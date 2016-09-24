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Администратор Руни. Все о 6-м туре чемпионата Англии

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Администратор Руни. Все о 6-м туре чемпионата Англии
Источник: Reuters

Sovsport.ru рассказывает о самых интересных событиях 6-го тура премьер-лиги, которые могли остаться в тени победы «Арсенала» над «Челси».

Запасной

Самой обсуждаемой темой после матча «Манчестер Юнайтед» и «Лестера» стала не крупная победа хозяев над действующим чемпионом, позволившая им прервать серию из трех поражений подряд (матч Кубка лиги с «Нортхэмптоном» вынесем за скобки). И даже не первый гол в Англии стомиллионного Поля Погба. Капитан «МЮ» Уэйн Руни остался в запасе впервые с декабря 2015-го – вот что было главным.

О том, что это случится, было известно заранее. Всю неделю об этом говорили журналисты, подтвердил это на предматчевой пресс-конференции и главный тренер «Юнайтед« Жозе Моуринью. На разминке перед игрой всевидящие теле и фотокамеры поймали отличный кадр – Руни тащит здоровенный мешок с мячами, а потом вываливает их на поле. Словно зеленый дублер или безвестный администратор. Понятно, что это породило мемы и шутки.

По словам защитника «МЮ» Криса Смоллинга, который вышел вместо Руни с капитанской повязкой, тот ничем не выдавал своего расстройства, даже если оно имело место. «Перед игрой, когда мы готовились выйти на поле, все было как всегда. Обычно Уэйн ведет себе очень громко, много говорит, и на этот раз все было так же», - сказал Смоллинг.

Моуринью, пребывавший после игры в благодушном настроении, поддержал Руни. «Он – мой человек. Я полностью ему доверяю. Сейчас он счастлив, так же, как и я. Мы все – одна команда. Уэйн – важный игрок для меня и для «Юнайтед», - заявил португалец.

Что ж, как говорится, запасаемся попкорном и ждем воскресного матча со «Сток Сити» (игра с «Зарей» в Лиге Европы не в счет, Моуринью наверняка устроит ротацию состава).

Травма

В матче «Суонси» - «Манчестер Сити» было немало интересных событий. Тут и дубль Серхио Агуэро, отбывшего трехматчевую дисквалификацию и вернувшегося в состав. На старте сезона аргентинец показывает потрясающую результативность – 11 голов в шести сыгранных матчах. И достижение Хосепа Гвардиолы – испанец стал всего вторым тренером, кому удалось выиграть свои первые шесть матчей в премьер-лиге. До него это удавалось Карло Анчелотти в сезоне-2009/10, когда итальянец в итоге привел «Челси» к титулу. Правда, в седьмой своей встрече Анчелотти проиграл «Уигану». Так что если через неделю «Сити» победит «Тоттенхэм», Гвардиола станет абсолютным рекордсменом.

Но, пожалуй, главное событие – это травма Кевина де Брюйне. Полузащитник «горожан» повредил подколенное сухожилие и покинул поле на 81-й минуте. Полных результатов медицинского обследования пока нет, но по предварительным оценкам бельгиец может пропустить около месяца. И для «Сити» это очень большая потеря.

«Именно поэтому у нас должна быть длинная скамейка – чтобы кто-то другой мог выйти и помочь команде», - сказал после игры с «Суонси» Гвардиола, но, думается, испанец сам в это не верит. Уж очень хорош был де Брюйне на старте сезона. И сухие цифры – два гола и четыре передачи (бельгиец – лучший ассистент чемпионата) – не отражают того влияния, какое он оказывал на игру «Сити». Хорошо хоть для Гвардиолы, что Илкай Гюндоган выздоровел и набирает форму.

Голеада

Наверное, «Халл», да еще и игравший с 29-й минуты в меньшинстве – не самый грозный на сегодняшний день соперник, но разгром, учиненный «тиграм» «Ливерпулем», все равно впечатляет. Команда Юргена Клоппа одержала четыре победы подряд с разницей мячей 14-3.

Любопытная статистика: с тех пор, как 8 октября 2015 года немец возглавил «Ливерпуль», «красные» забили 71 гол – больше, чем любая другая английская команда в за этот же период. Да, цифры не совсем корректные – разное число матчей, разный уровень соперников и так далее, но, тем не менее очень даже показательные.

В матче с «Халлом» «красные» нанесли 32 удар по воротам – то есть, в среднем, по удару каждые три минуты. Впечатляющая статистика. И вот уже эксперты вовсю начинают рассуждать, сможет ли «Ливерпуль» в этом сезоне побороться за чемпионство. Хотя еще полтора месяца назад речи об этом не шло.

Провал

Наверное, на старом добром «Болейн Граунд» все же была своя, особая, магическая атмосфера. И, видимо, не нужно было «Вест Хэму» оттуда съезжать на Олимпийский стадион. Он, конечно, удобный, вместительный, это выгодно с коммерческой и маркетинговой точек зрения, но…

Команду Славена Билича, на которую любо-дорого было смотреть в прошлом сезоне, словно кто-то проклял – четвертое поражение подряд (а ведь был еще вылет из Лиги Европы от румынской «Астры»). На этот раз «молотобойцев» под орех разделал «Саутгемптон» - 0:3. На новом Олимпийском стадионе. И 19-е место в таблице.

И, что хуже всего, в последние десять минут зрители начали массово покидать трибуны. «Это плохой знак. Это ранит меня, как тренера, и ранит команду. Я несу ответственность за все, что происходит. Но я знаю, что нужно делать и не собираюсь уходить. У нас есть еще много времени, чтобы исправить ситуацию. Хотя, конечно, кредит доверия постепенно истекает», - сказал после матча Билич.

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