Собери из себя супер-героя 90-х. Шпагат ван Дамма и бицепс Арнольда

Все фирменные приемы героев боевиков в гиде Sovsport.ru

Шпагат Ван-Дамма, бицепс Арнольда, прическа-платформа Дольфа Лундгрена. Sovsport.ru разбирался - как собрать из себя идеального героя боевиков.

ШПАГАТ ВАН ДАММА

Как было: Ван Дамм сел на шпагат уже в своем первом заметном фильме. Это была картина 1986 года «Не отступать и не сдаваться», где бельгиец сыграл русского злодея-кикбоксера Ивана Крашинского. «Коронным» приемом Крашинского было сидеть в шпагате на канатах ринга в перерывах между раундами.

Потом Ван Дамм садился в шпагат в каждом своем фильме. Он сидел в шпагате на двух стульях в «Кровавом спорте» (1988). Его растягивали в шпагат, подвешенным на веревках («Кикбоксер», 1989). Наконец, он сидел на шпагате, одетый в лосины для аэробики («Двойной удар», 1991).

Шпагат Ван Дамма стал одним из самых ярких впечатлений посетителей российских видеосалонов. В начале 90-х школы единоборств буквально пережили нашествие учеников, которые хотели «шпагат как у Ван Дамма».





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Как сейчас: 55-летний актер и сегодня монетизирует свое легендарное умение. Он продолжает садиться на шпагат в телешоу и рекламных роликах. Рекламу «Вольво», где Ван Дамм садится на шпагат, стоя на двух разъезжающихся грузовиках, посмотрели почти 85 миллионов человек. Существует и другой ролик, авторы которого утверждают, что ноги Ван Дамма крепили специальными веревками к зеркалам автомобиля: актер не мог сорваться и упасть, даже если бы сам этого захотел.





БИЦЕПС АРНОЛЬДА

Как было: бицепс Арнольда Шварценеггера на пике формы, по его собственным словам, составлял в обхвате 56 сантиметров (в напряженном состоянии). Шварценеггер писал в своей биографии: для съемок в кино его мускулатура выглядела слишком внушительно, поэтому ему пришлось сушиться и сбрасывать вес. Но даже тогда бицепс Шварценеггера потрясал воображение киноманов.

80-е прошли под знаком больших мускулов, поэтому создатели боевиков стремились всячески подчеркнуть чудовищную мускулатуру Шварца. При каждом удобном случае его герой срывал с себя одежду и напрягался. Мечта заиметь руку в 50 и более сантиметров до сих пор не дает покоя завсегдатаям залов. Спросите любого тренера в зале и он скажет: бицепс (часто забывая про все остальное), качают все.





Как сейчас: Арнольду – 69 лет. Он продолжает поддерживать форму, и его бицепсы отлично выглядят для его возраста. Но, увы, это уже не те руки, от которых загорались глаза советских школьников





ПРИЧЕСКА-ПЛАТФОРМА ДОЛЬФА ЛУНДГРЕНА

Как было: 195-саниметровый швед Лундгрен сыграл русского боксера Ивана Драго в «Рокки 4» (1985 год). Лучшего актера на эту роль найти было сложно: примерно так, американцы и представляли себе «красную машину», и Драго подтвердил их худшие опасения.

Яркой чертой Ивана Драго стала его прическа-платформа. За эту прическу ранее Лундгрена полюбила певица Грейс Джонс, которая поселила молодого шведского актера у себя. А позже «платформой» восхитились и советские зрители. Почти в каждом школьном классе были мальчики, остриженные под Лундгрена. Прическа также была в моде у «рэкетиров» из криминальных банд. Она отлично дополняла кожаные куртки, золотые цепи и малиновые пиджаки с накладными плечами (из-за чего стала прочно ассоциироваться с людьми, физически сильными, но недалекими).





Как сейчас: 58-летний Лундгрен давно сменил платформу на более нейтральную прическу. В прошлом он был капитаном сборной Швеции по каратэ, и сейчас остается в хорошей спортивной форме. В 2011 году Лундгрен в России провел 5-раундовый поединок по правилам бокса с Олегом Тактаровым, актером, чемпионом мира по смешанным единоборствам. Победил Тактаров, но Лундгрен смотрелся в том бою очень достойно.





УДАР-ВЕРТУШКА ЧАКА НОРРИСА

Как было: вот как это делал Чак – он бил ногой с разворота так, что соперники отлетали как теннисные мячи. По его собственным словам, Норрис стал изучать каратэ и дзюдо со скуки. В 1959 году он служил на военной базе в Южной Корее: война уже шесть лет как закончилась, и заниматься призывникам было решительно нечем – говорит он. В 1965 году Чак выиграл чемпионат по каратэ в Лос-Анджелес и стал владельцем сети школ.

Впервые он опробовал свою знаменитую вертушку в кинематографе против самого Брюса Ли («Путь Дракона», 1972 год). Пожалуй, это был единственный раз, когда вертушка не сработала – в том поединке, по сценарию, победил герой Ли. В следующие полвека удар Чака уже не давал осечек.





Как сейчас: Чаку – 76 лет. Он выступает против однополых браков и поддерживает стремление штата Техас обрести независимость от США. Снялся в российской рекламе безалкогольного пива. Несмотря на преклонные годы, «вертушка», которая стала символом каратэ в Советском Союзе, и сегодня при нем.





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МАЙКА-АЛКОГОЛИЧКА СИЛЬВЕСТРА СТАЛЛОНЕ

Как было: что подчеркнет мускулы лучше, чем обычная майка без рукавов? Итальянский актер Сильвестр Сталлоне понял это еще в начале 80-х – и с этих пор постоянно использовал этот трюк. Рэмбо носил майку. Рокки носил майку. Даже парень-армрестлер из фильма «Изо всех сил» в исполнении Сталлоне носил майку. А вслед за ними, насмотревшись на героев боевиков, майку-алкоголичку стали носить и все завсегдатаи видеосалонов в Советском Союзе.

Майка стала символом мужественности. Можно было носить просто майку – так делали атлеты. Можно было надевать майку (с цепью) под пиджак – и тогда ты был атлет и загадочная творческая личность одновременно. Ван Дамм носил майку с широкими штанами и сапогами-казаками с кожаной курткой (и это была вершина стрит-стайла 80-х). Одно условие: всегда, при любых обстоятельствах майку нужно было заправлять в штаны.





Что сейчас: 70-летний Сталлоне по-прежнему носит майки, и выглядит в них неплохо. Майка вернулась в нашу жизнь после 20-летнего забвения и стала одним из ключевых фетишей субкультуры «хипстеров» - наравне с бородой и дурацкими короткими шортами.