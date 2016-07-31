Двое за бортом. Кевин Гарнетт пошел по стопам Тима Данкана

Кевин Гарнетт против Тима Данкана: последняя встреча на паркете Источник: AP

Sovsport.ru рассказывает о двух легендарных игроках, без которых баскетбол уже не будет прежним.



В минувшие выходные о своем прощании с большим спортом объявил многолетний символ баскетбольной Миннесоты Кевин Гарнетт. Он уходит из баскетбола синхронно со своим коллегой по амплуа и многолетним соперником Тимом Данканом, который покинул родной «Сан-Антонио» минувшим летом.

Казалось, что этот момент не наступит никогда. Журналисты уже давно были готовы записать обоих игроков в звездные пенсионеры, но начиналась новая осень, открывались тренировочные лагеря клубов НБА, и Данкан с Гарнеттом, не имея и грамма лишнего веса, начинали неистово пахать на площадке, являя собой идеальный пример для молодых талантов и поражая всех своим исключительным профессионализмом.

Трудно найти других именитых баскетболистов, в судьбах которых многочисленные сходства так тесно переплетались бы с кричащими различиями. Данкану и Гарнетту по 40 лет, они играли на позиции четвертого номера (а в случае необходимости могли стать и центровыми), по 15 раз вызвались на «Матчи всех звезд».

А главное – оба в своем развитии вплотную подошли к эталонам мастерства. Игровая ситуация требует реализовать бросок со средней дистанции или важный штрафной? Никаких проблем. Необходимо поставить грамотный заслон или намертво «прихватить» оппонента в защите, выполнить эффектный блокшот? Никто не справится с этим лучше. Нужна своевременная скидка на периметр или разгон быстрого прорыва – и это тоже к нам. Ну а когда тренеру нужно определиться с тем, кому доверить завершение решающей атаки на последних секундах – кандидатуры KG и TD всегда оказывались первыми в очереди.

Таких «больших» действительно больше не делают. Сегодня две трети команд НБА могут похвастать наличием в составе звездного разыгрывающего. А вот на фронткорте солируют долговязые парни с колоссальными зарплатами, которые действительно хороши максимум в одном-двух компонентах игры. Техничных, атлетичных и умных универсалов калибра Данкана и Гарнетта в лиге просто нет.

Но в остальном, Кевин и Тим – полные антиподы. Тем интереснее было наблюдать за их противостоянием на площадке в течение без малого 20 лет.

Вундеркинд и пловец

Возможно, олимпийские рекорды в плавании ныне принадлежали бы вовсе не Майклу Фелпсу, если бы не курьезное стечение обстоятельств. Тринадцатилетний подросток Тим Данкан, проживавший на крупнейшем острове Виргинского архипелага (Санта-Крус) с населением 50 000 человек, поражал окружающих не только своим исполинским ростом, но и превосходными результатами на дистанциях 50, 100 и даже 400 метров вольным стилем. Он мечтал принять участие в Олимпиаде-1992, которая должна была состояться в Барселоне, и имел для этого все основания.

Его планы вместе с единственным на Санта-Крусе спортивным бассейном разрушил ураган Хьюго. Данкану пришлось заниматься в открытом океане, и тут его энтузиазм резко пошел на убыль из-за вполне обоснованной боязни акул. Так, поддавшись на уговоры двоюродного брата, будущий 5-кратный чемпион НБА оказался на паркете.

Окончательный выбор между плаванием и баскетболом дался Тиму Данкану нелегко



Выходец из Южной Каролины Кевин Гарнетт, напротив, познакомился с оранжевым мячом уже в начальных классах. А к концу обучения в школе его талант засверкал настолько ярко, что уже в 1995 году взрывной худощавый форвард попал прямиком на драфт НБА (был выбран под 5-м номером), минуя студенческую лигу NCAA. Это был первый подобный случай в американском баскетболе за 20 лет. Сверстник Кевина Тим Данкан будет задрафтован только два года спустя.

Президент и скиталец

Данкан, конечно, стал бы исключительным явлением в баскетболе независимо от окружения и в любых условиях. Но невозможно отрицать, что уже на старте профессиональной карьеры ему чертовски повезло. Оказавшись в «Сан-Антонио» под крылом бывшего сотрудника ЦРУ Грегга Поповича, Тим получил идеальные условия для развития своего таланта. Ему изначально доверяли, вокруг него строили игру, а высокие результаты «Сперс» сами по себе формировали психологию победителя. Кроме того, Данкан многому научился, играя бок о бок с выдающимся центровым Дэвидом «Адмиралом» Робинсоном.

