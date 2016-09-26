Матс Зукарелло: Я хотел поболтать с Лундквистом, но он меня не заметил

Корреспондент Sovsport.ru взяла интервью у форварда сборной Европы Матса Зукарелло после победы в полуфинале над шведами (3:2 ОТ).

- Вы сами уже выступали в международных соревнованиях. Что значит для ребят, у которых вообще никогда не было такой возможности, вдруг получить шанс играть в финале Кубка мира?

- Я только однажды был в четвертьфинале чемпионата мира со сборной Норвегии, и это все. Мы в восторге от того, что попали в финал. Мы знаем, что предстоит играть против очень сильного соперника. Нам понадобится удача, но самое главное - нужно будет использовать все свои способности и выложиться на 100 процентов, чтобы был шанс победить Канаду. У нас прекрасная группа ребят, мы успели сыграться и привыкнуть друг к другу. Это замечательно, что получилось пройти так далеко на этом турнире.

- Интереснее и веселее ли играть, когда от таких новичков ничего не ждут?

- Да уж, мы многих удивили, - смеется Зукарелло. - Мало кто в нас верил, а мы попали в финал. Мы очень гордимся своими достижениями и получаем большое удовольствие от игры друг с другом.

- Что было в овертайме?

- Я видел, что шайба шла ко мне. Но Тартс (Татар) открывался у дальней штанги. Я постарался поймать шайбу от борта, сделать точную передачу. Она попала в конек и зашла в ворота. Отличный гол, я очень за него рад.

- Странно было играть против вашего вратаря из «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста?

- Когда ты на льду, то не думаешь о таких вещах. Мысли только о победе. Но конечно же, во время сезона будет приятно осознавать, что мы у него выиграли. Я уверен, его вообще не волнует тот факт, что он проиграл моей команде. Он расстроен, что сборная Швеции потерпела поражение – Лундквист очень не любит проигрывать.

- Похоже, вы о чем-то успели поболтать с Хэнком на льду.

- Нет, я пытался с ним поговорить. Сделать так, чтобы он немного занервничал, сбился с ритма. Но Лундквист - один из лучших вратарей мира. А на мой взгляд вообще самый лучший. Его совершенно невозможно чем-то смутить или отвлечь. Он просто меня проигнорировал.

- Какие у вас общие впечатления от Кубка мира?

- Отличные! Весело и интересно.

- Что именно?

- Я познакомился с новыми ребятами в раздевалке. Нас недооценивал каждый первый. Было здорово доказать обратное своей командой и сплоченной игрой. Кубок мира - лучший турнир на международном уровне. Лучший из лучших в каждой категории. Для нас играть в финале – гигантское дело.