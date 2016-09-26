Уэйн Гретцки: Когда начнется финал, вы забудете, что тут нет России (видео)

Хоккеисты сборной России Источник: Reuters

Обозреватель Sovsport.ru послушал величайшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который пришел в фан-зону Кубка мира.







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Уэйна Гретцки встречали в Торонто как национального героя. Чтобы послушать его 20-минутоне выступление, на площади в фан-зоне собралась толпа народу. Многие принесли с собой раритетные свитера – например, «Gretzky» времен «Лос-Анджелеса».

А первый вопрос был о зяте Дастине Джонсоне, который вместе с Паулиной Гретцки не только сделал Уэйна дедушкой. Парень еще строит карьеру в гольфе. Неужели он такой же талантливый, как и «номер 99»?

- Может быть, - улыбнулся Гретцки. – Дастин находится в нескольких лунках от успеха, и все в его руках. Совсем скоро в США стартует крупный турнир по гольфу, который можно сравнить с Кубком мира. Пусть там проявляет себя. Но лично я никогда не думал, что гольф может заменить хоккей – самую крутую игру на планете. Обожаю каждую минуту, которую я провел на льду. Особенно мне нравилось играть в «Мэйпл Лифс Гарден».

Великий сделал комплимент бывшей арене «Торонто», и толпа взревела от восторга.

- Хоккей открыл так много дверей передо мной и моей семьей! Я встретил очень много прекрасных людей. И спасибо родителям, которые наставили меня на путь истинный. Так что, дети, всегда слушайте папу и маму. Это самое важное в жизни! – Гретцки обратился к фанатам, многие из которых пришли с малышами.

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- Кстати, о детях. Тут выступала сборная молодых звезд Северной Америки. Поначалу их недооценивали, но ведь парни отожгли! Их теперь во всем мире любят.

— Вообще два главных сюрприза Кубка мира – это звезды Северной Америки и сборная Европы. От европейцев не знали, чего ждать. Там ведь восемь стран собрали вместе. Как они сплотятся? Как себя покажут? Их наставник Ральф Крюгер отлично поработал с этой командой. И у этих игроков есть отличное мастерство. Вот я живу в Лос-Анджелесе и знаю, какой это форвард - Анже Копитар. Это очень стабильный, превосходный хоккеист.

К сожалению, команды Западной конференции не находятся в центре внимания, как клубы Востока. Но Копитар точно входит в пятерку моих главных звезд НХЛ. Он стал лидером сборной Европы. А еще там есть Здено Хара, против которого еще я играл, и с ним тоже всем тяжело. Я счастлив за этих парней.

Сборная Северной Америки была непредсказуема, потому что там молодые хоккеисты. Но они играли с большим энтузиазмом. Коннор Макдэвид для меня – вообще один из лучших игроков, когда-либо выступавших в НХЛ. Ну и люди в Торонто будут в восторге от Остона Мэттьюза, который теперь выступает за «Мэйпл Лифс». Если бы я вернулся в хоккей, и меня поставили бы в тройку к Макдэвиду и Мэттьюзу, я бы тоже забил пару голов, - засмеялся Гретцки.

- Они так талантливы?

- А вы на другие виды спорта посмотрите – гольф, бейсбол, теннис, хоккей. Спортсмены теперь гораздо лучше, чем были раньше. Они более габаритные, быстрые, сильные. А эти ребята очень динамичные. Коннор и Остон уже выросли в потрясающих атлетов. При этом они каждый день пашут на льду, как делали Бобби Орр, Жан Беливо, Марк Мессье, Марио Лемье. То, как теперь Кросби, Бержерон, Тэйвс. Это ведь не просто сборная Северной Америки играла – мы увидели, куда идет современный хоккей. И он лучше, чем был 10 лет назад.

- Что вы думаете о полуфинале Канада – Россия, который всегда считался историческим противостоянием?

- Хочу отметить важную вещь – Канада не только побеждает, но и пропагандирует нашу игру. Начиная с 1972 года, мы показываем всему миру, как надо развивать хоккей. Тогда ведь состоялась великолепная Суперсерия, и она вывела наш спорт на новый уровень.