За 19 сезонов Тима ни разу не посетила мысль о возможной смене клуба. В силу своего характера он не рвался перебраться в шумный и престижный мегаполис (Нью-Йорк, Чикаго или Лос-Анджелес), а на чемпионский титул «Шпоры» при нем претендовали всегда. Болельщики часто шутили, что если бы штат Техас все же стал независимым государством, Данкан при желании легко стал бы его президентом.

Кевин Гарнетт, напротив, по итогам драфта угодил в хронически проблемный коллектив – «Миннесоту». Ему быстро удалось придать клубу новый статус, но амбиции команды и ее ведущего игрока расходились кардинально. Все усилия стремительно прогрессирующего американца разбивались об один постоянный барьер – первый раунд плей-офф. В условиях традиционно жесткой конкуренции на Западе «Тимбервулвз» семь сезонов кряду вылетали на этой стадии.

В 2007 году Гарнетт принял тяжелое, но неизбежное решение. Его твердое намерение уйти не поколебало даже разрушение проклятия: «Миннесота», наконец, пробилась в финал конференции, где в шестиматчевой серии уступила «Лейкерс».

Придя в «Бостон», Кевин сразу же добыл вожделенный чемпионский перстень при активной поддержке Рэя Аллена, Пола Пирса и Раджона Рондо. В победном для «Селтикс» плей-офф Гарнетт набирал 20,4 очка и делал 10,5 подбора в среднем за игру.

Став игроком «Бостона», Кевин Гарнетт, наконец, смог бороться за чемпионский титул в НБА



Но стать доминирующей силой в НБА надолго «зеленым» не удалось. В 2013-м KG стал частью амбициозного проекта Михаила Прохорова в «Бруклине», который, впрочем, на поверку оказался химерой. В конце концов, круг замкнулся. Кевин вернулся в «Миннесоту», где последние два года играл роль дядьки-наставника для восходящих звезд провинциального франчайза – Эндрю Уиггинса и Карла-Энтони Таунса.

Альфа-самец и тихоня

Грегг Попович, Тони Паркер и Ману Жинобили не раз называли Данкана идеальным товарищем по команде. Тиму абсолютно не свойственны эгоцентризм и жажда саморекламы, чем грешат многие звезды современной НБА. На вопрос – кого бы вы предпочли видеть лидером своего коллектива – Данкана или Кобе Брайанта, любой игрок лиги дал бы один и тот же ответ. Бойцовские качества Тима неизменно затихали, как только он покидал баскетбольную площадку. При этом, его авторитет во время игры всегда оставался непререкаемым.



Живой символ клуба и города покинул дружную семью «Сперс» с той же скромностью и чувством собственного достоинства. Он отказался от прощального матча и пресс-конференции, пожелал удачи испанцу Поу Газолю, который пришел в «Сан-Антонио» на его место, а затем отклонил приглашение президента США Барака Обамы посетить вместе с ним олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро.

Великий Данкан предпочел уйти из большого баскетбола по-английски



- Я сказал: «Ты, конечно же, полетишь?» Но он ответил что-то вроде: «Ты же знаешь, все это – не мое». Любой игрок, не задумываясь, принял бы приглашение главы государства, но только не Тим. Он никогда не стремился быть в центре внимания, - так описал ситуацию бывший форвард «Шпор» Брюс Боуэн.

В отличие от тихони-интроверта Данкана, Гарнетт всегда черпал силы и мотивацию в собственных страстях и гипертрофированном перфекционизме.

Кевин мог вести борьбу на паркете очень жестко: на грани, а порой и за гранью фола. Не гнушался он и выведением соперников из себя посредством изощренных провокаций и «трэштокинга».





Кроме того, Гарнетт всегда стремился демонстрировать свое превосходство над партнерами даже на разминке или в армрестлинге. И часто подобные победы он сопровождал зычным возгласом: «Я – альфасамец!»

- Во время «двусторонки» наш центровой Никола Пекович не вернулся в защиту – тогда Гарнетт набросился на него и обложил трехэтажным матом. Никто никогда не видел, чтобы кто-то позволил себе такое с Пеком. Ведь он – огромный и страшный.

Но KG не мог поступить иначе. Он всегда говорил, что может оправдать свой контракт только если будет выкладываться на 100% и в игре, и на тренировках. И он требует того же от всех остальных.

И как же повел себя Пекович? Он опустил голову и как миленький побежал в защиту. В этом весь Гарнетт: он бежит назад быстрее, чем кто-либо. Если будущий член Зала славы, один из величайших тяжелых форвардов всех времен, делает это в свои 38 лет, то другие просто не могут себе позволить халтуру, - рассказал бывший тренер «Миннесоты» Флип Сондерс, ушедший из жизни в октябре 2015 года.