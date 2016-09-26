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«Спартак» снова без плана «Б». Что происходит с красно-белыми

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Михаил Борзыкин ищет и находит объяснение последним неудачам команды Массимо Карреры.

Несмотря на то, что поражения в Хабаровске и Москве очень разные (там – перелет, полурезервный состав и, похоже, недооценка хозяев поля; здесь – грамотная, хотя и чрезмерно грубая игра «Уфы» в обороне, кураж вратаря, собственные ошибки и невезение), связь между ними прослеживается. «Спартак» не прошел испытание маленькими клубами, показав: он остается нестабильной командой, не способной вовремя переключиться на антикризисный режим и еще не обзаведшейся классом и ментальностью победителя.

Режим «Паника»

Игровые проблемы обнажились еще раньше. Первые тревожные сигналы прозвучали в матчах с «Анжи» и «Оренбургом», в которых подопечные Карреры играли с перепадами, больше индивидуально, чем командно. Чтобы пошла быстрая командная игра, «Спартаку» необходимо завестись, поймать общую волну и настроение. По умолчанию максимальная скорость не включена, и кнопка переключения периодически заедает.

Перепады – обычное явление. Нельзя все 90 минут играть на пределе возможностей. Вопрос в другом. В амплитуде этих перепадов. В том, насколько часты и продолжительны штили. Если они длятся целый тайм, то очевидно, что это не взятая пауза на передышку, а объективный расклад сил. По-другому команда не может. Нужен импульс, взрыв, Промес. Залетит после дальнего удара, игра раскроется – и польется тогда мармеладный футбол.

«Спартак» зависим от обстоятельств больше, чем это положено у классных команд. В отличие от них, на игру красно-белых оказывают влияние слишком много факторов. Особенно это проявляется в матчах с обороняющимися противниками, вроде «Оренбурга» и «Уфы». Подсчитано: за 180 минут игры с соперниками («Уфа» и «Крылья Советов»), практикующими тактику 5–3–2, «Спартак» забил всего один гол. Для лучшей атаки чемпионата это как-то несерьезно.

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Взламывать эшелонированную оборону мало кто умеет, это проблема для любой атаки. Но ЦСКА выстраивается по периметру штрафной площади и раскатывает мяч до победного. Нечто похожее наблюдается и у «Зенита» – благодаря огромному количеству острых передач свободные коридоры находятся всегда. «Краснодар», когда в форме, плетет такие кружева, что защитники от головокружения валятся на газон.

«Спартак» же часто поддается панике. Когда мы говорим, что красно-белые – лидер премьер-лиги по ударам (в среднем 17 за матч), то упускаем одну важную деталь – примерно каждый второй удар наносится из-за пределов штрафной площади. Это уверенность в своих силах или жест отчаяния? Если судить по вчерашней встрече, то, наверное, второе. Альтернативного тактического плана у «Спартака», похоже, нет.

По ту сторону баррикад

Атакующие идеи надо где-то черпать. Причем постоянно. Даже ЦСКА, уже несколько лет не меняющий свой облик, старается постоянно привносить в свою игру что-то новое. То Дзагоев в опорной зоне, то появление Головина, то, как сейчас, Траоре на острие, что несколько изменило стилистику атакующей игры. Хотя ЦСКА со своей кадрово-тактической стабильностью – уникальный случай не только для нашего футбола.

У «Спартака» Зобнин передвинулся на бровку, и если в первых матчах это тактическое решение работало, то в последних сбоит. Ладно, «Уфа» Зобнину сыграть не позволила – 7 фолов, что, видимо, станет рекордом 8-го тура; еще неизвестно, как там у парня со здоровьем. А до этого?

Или Фернандо. Поначалу он обеспечивал выход из обороны в атаку, теперь занят почти всем. Хавбек, как видится, больше предназначен для быстрой игры – принять мяч, развернуться, закинуть диагональ на шустрых инсайдов. В вязкой игре, когда все атаки исключительно позиционные, а впереди 22 ноги оппонентов, бразилец уже не так эффективен. Да и опекают его теперь прилично.

Все кадрово-тактические решения Карреры на старте сезона приносили результат. Сработал эффект неожиданности. Но по ту сторону баррикад далеко не бездельники и глупцы. Часами сидят в тренерских комнатах, просматривают гигабайты видео и разбирают что да как. Для них это дело чести – тактически переиграть итальянца, о котором уже два месяца шумят все СМИ. И тут уже надо определиться Каррере: или закреплять, совершенствовать свои находки, или искать что-то новое.

