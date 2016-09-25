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«Зениту» нужно было больше уважать «Анжи». Включение Геннадия Орлова

Андрей Васильев, Геннадий Орлов
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
"Зенит" на выезде сыграл вничью с "Анжи"
"Зенит" на выезде сыграл вничью с "Анжи"Источник: ФК «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о недоработках «Зенита» в матче с «Анжи» и вариантах атаки, которые могут запутать АЗ в Лиге Европы.

«Зенит» сам виноват, что потерял два очка

– Два гола «Зениту» дались довольно легко. Главный тренер «Анжи» Павел Врба же пошутил, когда сказал о гениальности Дзюбы – потому что против Артема в обороне его подопечные должны были сыграть совершенно иначе. Первый мяч Дзюбы  – недоработка защитника, а второй – грубейшая ошибка сразу нескольких футболистов.

В эпизоде со вторым мячом мы увидели доказательство того, что Дзюба достаточно техничен: он подставил ногу, получился несильный удар – и мяч аккуратно влетел в ворота. При этом сам голевой эпизод возник не без везения, конечно. Потому что так забить получается редко.

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Эти два быстрых гола, судя по всему, расхолодили «Зенит», но нужно сказать и о силе «Анжи». Махачкалинцы ведь не зря идут на седьмом месте. Врба команду преобразил, сделал ее грамотной тактически, скоростной. К тому же многое получается у замечательного вратаря Александра Беленова – он и в «Кубани» блистал, и в игре с «Зенитом» спасал, и в предыдущих матчах за «Анжи» тоже. С ним и оборона играет уверенно.

«Анжи» потреплет нервы еще многим, эта команда вполне может претендовать на место в десятке, она играет явно не как аутсайдер. Махачкалинцы действуют на равных с любым соперником, у них все идет хорошо. В какой-то момент они включили свои заготовки, прессинг – все на уровне.

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Да, играть на таком поле, которое все в кочках, неприятно всем футболистам. Однако «Зенит» только сам виноват в том, что потерял два очка. Нету нужно было играть аккуратнее в эпизоде, где он столкнулся с соперником в своей штрафной – судья среагировал, назначил пенальти. От португальца – игрока, которого привлекают в сборную Португалии – стоит ждать более внимательной игры.

Второй пропущенный мяч – вина Витселя, который зачем-то начал обыгрывать нескольких соперников возле своей штрафной! В первом тайме у него было 90 процентов точных передач – отличный показатель, прекрасный уровень. Но одно это действие во втором тайме перечеркнуло всю предыдущую работу. Бельгиец потерял мяч – и «Зенит» тут же получил гол в свои ворота. В эпизоде повезло уже «Анжи», рикошет сыграл за них – но все началось именно с ошибки Витселя.

По этому матчу запомнился Бериша – это, пожалуй, самый быстрый и упорный в силовой борьбе игрок российского чемпионата. Он техничный, настойчивый, полезный. Ему и пенальти доверили пробить – значит в команде футболиста ценят.

Конечно, «Зенит» создал больше моментов, вполне мог победить – но вывод прост: к «Анжи» нужно было проявить гораздо больше уважения.

На каждого Луческу найдется свой Врба. Как «Анжи» отобрал очки у «Зенита»

«Спартак» и ЦСКА притормозили в Кубке – и потеряли в чемпионате

В этом же туре потеряли очки и ЦСКА, и «Спартак». Московские команды, на мой взгляд, стали заложниками Кубка России: они несерьезно отнеслись к матчам с командами ФНЛ, проиграли. Выставили половинчатые составы – и это сказалось на выстроенности их игры. Выходит, передышка основным игрокам была и не нужна, ведь следом результат в чемпионате команды показали не тот, которого хотели бы.

После выездных кубковых поражений и одни, и другие сыграли совсем не так, как до командировок на Восток. Понятно, что настроение после проигрыша неважное. В игре лидеров чемпионата появилась неуверенность – можно сказать, это последствия на уровне психологии. А чем еще можно объяснить потерю очков и «Спартаком», и ЦСКА?

Не главное, чтобы костюмчик сидел. «Спартак» проиграл «Уфе»

У красно-белых теперь есть неделя, чтобы подготовиться к матчу с «Зенитом». А зенитовцам в четверг играть в Лиге Европы с АЗ ­– и через два дня у них очная встреча на «Петровском». По результатам предстоящего соперничества мы поймем, какой из графиков подготовки оказался эффективнее.

В Лиге Европы у «Зенита» больше возможностей для состава, там ведь нет лимита на легионеров. А в чем зенитовцы точно прибавили, так это в количестве вариантов атаки. В последних матчах постоянно забивают Жулиано, Дзюба, Кокорин, очень полезно играет в атаке Роберт Мак, есть еще и Олег Шатов – голландцы просто не будут знать, кого им в первую очередь сдерживать. Ведь как минимум четверо из этих пяти игроков наверняка появятся в стартовом составе – и каждый из них может забить сам, обыграть с финтом или отдать голевой пас. Теперь в этом и есть сила зенитовского нападения.

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