Я уверен, что это поколение канадских хоккеистов лучше, чем 10-20 лет назад. Другие страны пока не могут нас догнать. И если бы мы заявили две сборные Канады на Кубок мира, они бы выступили очень хорошо.

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- Чего вы ждете от финала между сборными Канады и Европы?

- Может быть, болельщики хотели бы увидеть в финале США или Россию. Но всегда приятно узнать в хоккее что-то новое. Ральф Крюгер проделал отличную работу, и разве сборная Европы не заслужила выхода в финал? Когда начнется финал, болельщики сразу забудут о том, что тут нет России или США. Всех захлестнет энтузиазм, и скептики замолчат. Так что нас ждет отличный хоккей!

- А что вы считаете своим самым интересным международным опытом? Вы ведь еще на молодежном чемпионате мира выступали в 1978 году.

- Ах как давно это было! Помню, как плакал под Рождество в номере отеля. Мы в тот день не играли. И это было мое первое Рождество вдали от дома. Я позвонил маме и сказал: очень жаль, что не могу быть сейчас с вами. Но не волнуйтесь за меня, я тут играю в хоккей. Мама мне сказала, что все в порядке – не переживай, сынок.

Я тогда выступал в сборной, где были ребята старше меня. Они потом выросли в отличных игроков НХЛ. А я был еще ребенком. Мы выступали в Монреале и Квебеке, я наслаждался каждой минутой того турнира.

- Очень крутым был Кубок Канады в 1987 году. Но один гол запомнился больше всего, - на табло показали решающую шайбу в ворота сборной СССР, когда Гретцки и Лемье разыграли победную комбинацию.

- Да, мы ведь проиграли первый матч в Монреале. Но потом полетели на второй поединок в Гамильтон. А вообще сначала поединок планировался в «Мэйпл Лифс Гарден», где мне всегда нравилось играть. Торонто – большой город НХЛ, и мы не знали, что будет в маленьком Гамильтоне. Там была маленькая арена, но нас так горячо поддерживали фанаты… Конечно, тот турнир навсегда вошел в историю.

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- А еще вы были генменеджером сборной Канады на зимних Играх в Солт-Лейк-Сити, и тогда мы завоевали первое олимпийское золото в хоккее за 50 лет.

- В первом матче мы проиграли шведам (2:5), а во втором с большим трудом победили Германию (3:2). И вот мы едем в машине с коллегами из штаба – Кевином Лоу, Стивом Тамбеллини, Ленни Макдональдом. Помню, тогда мы обсуждали: «Ребята, мы вообще правильных хоккеистов набрали в команду? Что вообще происходит, если мы так с немцами играем?»

И тут Макдональд мне говорит: «Не переживай, Уэйн, у нас отличные игроки. Они сплотятся и выиграют золото для страны». Мы вышли из группы с третьего места, но с тех пор не проиграли ни одного матча в Солт-Лейк-Сити.

- Тогда вы толкнули речь, что весь мир против Канады.

- Это было неплохо с точки зрения мотивации, да? Когда сборная Канады приезжает в другую страну на международный турнир, все очень хотят ее победить. Я говорил искренне. Да, весь мир был против Канады. Но выиграли именно мы.

- И конечно, Ванкувер, золотой гол Сидни Кросби. Что у вас осталось в памяти от тех Игр?

- Эта Олимпиада – моя самая любимая, хотя я сам играл в 1998 году в Нагано, работал генменджером в 2002-м в Солт-Лейк-Сити и в 2006-м в Турине. Но в Ванкувере я был просто болельщиком. Впервые смог ходить на соревнования. Смотрел керлинг, лыжи, фигурное катание. И конечно, хоккей. Наши игроки находились под очень большим давлением, такого даже в Солт-Лейк-Сити не было. Это же Ванкувер, Канада. От нас ждали только золота. Финал против США был потрясающим, но решающий гол забил Кросби. В этом разница между золотом и серебром.

