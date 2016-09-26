Выбираем лучшего нападающего современности! Голосование от Sovsport.ru
Источник: Associated Press
Новое голосование на Sovsport.ru. Кто лучший нападающий прямо сейчас?
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|Футбол
|Луч-Энергия0 : 0Спартак-2
|Футбол
|Амкар0 : 0Крылья Советов
|Хоккей
|Ак Барс3 : 5Динамо Минск
|Футбол
|Динамо1 : 0Сибирь
|Футбол
|Алавес3 : 1Гранада
|Хоккей
|Авангард1 : 3Металлург
|Футбол
|Зенит-21 : 1СКА-Хабаровск
|Футбол
|Рубин2 : 1Томь
|Хоккей
|Динамо Москва4 : 3 ОТЛокомотив
|Футбол
|Бёрнли2 : 0Уотфорд
|Футбол
|ЦСКА (мол)- : -Тоттенхэм (мол)
|Хоккей
|ЦСКА- : -Куньлунь
|Футбол
|Лестер Сити- : -Порту
|Футбол
|Севилья- : -Лион
|Футбол
|Монако- : -Байер
|Хоккей
|Авангард- : -Металлург
|Хоккей
|СКА- : -Адмирал
|Футбол
|Боруссия- : -Реал
|Футбол
|Динамо Загреб- : -Ювентус
|Футбол
|ЦСКА- : -Тоттенхэм
|Хоккей
|Канада- : -Европа
|Хоккей
|Ак Барс- : -Йокерит
|Футбол
|Бешикташ- : -Динамо Киев
|Футбол
|Ростов- : -ПСВ
|Футбол
|Селтик- : -Манчестер Сити
|Футбол
|Ростов (мол)- : -ПСВ (мол)
|Хоккей
|Динамо Москва- : -Витязь
|Футбол
|Атлетико- : -Бавария
|Футбол
|Арсенал- : -Базель
|Футбол
|Боруссия М- : -Барселона
Новое голосование на Sovsport.ru. Кто лучший нападающий прямо сейчас?