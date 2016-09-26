Спустить флаги! Как Кубок мира растоптал честь пяти национальных сборных

Команды России, Швеции, США, Финляндии и Чехии распущены по клубам. А в финале бьется сборная-винегрет из Европы. Кому нужен этот цирк?

Я честно посмотрел второй полуфинал Кубка мира, где шведы встречались со сборной Европы. Хотя поначалу эту тягомотину смотреть было просто невозможно.

Первый период – 0:0. По броскам – 10:5. Силовых приемов нет. Опасных моментов у ворот нет. Команды не спеша отбывали номер в явно товарищеском поединке при полупустых трибунах. И думали, по-моему, только об одном – как бы ненароком не получить травму в этой пародии на настоящий хоккей.

Да, броски, естественно, в пользу шведов. Я был уверен, что матч и закончится их победой. Потому что не понимал – что тут вообще делают игроки так называемой сборной Европы? Понятно, что им отводилась изначально роль аутсайдеров, которых обязательно должны обыграть и американцы, и канадцы на пути к полуфиналу.

Но сборная США оказалась слаба настолько, что европейцы неожиданно для себя раскатали ее 3:0. И в итоге вышли в полуфинал…

Так вот я был уверен, что свой четвертый матч в Торонто европейцы тихо и спокойно сольют. Потому что не понимал – они-то на этом турнире, за что играют? За премиальные что ли?

Однако команда Ральфа Крюгера неожиданно довела свой казус появления в полуфинале до полного абсурда. Зацепилась за счет. А в овертайме окончательно и бесповоротно дискредитировала уровень Кубка мира – вышла в финал.

Вы только вдумайтесь, что произошло. Какой это казус. И какой удар по так называемой спортивной чести.

Ведь перед каждым матчем играется гимн страны. Поднимается флаг под купол арены. И спроси ты игрока из любой национальной команды, что он при этом чувствует?

Он, конечно, ответит, что это огромная честь представлять свою страну, биться за нее на льду и так далее…

Так вот, ребята, нету у вас никакой спортивной чести! Сборная Европы ее на Кубке мира растоптала. Потому что у ее игроков не было флага, были только маленькие флажки-нашивки на левом рукаве, чтобы обозначить страну. А так это чисто коммерческая команда, которую на турнир собрали для ровного счета – чтоб было восемь команд с энхаэловскими составами.

Я не хочу упрекать финнов и россиян. Эти сборные с командой-винегре том хотя бы не встречались в очной ставке.

Но вот сборные США, Чехии и Швеции – извините. Вот вы мне просто доказали, что никакой спортивной чести больше нет. Что понятия «битва за флаг», «битва за страну» - просто дешевые слова, которые ничего не значат. И вы меня не переубедите что это не так. Либо Кубок мира – вовсе не серьезный турнир, где собираются все сильнейшие. А левый никому особо не нужный междусобойчик.

Я наблюдал за шведами на послематчевом рукопожатии. Никто не выглядел расстроенным. Многие облегченно улыбались. Наверно радовались, что не надо застревать в Торонто на финал, что перед началом сезона будет несколько выходных. И что удалось пройти этот непонятный турнир без травм.

Ну а команда Ральфа Крюгера сыграет с канадцами в финале пару матчей. А, может, и три? Кто знает… По идее-то финал вообще можно отменять. Из национальных команд Канада – сильнейшая. Что ей еще доказывать? Но билеты проданы, а деньги уплачены. Вот только вместо хоккея пожалуйте в цирк.

Кстати, хотел бы поговорить еще раз о роли главного тренера сборной в современных реалиях, которую я поднял в своей предыдущей заметке.

Вот вам, пожалуйста, живой пример – Ральф Крюгер. Что он знал о своих подопечных? Это «его ребята»? Да он многих из них видел первый раз в жизни.

- О, ты играешь в моей команде?! Тогда, может, заодно и познакомимся?

Со многими он не в состоянии поговорить на родном языке. Я уж не говорю о менталитете. Хотя понятно, что у немцев он иной, нежели у словенцев. А словацкий отличается от швейцарского…

Полное отсутствие сыгранности. Полное отсутствие наигранных звеньев. Разные школы. Изначальная невозможность играть в одном стиле. Никакой ответственности за результат перед страной. Никакого трепета в груди при гимне…

Я вот не верю, что Крюгер чему-то пытался научить своих игроков. Зачем ему это? Он после турнира никогда больше не увидит этой команды. Она будет распущена сразу после церемонии награждения.

Но сначала она будет играть в финале. Единственная из восьми сборных, которой этот финал ну никаким боком не сдался!

Такой вот турнир «сильнейших игроков планеты».