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И что нам дал Кубок мира? Это же халтура!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
И что нам дал Кубок мира? Это же халтура!
Источник: Reuters

Обозреватель Sovsport.ru считает, что турнир в Торонто не оправдал ожиданий. И недоумевает – зачем его вообще проводили?

Сколько было восторженных авансов о том, что наконец то мы увидим турнир, на котором собраны «лучшие хоккеисты планеты». И если судить по действующим контрактам игроков, участвовавших в турнире, то действительно так и есть.

Но что нового нам сказал Кубок мира? Чем поразил?

Первое откровение. Канада - чемпион

Мы в очередной раз убедились, что канадцы сильнее наших. Какое откровение! Просто глаза открылись. А то ведь многие сомневались. Мне говорят: на чемпионате мира у канадцев команда на голову слабее! Туда приезжает третий состав! Вот на Кубке мира…

Но в финале ЧМ-2015 нас канадцы в Праге размазали по льду 6:1. Хотя за нашу команду там бились и Малкин, и Овечкин, и Панарин… А ворота защищал Бобровский. Да и у канадцев в составе были и Кросби, и Бернс, и другие известные персонажи.

В чем разница?

Сейчас мы опять проиграли, но держались гораздо лучше – 3:5. И какие выводы я должен сделать? Что мы на Кубок мира можем собрать более сильную команду, чем на чемпионат? Или, наоборот, что канадцы ездят на чемпионаты мира более мощным составом? Ведь по счету, да и по игре именно так и выходит!

Второе откровение. Сборная США – Лузеры

Вроде бы турнир сильнейших игроков планеты наглядно доказал, что у американцев дела с хоккеем совсем плохи. Три матча – три поражения на турнире.

Так?

Нет, говорят мне, совсем не так!

Но что же тогда?

А просто, говорят, у них тренером поставили дурака какого-то. Его сами американцы еще до начала турнира сильно критиковали. Поэтому они турнир и провалили.

И что мне в этом случае дал Кубок мира? Какие выводы я должен сделать?

Что американцы зачем-то назначают тренерами дураков, о чем сами заранее знают. Но зачем мне это знание? Это же бред какой-то. Но кто-то за этот бред платил деньги. Кто-то ночью смотрел матч. Зачем?

Третье откровение. У финнов нет сильных игроков

Про это «откровение» специалисты еще задолго до начала турнира твердили. Но сами финны этого не признают. Они провалили турнир. Сыграли хуже всех, забросили всего одну шайбу в трех матчах…

Но при этом гордо говорят:

- Ну и что, мы это сделали специально. Специально отправили на турнир наполовину молодежный состав. И правильно, что мы проиграли. А вот годика через три-четыре эти ребята себя покажут…

И кто тут идиот?

Нам же впаривают, что Кубок мира - турнир сильнейших игроков планеты! И тут же оговариваются – но вот финны сюда привезли юниоров обкатывать. Так надо.

Я бы не возмущался. Но мы с финнами играли на чемпионате мира. Практически тем же составом, что и на Кубке мира. И проиграли им в полуфинале. Поэтому я знаю, что на самом деле у финнов и сейчас очень серьезная и сильная команда, которая может обыгрывать наших. А вовсе не то убожество, которое они привезли на турнир «лучших игроков планеты». Опять, выходит, надули…

Откровение четвертое. Месть Копитара

Я все недоумевал – чего сборная Европы так упирается на этом турнире. Ей то он за каким лядом сдался? Но после победы в полуфинале над шведами ее лидер Анже Копитар мое недоумение развеял.

– Знаете, словенцы так обидно проиграли шведам на в Сочи в четвертьфинале (0:5), - напомнил вдруг Анже. - Что все эти два года я мечтал отомстить. Сегодня это наконец-то удалось!

Нет, ну тогда, конечно, я прямо испугался за исход финала. А вдруг и Канада у Копитара в черном списке? Берегись, кленовые!

Но мне в ответ возражают. Говорят: «Сборная Европы – молодцы! Вот так и надо играть. Не то, что наши…»

И я говорю: о кей. Раз нам не нужна честь флага, не нужна своя сборная… Тогда, может, нам и свой чемпионат уже не нужен? Пусть, кто может, пробивается в НХЛ. И даже если там будет только один Овечкин, ну и что?! Сашу наверняка на Кубке мира пригласят в сборную Европы, и мы будем дружно болеть за него и эту команду, как сейчас словенцы болеют за Копитара и гордятся им.

Подходит вам такое будущее?

Вывод.

В следующей моей заметке поговорим уже отдельно о сборной России. А пока у меня вопрос и к организаторам турнира, и к болельщикам:

- Кубок мира – это действительно турнир лучших игроков планеты? Вы ничего не перепутали?

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