«Зениту» нужно было больше уважать «Анжи». Включение Геннадия Орлова
Комментатор
«Матч ТВ» Геннадий Орлов – о недоработках «Зенита» в матче с «Анжи» и вариантах
атаки, которые могут запутать АЗ в Лиге Европы.
«Зенит» сам виноват, что потерял два очка
– Два гола «Зениту» дались довольно легко. Главный
тренер «Анжи» Павел Врба же пошутил, когда сказал о гениальности Дзюбы – потому
что против Артема в обороне его подопечные должны были сыграть совершенно
иначе. Первый мяч Дзюбы – недоработка защитника,
а второй – грубейшая ошибка сразу нескольких футболистов.
В эпизоде со вторым мячом мы увидели доказательство того, что Дзюба достаточно техничен: он подставил ногу, получился несильный удар – и мяч аккуратно влетел в ворота. При этом сам голевой эпизод возник не без везения, конечно. Потому что так забить получается редко.
Артем Дзюба: Лучше оступиться против «Анжи», чем со «Спартаком»
Эти два быстрых гола, судя по всему, расхолодили «Зенит»,
но нужно сказать и о силе «Анжи». Махачкалинцы ведь не зря идут на седьмом
месте. Врба команду преобразил, сделал ее грамотной тактически, скоростной. К
тому же многое получается у замечательного вратаря Александра Беленова – он и в
«Кубани» блистал, и в игре с «Зенитом» спасал, и в предыдущих матчах за «Анжи»
тоже. С ним и оборона играет уверенно.
«Анжи» потреплет нервы еще многим, эта команда вполне может претендовать на место в десятке, она играет явно не как аутсайдер. Махачкалинцы действуют на равных с любым соперником, у них все идет хорошо. В какой-то момент они включили свои заготовки, прессинг – все на уровне.
Павел Яковлев: В «Анжи» начинаю все с нуля
Да, играть на таком поле, которое все в кочках,
неприятно всем футболистам. Однако «Зенит» только сам виноват в том, что
потерял два очка. Нету нужно было играть аккуратнее в эпизоде, где он
столкнулся с соперником в своей штрафной – судья среагировал, назначил
пенальти. От португальца – игрока, которого привлекают в сборную Португалии –
стоит ждать более внимательной игры.
Второй пропущенный мяч – вина Витселя, который зачем-то начал обыгрывать нескольких соперников возле своей штрафной! В первом тайме у него было 90 процентов точных передач – отличный показатель, прекрасный уровень. Но одно это действие во втором тайме перечеркнуло всю предыдущую работу. Бельгиец потерял мяч – и «Зенит» тут же получил гол в свои ворота. В эпизоде повезло уже «Анжи», рикошет сыграл за них – но все началось именно с ошибки Витселя.
По этому матчу запомнился Бериша – это, пожалуй, самый
быстрый и упорный в силовой борьбе игрок российского чемпионата. Он техничный,
настойчивый, полезный. Ему и пенальти доверили пробить – значит в команде футболиста
ценят.
Конечно, «Зенит» создал больше моментов, вполне мог победить – но вывод прост: к «Анжи» нужно было проявить гораздо больше уважения.
На каждого Луческу найдется свой Врба. Как «Анжи» отобрал очки у «Зенита»
«Спартак» и ЦСКА притормозили в Кубке – и потеряли в чемпионате
В этом же туре потеряли очки и ЦСКА, и «Спартак». Московские команды, на мой взгляд, стали заложниками Кубка России: они несерьезно отнеслись к матчам с командами ФНЛ, проиграли. Выставили половинчатые составы – и это сказалось на выстроенности их игры. Выходит, передышка основным игрокам была и не нужна, ведь следом результат в чемпионате команды показали не тот, которого хотели бы.
После выездных кубковых поражений и одни, и другие сыграли совсем не так, как до командировок на Восток. Понятно, что настроение после проигрыша неважное. В игре лидеров чемпионата появилась неуверенность – можно сказать, это последствия на уровне психологии. А чем еще можно объяснить потерю очков и «Спартаком», и ЦСКА?
Не главное, чтобы костюмчик сидел. «Спартак» проиграл «Уфе»
У красно-белых теперь есть неделя, чтобы подготовиться
к матчу с «Зенитом». А зенитовцам в четверг играть в Лиге Европы с АЗ – и
через два дня у них очная встреча на «Петровском». По результатам предстоящего
соперничества мы поймем, какой из графиков подготовки оказался эффективнее.
В Лиге Европы у «Зенита» больше возможностей для состава,
там ведь нет лимита на легионеров. А в чем зенитовцы точно прибавили, так это в
количестве вариантов атаки. В последних матчах постоянно забивают Жулиано, Дзюба,
Кокорин, очень полезно играет в атаке Роберт Мак, есть еще и Олег Шатов –
голландцы просто не будут знать, кого им в первую очередь сдерживать. Ведь как
минимум четверо из этих пяти игроков наверняка появятся в стартовом составе – и
каждый из них может забить сам, обыграть с финтом или отдать голевой пас.
Теперь в этом и есть сила зенитовского нападения.