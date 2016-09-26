Команда наоборот. Сергей Микулик о главной сенсации Кубка мира

Эта сборная Европы – финалист сколь неожиданный, столь и нежелательный.

Если оставить за скобками североамериканский молодняк, то в пяти странах сейчас полным ходом идет разбор полетов. И какие бы аргументы ни подводили под неудачи боссы из офисов и коучи от бортиков, им всем будут тыкать успехом этой парадоксальной команды Ральфа Крюгера: а эти, что, раньше всех остальных с пляжей отпускных подорвались?! Им, оказывается, хватило времени в подходящую для прорыва в финал форму войти?! Они, представители стольких стран и школ, выходит, даже сыграться успели?!

И, конечно, наше любимое, про патриотизм: это как же получается – без гимна, без флага – и в финал?! На наше, можно сказать, законное место…

Говорят, в Швеции сейчас стон стоит – их национальная сборная в сильнейшем своем, братско-сединовском, составе проиграла какой-то непонятной команде, где в заявке фигурируют аж три датчанина. Швеция – из Канады – домой, а эта вот мини-Дания – в финал на канадцев?! Непросто такое пережить – не в футбол, чай, проиграли.

К слову, хоккейных аналогий такому событию, на вскидку, не сыскать. А вот футбольные – пожалуйста. Чемпионат Европы-92, в последний момент по неспортивным мотивам (типа как сейчас Войнова) от финальной части отцепляют Югославию – была тогда такая страна на карте. И заменяют Данией, отмеряя этой команде на подготовку не больше, чем нынче – сборной Европы. И эта вот бригада отпускников сначала выходит из группы, затем в полуфинале укатывает голландцев, а в финале – выносит немцев. Это еще и при том, что единственный топ-игрок из полевых, Микаэль Лаудруп, наотрез отказался играть под началом тренера Меллер-Нильсена. Турнир проходил в Швеции, хозяева добрались до полуфинала, но куда им было против немцев-то…

И вот – второй приступ зависти к соседям. Едва ли не более острый. Финалисты сочинской Олимпиады, мечтавшие о реванше, оказываются несостоятельны против шабашников-гастролеров.

Нет, правда – это же команда наоборот! Ее тренер забыл уже, когда видел близко от себя живых хоккеистов – работа в английской футбольной Премьер-лиге такое совместительство предусматривает разве что в игре на приставке. У нас уже начали пощипывать Знарка за слабое знание слабых сторон соперников из-за минимального пребывания за океаном. А Ральф Крюгер, он что, с островов своих на уик-энды летал Кросби с Сединами в деле посмотреть?!

Как-то неправильно все у Крюгера в команде устроено – особенно в беглом сравнении с нашей сборной. 40-летние Хара и Штрайт могут так с кистей от синей запустить, неважно, в большинстве или любой другой расстановке, что вратари начинают боятся их бросков больше, чем овечкинских. А трафик какой они перед воротами устраивают – один только француз Белльмар с лета спрямляет в «рамку» любые шайбы, летящие от него в радиусе полутора метров. Или словацкие форварды – от них ждут голов, они их и забивают Госса, Габорик, Татар – все в голевой ведомости уже отметились, и явно не все свои патроны до финала расстреляли.

Так что слива финала в одну калитку от такой умело-развеселой банды ожидать едва ли приходится. Вот только на будущее для поднятия зрительского интереса организаторы сходим сборным могли бы бонусы определенные предоставлять – например, усиления, в случае выхода из группы, парочкой джокеров, не востребованных в других командах. Представьте только: на первый финальный матч в четвертом звене у Европы выходят Радулов с Ковальчуком…