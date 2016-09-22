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А если бы не 30 миллионов?

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
А если бы не 30 миллионов?
Источник: ФНЛ

Игроки «Луча» из-за долгов по зарплате угрожали бойкотом матча со «Спартаком-2». Но игра все-таки состоялась. Оказалось, деньги в Приморском крае есть. У кого они отняты, правда, осталось за кадром.

«НЕ ВЕРЬТЕ ВСЕМУ, ЧТО НАПИСАНО»

Пока старый президент РФС избирался на новый срок, а лучшие креативщики страны заканчивали корпеть над талисманами ЧМ-2018, во Владивостоке игроки «Луча-Энергии» не могли попасть в кампус, в котором вообще-то живут. Клуб перестал не только выдавать игрокам зарплату, но и оплачивать жилье.

Футбол во Владивостоке на некоторое время вообще замер как вид спорта. Полузащитник «Луча»Алексей Ребко в интервью Sovsport.ru, объясняя, почему игроки хотят бойкотировать ближайшую игру ФНЛ против «Спартака-2», рассказал о долгах перед игроками. И не только.

- Половина персонала просто не выходит на работу, - делился Ребко. – Пресс-аташе пропал, один из двух массажистов – тоже, в кампусе грозятся нас выселить. И проблемы не только в команде. Тренеры детской школы «Луча» не выходят на работу из-за многомесячных долгов, молодежная команда не ездит на гостевые матчи… И это в клубе с более чем 50-летней историей.

Глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал: ситуация «взрывоопасная» и долги в клубе «многомесячные». Правда, через несколько дней самый боевитый кандидат в президенты РФС, когда его спросили про долги в 4-5 месяцев, успокоил: «Не верьте всему, что написано». А мы уже, Игорь Викторович.

Но до бойкота все-таки не дошло. Оказалось, что в бюджете Приморского края есть 30 лишних миллионов рублей. Затерялись, наверное.

- Несмотря на временное отсутствие титульного спонсора, начиная с этого месяца, зарплата вам будет приходить регулярно и без задержек, – пообещал вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков на встрече с игроками клуба.

Те, получив около половины долгов, отказались от изначального плана идти до конца и бойкотировать матч, пока на кредитках не будет всего недоданного.

«ИГРАТЬ БУДЕМ?»

Если тренер – десять процентов успеха команды, то смс, оповещающее о приходе зарплаты, - не меньше 50. «Луч», несмотря на проблемы, в двух предыдущих матчах победил – «Нефтехимик» и «Спартак-Нальчик«. Но дерзкое начало против одного из лидеров ФНЛ «Спартака-2» вышло неожиданным.

Несколько неорганизованный, но предельно заведенный «Луч» прессингом вынуждал красно-белую молодежь спешно избавляться от мяча. Владивостокцы парили над полем в прямом и переносном смысле. Били через себя, выигрывали большую часть единоборств, сотрясали каркас ворот. Штурм!

Но «Спартак-2» выстоял. А во втором тайме эффект 50 процентов закончился. И молодежь стала укатывать хозяев. С трибун раздавались крики: «Чего вы жметесь?! Играть будем?». К концовке команды подошли, как усталые боксеры к финальным раундам боя – атакуют тяжело и на ощупь.

После матча игроки «Луча, наверняка, отправятся в кампус. Где их уже ждут улыбки персонала и теплые постели. Но нет уверенности, что ситуация с долгами не повторится. Слишком все зыбко и стабильно в этом сегменте российского футбола. Хронически зыбко и тревожно стабильно.

Матч

Луч-Энергия - Спартак-2 - 0:0

Состав

Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов (Килин, 85), Кашкавал, Насадюк, Коломыц, Грицаенко, Попов, Гриднев (Пономаренко, ), Машнев, Гордиенко (Носов, 63), Михалёв (Ребко, 88)

Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Пуцко, Лихачёв, Бакаев (Синодзука, 88), Шанбиев, Гулиев, Савичев (Полубояринов, 90), Леонтьев, Пантелеев, Федчук (Руденко, 90)

Предупреждения:

Михалёв, 17; Машнев, 32 - Пуцко, 25; Шанбиев, 80; Савичев, 90

Судья:

Лаша Верулидзе (Россия)

Место и дата

26 сентября 12:00, Динамо, Текстовая трансляция

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