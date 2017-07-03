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«Без МГИМО мог быстрее пойти вверх». Что за русский вынес Вавринку с «Уимблдона»

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Даниил Медведев
Даниил МедведевФото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Даниил Медведев – о том, сколько он может прожить на 50 тысяч долларов, и о якобы расистском инциденте с американцем Янгом.

«Как называли Министром, так и продолжают»

Этому разговору с Даниилом Медведевым почти год: мы общались на турнире в Петербурге весной 2016-го. Тогда Медведев был 144-й ракеткой мира, и мы называли его самым прогрессирующим россиянином сезона.

На матч первого круга «Уимблдона»-2017 он вышел уже игроком топ-50, но результат жеребьевки – третья ракетка мира и один из фаворитов Стэн Вавринка в соперниках – точно не намекал на далекое продвижение по дебютному английскому «Большому шлему».

Но Медведев выиграл у победителя всех топ-турниров, кроме «Уимблдона», в четырех сетах. В последнем у Стэна не было шансов: всего один выигранный гейм.

После победы Медведев на центральном корте исполнил то, что обычно делают победители турнира: поцеловал траву.

С Даниилом Медведевым точно нужно знакомиться ближе. 

– Вы рассказывали, что из-за фамилии вас Министром называют. А когда Александр Медведев приблизился к теннису, стал гендиректором турнира в Петербурге, новая волна шуток появилась?
– Кстати, нет никакой новой волны. Меня как называли Министром, так и продолжают (смеется). Я к этому нормально отношусь, прозвища и клички почти у каждого есть.

«Готов все рассказать тому, кто статью в Википедии про меня напишет»

– Вы участвовали в конкурсе технического экипировщика, и он должен был закончиться 12 сентября.
– Конкурс закончился, да. Но результатов мне пока не сообщали. Сам чек победителю вручат на Итоговом турнире в Лондоне – думаю, за месяц до этого все точно будет известно.

– Вас в твиттере в этом конкурсе поддержали Евгений Кафельников, Динара Сафина – вы с ними знакомы в реальной жизни?
– Немного знакомы, да. Теперь будем чаще видеться скорее всего – если я продолжу хорошо играть (улыбается). Конкретных советов они не дают, скорее просто подбадривают, поздравляют с победами – это всегда приятно, особенно от таких людей.

– Вы ведете твиттер, но пишете там только на английском. Почему не на русском?
– Да я вообще не фанат твиттера. В России вроде бы он не особо популярен. Но это было одно из важных условий конкурса – вести твиттер, потому на английском и писал там. Теперь, после конкурса, можно и на русский перейти.

– От вас же отпишутся те, кто на английском говорит.
– Так подписчиков же не очень много. Может, на русском больше собрать получится.

– Ваш папа, когда шел конкурс, писал в конференцию Василия Уткина на Sovsport.ru с просьбой распространить информацию.
– Папа очень многим известным людям писал, конкретно про Василия Уткина я не знал, но он точно много к кому обращался. И вроде это помогло, голосов у меня прибавилось. Я только положительно к этому отношусь – это же хорошо, когда есть такой отец (улыбается). Был момент, папа начал этим заниматься – и количество голосов значительно увеличилось. Поначалу мы не думали о том, чтобы кого-то привлекать, всем рассказывать. Но потом и теннисные результаты пошли вверх, и голоса за меня – мы поняли, что этот конкурс можно выиграть и стали работать в этом направлении на полную катушку.

«50 000 долларов – обычный год жизни теннисиста»

– Приз в конкурсе – 50 000 долларов, этого должно хватить на весь сезон в ATP. На такие деньги можно жить роскошно или скромно?
– Это обычная жизнь теннисиста: билеты, отели, работа тренера и так далее. За все платишь сам, получается примерно такая сумма за год. А чем выше рейтинг, тем больше ты платишь: берешь с собой на турниры специалиста по физиопроцедурам, приглашаешь более дорогого тренера.

– А на каком уровне нужно быть, чтобы билеты бизнес-класса и номера в лучших отелях для тебя бронировали организаторы, чтобы вы только приехали к ним на турнир?
– Думаю, это топ-10 или топ-20, не ниже. Скорее первая десятка только.

– Пока вы 50 000 долларов не выиграли, за счет чего ездите, живете в разных городах, тренируетесь?
– Раньше родители помогали, а теперь сам себя обеспечиваю.

– Призовыми?
– Да, в 2016 году неплохо сыграл на турнирах ATP, выиграл пару челленджеров – это помогло.

– Ваша первая победа на челленджере относительно плана развития карьеры пришла раньше или позже, чем вы ждали?
– Хотел-то я всегда, но конкретной даты победы не планировал. Тут чем раньше, тем лучше – но я доволен, что получилось сейчас.

«ЕГЭ нормально сдал, вступительные в МГИМО тоже»

– Вы учились на факультете прикладной экономики и коммерции в МГИМО. Чтобы туда поступить, нужен серьезный уровень.
– Я и ЕГЭ нормально сдал, и вступительные экзамены потом. В итоге на вечернем отделении учился, хотя поступил на дневное – просто не пошел туда.

– Помогает ли что-то из предметов МГИМО в жизни теперь?
– Я всего год там учился – не думаю, что так уж много почерпнул. Но опыт хороший. Рад, что была возможность в таком хорошем университете поучиться. Хотя с теннисом совмещать было тяжело. Возможно, если бы не тот год в МГИМО, я бы быстрее в теннисе пошел вверх – но этого мы никогда не узнаем.

Моя мама всегда хотела, чтобы я продолжал учиться. Поэтому я ходил три года в физмат-лицей, потом все-таки закончил два последних класса экстерном за один год, а следом было вечернее отделение в МГИМО. Но мы поняли, что совмещать с теннисом невозможно – и я ушел в академический отпуск. Через год после этого я переехал во Францию – в 2014-м, получается.

– Если кто-то, кто вас не знает, захочет о вас узнать, первым делом гугл выдаст новости об инциденте с американцем Дональдом Янгом. Во всех новостях фигурирует слово «расизм», и это теперь может остаться с вами на всю карьеру – как Ллейтону Хьюитту припоминали US Open-2001.
– Возможно, и мне станут постоянно это припоминать, да. Но самое главное, что ничего тогда не случилось, ничего не было. И все об этом знают. Поэтому я не думаю, что про тот момент будут долго помнить.

– А, например, к самому Янгу пробовали обратиться, чтобы он тоже высказался и убедил: отстаньте от Медведева, ничего там не случилось?
– Янг, кстати, и так нормально ко всему отнесся. Никаких проблем со мной у него не было.

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