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- Мы слышали, что вы сыграете в матче ветеранов между «Эдмонтоном» и «Виннипегом» в рамках «Heritage Classic». Удается ли вам поддерживать форму?

- У меня есть сумка со всей формой. Но я достаю ее где-то раз в год, чтобы поиграть с друзьями или в таких вот исторических матчах. Получаю большое удовольствие и говорю себе, что надо кататься регулярно. Но дело откладывается до следующего года.

Я старею и все хуже играю в хоккей.

- Но вы такой же мистер Великий…

- Я теперь мистер О’кей, - смеется Гретцки. – Мистер Ничего себе. Но у нас в Виннипеге соберется хорошая компания – Пол Коффи, Марк Мессье… Это ценно, когда мы снова встречаемся вместе. Я надеюсь, что в Виннипеге в октябре не будет слишком холодная погода, и мы сумеем показать классный хоккей.

- Мы думаем, что ваш телохранитель Дэйв Семенко обязательно должен быть в составе.

- Я поставлю его на левый фланг. А правым крайним форвардом сделаю Марти Максорли.

- Ваш «Эдмонтон» переезжает на новую арену, туда даже перенести статую Уэйна Гретцки. Город получит отличный стадион?

- Я часто путешествую и бывал на многих аренах. Но до сих пор не видел такого особенного и уникального стадиона, который получат люди в Эдмонтоне. Надеюсь, что канадцы оценят – это лучшая хоккейная арена, которую я видел. Я там покатался 10 минут с детьми, и это было что-то потрясающее.

- Почему тот «Эдмонтон» так много побеждал?

- Слушайте, мы были молодыми – по 19-20 лет. Мы дружили, вместе росли. Обожали хоккей, не парились о деньгах. Никто даже не представлял, что однажды войдет в Зал славы в Торонто. И когда ты просто играешь в хоккей, где нет места эгоизму, у тебя есть талант, и ты упорно идешь к цели – у тебя все получится. Мы собрали тогда много чемпионских перстней.

- Какой самый важный урок вам дали родители?

- Все очень просто. Ты должен уважать людей. Нужно быть благодарным к тем, кто тебя окружает. Надо говорить спасибо, пожалуйста, извините. Может, это мелочи, но это очень важно - поверьте. Наша семья не была богата, но мы поддерживали друг друга. Родители всегда ходили на мои тренировки и матчи. Это очень важно для молодого хоккеиста в начале его пути.

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Дальше Уэйну Гретцки задавали вопросы из толпы.

- Какими видами спорта вы занимались кроме хоккея?

- Вообще у меня была большая мечта – стать бейсболистом. Я много играл, но был в этом деле недостаточно хорош. Также я занимался лакроссом, легкой атлетикой. Вообще у меня на первом этаже дома было полно всякой амуниции. Я занимался летом всеми видами спорта подряд, когда заканчивался хоккейный сезон.

- Какой ваш самый любимый канадский хоккеист?

- Ох какой вопрос! Они все хорошие. Но Сидни Кросби - лучший хоккеист мира.

- Трудно ли держать себя в форме после карьеры?

- Очень трудно! Это когда ты молодой, то можешь тренироваться каждый день. А с возрастом все труднее найти мотивацию. Я уже не такой активный. Жена заставляет меня заниматься йогой. Я делаю все, чтобы ее слушаться, - смеется Гретцки.

- Какой Кубок Стэнли для вас самый памятный?

- Они все особенные. Первый, конечно – но ты не выиграл бы его без команды, без тренеров. Это коллективный труд. Надеюсь, что Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюз поднимут свои Кубки Стэнли над головой. За этими ребятами – будущее НХЛ.

- В каком городе НХЛ вы любили больше всего играть?

- Во всех абсолютно. Люблю Лос-Анджелес, где живу. Люблю играть в Нью-Йорке, Сент-Луисе, а еще в Эдмонтоне – это мой дом. И конечно, «Мэйпл Лифс Гарден» в Торонто был особенным местом.