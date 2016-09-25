Леонид Слуцкий: «Тоттенхэм» – одна из лучших команд мира

Леонид Слуцкий Источник: Reuters

Главный тренер ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» очень уважительно отзывался о сопернике и успокаивал английских болельщиков.

- Сыграет ли с «Тоттенхэмом» Дзагоев?

- Решение мы примем только завтра.

- Кого можете выделить у «Тоттенхэма» с учетом потерь, которые понесла команда? Особенно при «стандартах».

- Не сказал бы, что именно «стандарты» - основная угроза. Понятно, что Сон и Эриксен здорово их исполняют, а Фертонген, Алдервейрелд и Янссен будут опасны у наших ворот. Но у «Тоттенхэма» в принципе очень сильная группа атаки.

- Не будет играть Кейн.

- Не будет Кейна - выйдет Янссен, хороший, маневренный форвард. Не сыграет Сиссоко - выйдет Ламела. Есть Сон Хын Мин, Эриксен, другие футболисты. Нам нужно думать, как остановить «Тоттенхэм» в целом.

- Как вы считаете, «Тоттенхэм» стал сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?

- Это отличная команда. В прошлом сезоне они до последнего боролись за чемпионство. В этом году многие команды играют против них ярко выраженным «вторым номером», как, например, «Мидлсбро» в последнем туре, так что теперь «Тоттенхэм» больше вынужден играть в позиционном нападении. Но на их силе и качестве это не сказалось. Лондонцы – одна из лучших команд Англии, а, значит – одна из лучших команд мира.

- Не боитесь ли вы, что в связи с теми событиями, которые были до и после матча сборных России и Англии в Марселе на чемпионате Европы, будет напряженная атмосфера?

- Думаю, те английские болельщики, что приедут в Москву, почувствуют высокий уровень нашего гостеприимства. Это касается не только стадиона, но и города в целом. Так что не вижу поводов для беспокойства.

Василий Березуцкий: Нельзя сказать, что потеря Кейна нам на руку

- Завтра не сыграет Кейн. Это на руку ЦСКА?

- Потеря Кейна, наверное, будет ощутима для «Тоттенхэма», но нельзя говорить, что нам это на руку. Это сильная команда, там много хороших игроков, которые умеют забивать.

- Вас заменили в матче с «Краснодаром». Как вы сейчас себя чувствуете?

- Я получил удар чуть ниже поясницы. Были очень сильные болевые ощущения. Сейчас чувствую себя уже лучше. После тренировки станет понятно, смогу ли я сыграть против «Тоттенхэма».

- «Тоттенхэм» особенно опасен при «стандартах». Вы уже разбирали, как с ними бороться?

- В семь вечера у нас «теория». Так что, думаю, около половины восьмого смогу ответить на ваш вопрос (смеется).