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Но искать что-то новое, когда команда еще строится, можно бесконечно. Обрекать свою команду на нестабильное существование с чудовищными игровыми перепадами Каррера, наверное, не будет. Значит, надо шлифовать то, что есть. Хотя и на этом пути встречаются препятствия. Только-только «Спартак» обзавелся симметричными флангами, как у Ещенко начались проблемы со здоровьем. И это ударило по атакующему потенциалу.

Маурисио – добротный игрок. Но он совершенно точно не является фланговым защитником с современным функционалом. И пусть его показатели почти идентичны ещенковским (участие в атаках – 32 против 35, передачи в штрафную – 4 против 5 – уступает немного), у него нет ещенковского драйва. А главная разница в том, что Ещенко разгоняет атаки, а Маурисио в них просто участвует.

Загадка концовок первых таймов

А вот еще одна любопытная деталь – все три гола в чемпионате «Спартак» пропустил в конце первого тайма. Можно предположить, что команде не хватает сил на все 45 минут – устает, теряет концентрацию, из-за чего допускает роковые ошибки. Основания так думать у нас есть. В этом сезоне к раннему старту готовились три клуба: «Ростов», «Краснодар» и «Спартак». И все три на дистанции прилично лихорадит.

Но если копнуть глубже, выяснится, что общего тут мало. Нестабильность «Ростова» объясняется потерей ключевых исполнителей в обороне. У «Краснодара» – потерей ключевых исполнителей в атаке. У «Спартака» каких-то существенных потерь, кроме Ещенко, нет. Как нет и никакой функциональной ямы. В яме невозможно классно проводить вторые таймы (разница мячей – 7:0). И потом, ям в сентябре вообще-то не бывает.

Не главное, чтобы костюмчик сидел. «Спартак» проиграл «Уфе»

Тут другое. «Спартак» Карреры практикует очень энергозатратный футбол: игра первым номером, прессинг, вспахивание «зоны подборов». И под конец первого тайма команда «наедается». Это обычная усталость, свойственная всем. А поскольку в обороне все на тоненького (прогресс, безусловно, есть, но это прогресс по сравнению с прошлым сезоном – так себе достижение), из ошибок разгораются пожары. А когда еще вратарь зачем-то прыгает раньше удара…

Почему тогда «Спартак» не ошибается в концовках второго тайма? Потому что к этому моменту он уже успевает сделать результат и играет строже в обороне.

Не впасть бы в депрессию

А резюме такое. Все со «Спартаком» в порядке. Чемпионский ход на старте сезона, признаюсь, удивил меня больше, чем последние осечки. Строящиеся команды всегда нестабильны, такова их природа. «Зенит» тоже строится, и вы можете наблюдать, как на дистанции его трясет – то 0:3 к 75-й минуте в Израиле, то потеря очков в Каспийске при промежуточном счете 2:0. ЦСКА вот не трясет. Эта команда на несколько лет старше и «Зенита», и «Спартака». И если бы не короткая скамейка с календарным кризисом в октябре-ноябре, армейцы были бы главными претендентами на чемпионский титул.

В футбольном контексте ничего страшного не произошло. Здесь больше стоит опасаться за психологию. Команда настроения, потерпевшая две неудачи кряду, вполне может впасть в депрессию и развалиться. Тем более под таким прессом! Прежний «Спартак» наверняка бы «поплыл». Но, как говорят, «Спартак» нынче другой. Вот и посмотрим.

Матч

Спартак - Уфа - 0:1 (0:1)

Голы

Фатай 39 (0:1).

Состав

Спартак: Ребров, Маурисио (Попов, 68), Комбаров, Кутепов, Боккетти, Фернандо, Ананидзе, Промес, Глушаков, Зобнин (Давыдов, 76), Зе Луиш

Уфа: Лунев, Тумасян, Аликин, Васин, Сухов, Стоцкий, Безденежных, Обляков (Кротов, 65), Игбун (Абдулавов, 90), Засеев, Фатай (Марсиньо, 74)

Предупреждения:

Маурисио, 24; Попов, 87 - Аликин, 44; Безденежных, 57

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

25 сентября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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