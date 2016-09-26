Мариан Госса: Канада – это особый зверь. Нам нужно сжать кулаки и зубы

Корреспондент Sovsport.ru послушала форварда сборной Европы Мариана Госсу после победы в полуфинале над шведами (3:2 ОТ).

- Мариан, прокомментируйте две шайбы Татара.

- Он сейчас чувствует себя золотым, - смеется Госса. - Конечно, его гол в третьем периоде и победный в овертайме оказались наиважнейшими. Томаш из тех игроков, которые если забивают один раз, потом делают это дважды, трижды. Я очень за него рад.

- Какой он партнер?

- Этот парень много вкалывает, старается создавать для себя голевые шансы. К тому же он очень талантлив, у него прекрасный бросок и невозмутимая самоуверенность.

- Когда вы начали всерьез верить, что сможете выиграть Кубок мира?

- Думаю, этот момент настал после того, как мы победили сборную США, и наша самооценка сильно возросла. Вторая победа, против чехов, тоже помогла нам на пути к полуфиналу. Мы шаг за шагом шли к цели.

- Во втором периоде вы воспрянули духом, играли энергичнее. Что изменилось?

- Я не думаю, что произошли какие-то сильные изменения. Мы пытались играть, как и до этого. Старались не давать шведам создавать острые ситуации. Они прекрасно играли в нашей зоне, их защитники создавали много проблем, но Галак как всегда был на высоте и много раз спасал ворота в самые важные моменты.

- Есть ли у вас чувство удовлетворения от победы? Ведь в сборную Европы не верил никто.

- Еще какое! Мы очень рады, что прошли так далеко. Никто не верил, что мы сможем оказаться в финале. Кажется, были ставки 33/1, что мы выиграем Кубок мира. Поэтому мы прекрасно чувствуем себя на месте, которое заработали тяжелым трудом.

- В вашей команде много игроков из очень маленьких европейских сборных, которые никогда не могли бы играть в финале международных соревнований такого уровня. Насколько этот факт вас подгоняет, помогает идти вперед?

- Да, далеко не многие из нас могли играть в финале серьезных турниров. Для ребят это совершенно новый опыт. Каждый из нас ценит каждую минуту происходящего.

- Тренер Ральф Крюгер тоже несколько раз упоминал низкую вероятность вашей победы. Это часть его программы?

- Наш тренер - прекрасный мотиватор. За последние несколько недель мы от него научились очень многому и полезному. Он знает как готовить команду к матчам, и результат налицо.

- Вашим следующим соперником будут канадцы. Что нужно сделать, чтобы продолжить удивлять мир своей игрой?

- Да уж, Канада – совершенно иной зверь. Чтобы ее победить, каждый доложен сжать кулаки и зубы. Наша задача - подготовиться как можно лучше к финалу, уделить особое внимание игре на нашей территории. И всякое может случиться.

- Что именно сделало вашу сборную сильной, сплоченной и успешной?

- Мы начали понимать систему после двух поражений в выставочных матчах. Ребята осознали, как играть в оборонительном стиле, и наша победа над Швецией в Вашингтоне сильно в этом помогла. Все чувствовали себя более раскованно, сплоченно, выполняли установку тренера.

- Как вы думаете, теперь болельщики в Европе проявляют больше внимания к Кубку мира и вашей сборной?

- Да, конечно. Раньше половина людей не следила за нашей игрой, а второй половине было все равно. Но сейчас все больше болельщиков понимают, что совсем немного игроков, представляющих их маленькие страны, будут выступать в финале против Канады.

- Какими были первые ощущения, когда вас пригласили в сборную Европы? Вы могли представить, что сможете с этой командой попасть в финал?

- Когда я изучил список игроков сборной Европы, то был поражен числом талантливых хоккеистов. А когда прочитал списки других сборных, то тоже сильно удивился – нам предстояло играть против лучших игроков мира. Но большого выбора не было. Маленькими шажочками мы шли к поставленной цели. И вот сейчас оказались в финале. Сейчас мы очень счастливы, а что будет дальше - покажет время.