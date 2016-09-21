«Не надо шарахаться». Черчесов комментирует состав сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состав команды на матч с Коста-Рикой, который состоится 9 октября в Краснодаре.

«ВЫБОР ВРАТАРЕЙ БЫЛ НЕ СЛОЖНЫМ»

- Можно ли сказать, что вы уже сформировали костяк сборной?

- Мы и перед сбором накануне матчей с Турцией и Ганой говорили, что экспериментов не будет. А то, что по сравнению с тем составом всего три новых фамилии, говорит о том, что мы хотим посмотреть, как люди схватывают наши требования. Если каждый сбор менять игроков, мы ничего не поймем. А вы думали, что мы вызовем 20 новых игроков? В сборной должна быть идеология, идеальный подход к выбору футболистов.

- Смолов – центрфорвард, Дзюба – тоже. Как они будут взаимодействоват ь?

- Смолов – центральный нападающий, он в каждой игре это подтверждает. Бывают травмы, дисквалификации, к тому же есть конкуренция, которая никому не мешала. Надо пользоваться тем, что оба центральные и разноплановые нападающие. И надо посмотреть, как они взаимодействуют вместе.

- Вы согласны, что Смолов сейчас единственный российский игрок, способный проявить себя в европейском чемпионате?

- Не согласен. У нас есть хорошие игроки, способные выступать в Европе.

- Ярко себя проявляет вратарь Лунев. Что можете сказать о нем?

- Мы говорим только о тех, кто вызван.

- В списке нет Фернандеса, которого вы вызывали в прошлый раз для знакомства...

- Могу повторить свой ответ на предыдущий вопрос.

- Учитывая то, как играли Лунев, Беленов, можно сказать, что выбор вратарей вам было сделать сложнее всего?

- Нет. Этот то случай, когда не надо шарахаться. Все вратари, вызванные в сборную, задействованы в матчах своих команд в еврокубках. Так что мы сравниваем их и на том уровне.

«У КУТЕПОВА БЫЛА НЕ ОШИБКА, А ПРОСЧЕТ»

- К работе на сборе привлечены Виктор Васин и Павел Могилевец. Почему именно они?

- Могилевец провел прошлый сезон на хорошем уровне и помог завоевать серебряные медали «Ростову». Плюс на сборе «Зенита» летом я его видел. Сейчас Павел восстановился от травмы, сыграл на Кубок... Тем более есть позиции, которые нам надо смотреть, решать вопросы в опорной зоне. Вызвали их для знакомства, как Кутепова в прошлый раз. И теперь он в основном списке

- Кстати, как прокомментируете ошибку Кутепова в игре с «Уфой», которая привела к единственному голу в ворота «Спартака»?

- Ошибку? Для меня это просчет. Мы все видим. Один просчет не может повлиять на наше мнение. Хотя, естественно, мы строго спрашиваем.

Что касается Васина, первые туры он провел не совсем уверенно. Новая команда все-таки. Но и с «Локомотивом», и сейчас со «Спартаком» оборона «Уфы» не пропускает, Васин играет надежно в защите. Своими играми он заслужил быть в списке вызванных. Нам надо познакомиться.

- Есть вероятность, что задействуете Васина и Могилевца в матчах?

- Кутепова в прошлый раз мы тоже звали, чтобы, в первую очередь, познакомиться. Но в итоге он был в заявке на оба матча. И Васин, и Могилевец будут работать, как все. Просто они изначально понимают, для чего вызваны, чтобы потом не было вопросов.

«У ИГРОКОВ «ЛОКОМОТИВА» ЕСТЬ УРОВЕНЬ»

- На матчи с Турцией и Ганой Канннуиков вызывался как полузащитник, теперь – как нападающий. Почему вы пересмотрели его позицию?

- Он у меня играл полузащитника (в «Амкаре» – Прим. ред.) и делал это качественно. А в последних играх «Рубина» действует на позиции нападающего. Канунников будет рассматриваться как игрок, способный сыграть как в нападении, так и справа.

- Чем обусловлен вызов Ерохина?

- Он и в Турции сыграл за сборную, и с «Баварией» за «Ростов», и против «Локомотива» сейчас. Стараемся объективно оценивать футболистов. Ерохин способен действовать на нескольких позициях. Ну и важно сравнить, как он будет работать на втором сборе с тем, что мы видели на первом.

- «Локомотив» играет слабо, тем не менее в составе сборной сразу три игрока. Почему?

- Мы видели их на сборе месяц назад. Их физическое состояние с тех пор не ухудшилось. Да, для сборной лучше, когда футболисты все время выигрывают. Но у игроков «Локомотива» есть уровень, который мы объективно оцениваем.

- Новосельцев перешел из «Ростова» в «Зенит» и теперь играет нечасто...

- В таких случаях есть небольшой дискомфорт для игрока, потому что состав сформирован, команда играет по другой системе. Новосельцеву надо время. Но это не повод не вызывать игрока, который сыграл за сборную на хорошем уровне, нужно переговорить с ним, как он чувствует себя в новой команде. Новосельцев – в основой обойме сборной. Поэтому он вызван и может рассчитывать на игру в основе, если мы станем действовать в четыре защитника.

- Согласны ли вы, что Оздоев не показывает яркой игры? И если да, то почему он вызван?

- Согласен. Но, повторюсь, не хотим шарахаться, есть желание дать больше времени себя проявить. К Оздоеву есть определенные вопросы, но мы знаем, что могут игроки. Если они не будут играть в клубах, к ним возникнут вопросы, которые нам надо обсуждать в сборной. Переговорим с ними. Все в руках игроков.

«ХОТИМ ПРОВЕСТИ СБОРЫ В ДЕКАБРЕ И ФЕВРАЛЕ»

Также Черчесов сообщил о желании провести сборы с национальной командой в декабре и феврале.

- Мы бы хотели провести в декабре и феврале сбор для футболистов сборной, которые не будут задействованы в клубах, участвующих в еврокубках, - пояснил главный тренер. - То есть в сборной не будет футболистов «Зенита», ЦСКА, «Ростова», «Краснодара». Соответственно, у других появляется шанс. Мы хотим дать его всем игрокам. Две сборные уже изъявили сыграть с нами в эти сроки. Но подчеркну, что вопрос о возможности проведения таких сборов только будет рассматриваться, и окончательного решения по нему еще нет.

Состав сборной на матч с Коста-Рикой ЗДЕСЬ