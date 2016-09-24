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«Думал, ярлык «расист» - конец карьеры». Как Джейми Варди скандалил в казино

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Джейми Варди
Джейми ВардиИсточник: Reuters

Нападающий «Лестера» Джейми Варди в своей автобиографии From Nowhere My Story рассказал о ночи, после которой его прозвали расистом.

«Хуже, чем судимость»

После определенного времени большинство историй забывается. Но то, что случилось в июле 2015, стереть из памяти людей не получится. Слово «расист» - пятно на репутации. Это хуже, чем судимость. Некоторые люди меня никогда не простят. Другие поймут, что я сделал ужасную ошибку, и извлек из нее урок.

Когда дети набирают мое имя в YouTube, первое, что появляется - «Джейми Варди — расист». То же самое и в поисковиках. Это ужасно.

Я люблю пропустить стаканчик, люблю быть простым парнем. Несколько раз я участвовал в драках, как-то провел ночь в камере. Я могу быть большой занозой. Но уж точно не являюсь расистом.

«Эй, япошка!»

История произошла летом 2015 года, когда Варди с одноклубниками отдыхал в казино.

Нападающий вспоминает: «Мы играли в покер, на кону была довольно приличная сумма, пара тысяч. Тут один парень азиатской внешности прошелся вокруг нашего стола, затем подошел к игроку напротив и что-то ему сказал. Я крикнул: «Зачем ты смотришь наши карты?» Парень стал отнекиваться, но игрок, с которым он говорил, пошел all in.

«К черту! Ты видел мои карты!» - сказал я. Игрок напротив ответил: «Да, он видел твои карты, но мне ничего не сообщил». Я подумал, они на до мной смеются, был в бешенстве. Кинул карты на стол и обвинил парня в мошенничестве.

Попросил позвать менеджера казино, а тот азиат просто ушел. Тогда я встал, и так как был очень расстроен, сказал: «Эй, япошка!» Повторил это три раза, просто психанул. Парень вернулся, даже извинился. Он сказал, что всегда так делал, и никто ничего не говорил. Затем он снова ушел.

Позже я получил сообщение от друга, что тот эпизод в казино обсуждается в соцсетях. Меня засняли за столом, потом отослали фото в газету и на ТВ. Друг прислал мне имя человека, который распространил всю эту информацию. Мы встретились и общение завершилось ссорой. «Только потому, что играешь за «Лестер», ты думаешь, что крутой», - сказал тот мужчина.

А я взбесился. Встал со стула, разлил выпивку, начал материться. Не стану себя оправдывать, но то видео смонтировано так, будто я без повода набросился на того азиата. Это неправильно. Просто не выдержал.

После того случая «Лестер» оштрафовал Варди.

«Это конец карьеры»

Джейми вспоминает: «Я был опустошен. Как эта история повлияет на семью? Есть ли у меня будущее в клубе? Сказал своей девушке Беки: «Это конец карьеры». Когда на тебя вешают такой ярлык, это конец. Кто захочет подписать расиста? Официальное заявление с извинениями было правильным решением, но я также хотел что-то сделать в частном порядке. Я смотрел в глаза тому человеку, которого оскорбил, и извинился. Мне нужно было, чтобы парень видел, как я сожалею. Хотел дать понять, что с моей стороны было просто невежество, а не злой умысел, не попытка оскорбить.

В то время в СМИ начали обсуждать, возьмут ли меня на отборочные матчи к Евро-2016 после всего, что случилось. Но Рой Ходжсон все-таки меня вызвал.

После всей этой истории я перестал отдыхать вне дома. И проводил сумасшедшие ночи, укладывая детей спать, играя в компьютерные игры, и смотря сериал «Родина». Хотел сконцентрироваться на футболе, так как теперь жил как рыбка в аквариуме. Люди наблюдали за каждым моим шагом.

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