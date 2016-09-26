Ральф Крюгер: У нас нет прошлого и будущего. Мы живем этим днем

Корреспондент Sovsport.ru послушал тренера Европы Ральфа Крюгера спустя полчаса после того, как его сборная выбила в полуфинале шведов.

СПАСИБО «САУТГЕМПТОНУ»

После победы над шведами (3:2 ОТ) капитан сборной Европы Анже Копитар сказал: «У этой команды нет будущего. Мы живем одним днем».

Никто раньше не собирал такую сборную Старого Света. Не факт, что она сыграет на следующем Кубке мира. Есть только здесь и сейчас. Примерно как в фильме «Достучаться до небес», который шел в прокате под девизом «Быстрый автомобиль, миллион марок в багажнике и всего одна неделя жить».

Тренер европейцев Ральф Крюгер начал выступление перед прессой после триумфального полуфинала со Швецией (3:2 ОТ) со следующих слов:

- Я хотел бы поблагодарить НХЛ и профсоюз игроков за предоставленную мне возможность. А еще я говорю спасибо «Саутгемптону». Парни закончили свою игру за 15 минут до начала нашей, в раздевалке все смотрели наш матч (хоккейный человек Крюгер стал директором футбольного клуба, а потом - председателем совета директоров). Мы победили «Уэст Хэм» со счетом 3:0. Владелец команды и весь клуб всячески поддерживают мое участие в Кубке мира, и я им очень благодарен.

- Многое было сказано о том, что Анже Копитар не справляется со своими обязанностями в атаке. Может быть, мы заодно проглядели и Томаша Татара? – вопрос об авторе дубля в ворота Лундквиста.

- В нашей раздевалке происходит столько всего! Разные хоккеисты в разное время берут всё на себя и ведут нас к победам. На этот раз таким игроком стал Томаш. Так он отреагировал на свою игру в матче против Канады, когда сам остался очень недоволен. Он знал, что способен на большее.

У нас уже развивается такое количество сюжетов, не укладывается в голове. Если я начну упоминать всех ребят, нам потребуется целый час. Но теперь Томаш действительно проявил себя. Если разобрать гол в овертайме, вы увидите, что он сам его создал. Выиграл борьбу у двух гораздо более крупных мальчиков у борта, после чего шайба оказалась в воротах. Мы постоянно находим такие моменты. В этом и прелесть нашей команды.

«ИГРАЙТЕ РАДИ СВОИХ СТРАН»

Надо напомнить, что Ральф Крюгер входил в штаб Майка Бэбкока, который готовил сборную Канады к Олимпиаде в Сочи. Крюгер работал скаутом по Европе, его можно было встретить на этапах Евротура – например, на «Кубке Карьялы». Но теперь Ральф по другую сторону баррикад от Майка.

- Поделитесь впечатлениями сразу после того, как вы вывели команду в финал против Канады?

- В первую очередь я очень рад за все периферийные страны хоккейного мира, которые получили возможность соревноваться против самых лучших. У многих наших игроков впервые в жизни появилась возможность поверить в себя. А во время овертайма они смогли поверить в коллектив и дошли до финала. Это было бы невозможно для каждого из этих игроков лично, когда они попадают на крупные турниры. Ведь обычно они постоянно борются лишь за право попасть в пульку сильнейших или не вылететь из нее. Забудьте о возможной победе на Олимпиаде или чемпионате мира!

Я очень рад за все эти страны. Они важны, так как еще представляют собой рынки роста для нашего спорта. Это примерно 12-13 стран в Европе. В нашей сборной представлены 8 стран, президенты некоторых из них присутствуют здесь, но я рад за всех. Мы надеемся что там живут дети, которые сегодня вдохновились хоккеем и станут звездами НХЛ через 10-12 лет. Если я буду на пенсии, а они заиграют в НХЛ, то буду рад, что принял в этом участие.

Все они – игроки НХЛ, и все преодолели большие трудности, чтобы попасть в Америку и там закрепиться. Такие ребята как Штрайт и Зукарелло пробились в эту лигу поздно. Все они из стран, где не очень следят за НХЛ. Но теперь они все являются энхаэловцами. Причем удивительными и очень сильными игроками.

У нас в раздевалке – 8 обладателей перстней Кубка Стэнли. Все это помогло нам сплотиться. Так как у нас нет прошлого, и не будет будущего, нам очень легко дается жизнь в настоящем. Чем лучше выступает сборная Европы, тем меньше у нее остается шансов быть приглашенной на следующий турнир.

В зале раздался смех.

- Это шутка! – поднял руку Крюгер. - Но мы говорили хоккеистам с самого начала: играйте ради своих стран! Игроки поверили в это. Но еще мы просили их играть связно друг с другом. Когда шайба у нас, когда ее нет. Бейтесь друг за друга, играйте за свою страну. И это позволили нам далеко пройти.

САМАЯ УМНАЯ КОМАНДА

- Ральф, как все и предсказывали, вы теперь в финале! – снова все засмеялись. - Я знаю, что вы в спорте давно. Что нового вы извлекли для себя на этом турнире?

- Когда 13 месяцев назад НХЛ и профсоюз игроков обратились ко мне с предложением тренировать такую сборную, я согласился, потому что этот проект меня сильно испугал. Я знал что будет очень сложно, и что я смогу вырасти как лидер.

В процессе рост оказался удивительным. Я многое заберу с собой в мои остальные роли. Но в данный момент мы сконцентрированы, и я уже попросил тренеров подготовить видеоматериалы для анализа. Нам не до головокружения, мы должны дать Канаде и всему миру хороший финал! Поэтому сейчас не время для взвешенного разговора. Нам еще предстоит играть в хоккей. Мы хотим не уступать, а дать канадцам бой, и остановить их.

- Франс Нильсен сказал, что ваша команда, может, не самая лучшая, но самая умная.

- Посмотрев на средний возраст наших игроков, многие сказали бы, что на данном этапе у нас должен кончиться бензин. Однако мы уже сыграли семь матчей в сентябре. Богатый опыт хоккеистов значительно облегчил работу тренеров.

Был момент, когда молодые ребята из сборной Северной Америки уничтожали нас со счетом 9:1, после четырех периодов. И мы внесли коррективы. Многие думали, что сборная Европы приедет сюда играть в симпатичном стиле с изобилием обводок, устроит здесь шоу.

Но мы не должны так играть, и сами ребята это понимают. После 1:9 мы не говорили об атаке. Мы обсуждали, как держать шайбу. И отталкиваясь от этой концепции, начали менять постановку игры в защите. У нас многие ребята прекрасно знают, какой ценой даются важные победы в Кубке Стэнли. Но это на клубном уровне. У них никогда не было такой возможности в сборной.

Игроки начали беседовать друг с другом иначе. Было сказочно наблюдать за этими изменениями. Наш опыт оказался очень полезен в турнире, который проходит безумно быстро. Ведь все началось только восемь дней назад, а теперь мы уже в финале…