Кто был круче? Смолов или Дзюба? Выбери лучший гол 8-го тура РФПЛ
В понедельник матчем «Рубин» - «Томь» завершился восьмой тур РФПЛ. Sovsport.ru предлагает Вам выбрать лучший гол тура.
Sovsport.ru предлагает Вам выбрать лучший гол 8-го тура чемпионата России по футболу.
Лучшие голы туров:
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
Видео всех голов находится под опросом.
ЦСКА - «Краснодар» - 1:1
Гол Траоре - 1:0
Гол Смолова - 1:1
«Ростов» - «Локомотив» - 1:0
Гол Полоза - 1:0
«Оренбург» - «Урал» - 0:1
Гол Павлюченко - 0:1
«Спартак» - «Уфа» - 0:1
Гол Фатая
«Анжи» - «Зенит» - 2:2
Первый гол Дзюбы - 1:0
Второй гол Дзюбы - 2:0
Гол Бериши - 2:1
Гол Боли - 2:2
«Рубин» - «Томь» - 2:1
Гол Жонатаса - 1:0
Гол Враньеша - 1:1
Гол Камболова - 2:1