Андрей Аршавин: Заканчивать не собираюсь - не наигрался, и деньги нужны

Экс-звезда сборной России, «Арсенала» и «Зенита» Аршавин приехал в Москву и сделал ряд интересных заявлений.

«НУ ЧТО-ТО Я ЖУРНАЛИСТУ СБРЕЮ ТОЧНО»

Полузащитник «Кайрата» (Казахстан) Андрей Аршавин посетил тренировку проекта Nike K11 . Его участники были отобраны по всей России и сейчас проходят месячный сбор в Новогорске под руководством известного тренера Валерия Непомнящего. Лучшие 1 октября сыграют с командой Лондонской футбольной академии, а кто-то, возможно, получит контракт с профессиональным футбольным клубом. Возраст участников проекта - 16-21 год, к ним на сбор уже приезжали Роман Широков, Алексей Смертин и другие именитые экс-футболисты. В понедельник подопечные Непомнящего общались с Аршавиным, а чуть позже вопросы ему задавали журналисты.

- Почему уехали играть в Казахстан?

- В той ситуации, которая возникла, это был лучший вариант.

- Какой там уровень футбола?

- В российской премьер-лиге «Кайрат» был бы во второй восьмерке команд (в Казахстане клуб Аршавина сейчас на втором месте – Прим.ред.).

- Один казахстанский журналист написал, что побреется налысо, если вы забьете восемь голов за сезон. Вы выиграли спор, сбреете ему волосы?

- Ну, что-то я ему сбрею точно. Человек должен отвечать за свои слова.

- Продолжаете выступать, потому что не наигрались или деньги нужны?

- Много причин, и эти две тоже. Я не зарабатываю сейчас больших денег - спросите у моей бывшей жены, умножьте на два и там не будет большой суммы, - сказал Аршавин, намекая на то, что 50 процентов заработанного отдает в качестве алиментов бывшей гражданской супруге Юлии Барановской.

- Близок ли Казахстан в финансовом плане к Китаю?

- Далек. Там такой же кризис, как в России, что отражается на футболе. Поехать в Китай? Я много раз отказывался. Был там, мне не понравилось, большая разница во времени, это не мое.

«ТРЕНЕР ИЗ МЕНЯ БУДЕТ ПЛОХОЙ, ПОТОМУ ЧТО Я ПСИХ»

- Хотели бы вернуться в премьер-лигу?

- Мой поезд ушел. Куда хочу, не возьмут, а там, куда взяли бы, я уже был.

- А в сборную?

- Этот поезд ушел еще с предыдущей остановки.

- Как вам нынешний «Зенит»?

- Наверное, с моих времен он стал сильнее, хотя трудно сравнивать команды, между которыми 10 лет.

- Прибавил ли он в атакующей игре сравнению с теми временами, когда за Питер играли вы?

- Мне кажется, мы тоже в атакующий футбол играли. «Зенит» был хорош и при Спаллетти. «Зенит» вообще последние 10 лет играет хорошо, сейчас – тоже, мне нравится.

- Писали о том, что на новом стадионе «Зенита» может появиться ваш памятник…

- Мне кажется, в нашей стране памятники ставят только тем, кто умер.

- Как считаете, вы это заслужили?

- Не мне оценивать. Поставят – хорошо, нет – так нет. Не считаю, что в этом деле я должен быть центральной фигурой. Есть более значимые люди. Я бы предложил Юрия Андреевича Морозова, он связан с «Зенитом» и его успехами.

- В какой позе вы хотели бы, чтобы вас запечатлели?

- Скорее всего, могут сделать так (прикладывает палец к губам – Прим. ред.), хотя это бред, если честно. Можно и так (показывает четыре пальца, как после покера «Ливерпулю» -Прим. ред.), но это две банальщины, просто ничего лучше придумать не могут.

- А хотели бы сыграть на новой питерской арене?

- Товарищеский матч – неинтересно, хотя, возможно, придется. Лучше бы официальный. Мой прощальный матч? Его не будет.

- Осталось ли желание поработать в менеджменте «Зенита»?

- Конечно. Не знаю, в какой роли. Тренер из меня будет плохой, я псих.

«С ШЕСТОГО НОМЕР «РУБИНА» ПРОСТО УМИРАЮ!»

- Следите ли вы за партнерами по сборной России образца 2008 года? Павлюченко вот за «Урал» забил, пошли бы в эту команду?

- Не, в «Урал» я уже не пойду. Смотрел матч «Рубин» - «Урал». Если сравнивать Павлюченко с Жонатасам, бразильцу три раза навесили и он ударил мимо, Павлюченко два раза навесили, оба раза мяч был в сетке, правда, один гол не засчитали. У Романа есть мастерство, которое не растерял, может приносить пользу «Уралу».

С шестого номера «Рубина» (центральный защитник Серхио Санчес – Прим. ред.) я вообще просто умираю. Так получилось, я три матча «Рубина» посмотрел, по-моему, за эти три игры он ни одного единоборства не выиграл, ни вверху, ни внизу. Думал, у него хоть первый пас есть, но и он отсутствует. Если бы играл, условно, Бурлак, хуже бы не стало, но стоил в 10 раз дешевле.

- Можно ли было на чемпионате Европы 2008 года обыграть в полуфинале сборную Испании?

- Я думал, можно. Наверное, настолько высоко я тогда витал в облаках. Мне казалось, сборную России почти невозможно обыграть.

- Почему с 2008 года в российском футболе не было крупных успехов?

- Можно, я промолчу?

- Как избежать звездной болезни? – спросил один из участников проекта K11.

- Я-то с ней родился, мне легче, - сказал Андрей и пояснил, что это шутка. Мол, все у него про это спрашивают, а он считает, что никакой звездной болезни у него никогда не было. Получается - он ее не замечает, потому что уже родился с ней.

- Что вам сейчас интересно, кроме как играть за «Кайрат»?

- Семья интересна, времяпрепровожде ние с ней.

- Какие планы?

- Когда закончится сезон, сядем с президентом, поговорим.