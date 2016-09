«У вас проблемы с желтым цветом, не так ли?»

Сегодня мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов. Sovsport.ru рассказывает, в каком состоянии находятся команды и что интересного произошло до начала игры.

Сейчас в мадридском клубе творится что-то непонятное. Во-первых, уже во всю нашумел инцидент, произошедший во время матча с «Лас-Пальмасом», где Криштиану Роналду устроил настоящую истерику. Зидан решил заменить португальца на 72-й минуте, что стало поводом для скандала. По крайней мере, об этом пишут испанские журналисты. Позже француз отметил, что сделал это в целях предосторожности перед Лигой чемпионов.

«Когда вы поступаете подобным образом, – объясняет Зидан, – значит, этот футболист нужен вам на следующую игру в полной готовности. Я не глуп, Роналду тоже умный, и мы преследуем одну цель. Все футболисты злятся, когда их меняют. Но мы думаем сейчас только о матче с «Боруссией».

Роналду, в свою очередь, не постеснялся обругать французского тренера. Если исходить из того, что пишут в СМИ, можно даже не искать виноватого. Криштиану совсем недавно оправился от травмы колена, полученной в финале Евро-2016. Возможно, именно поэтому Зидан старается постепенно возвращать его в игру, но у нападающего, естественно, «особенный» взгляд на ситуацию. Интересно, что думает о форме португальца наставник «Боруссии» Томас Тухель:

«Очень легко сказать, что Роналду не в форме, – говорит Тухель, – но кто выносит такие оценки? Будет ли так на самом деле? Криштиану – один из лучших игроков мира, прирожденный победитель, который полезен своей команде одним только присутствием на поле, своей аурой. Большие матчи всегда заставляют звезд показывать свою лучшую игру, и мы готовимся к противостоянию с Роналду, который находится в оптимальной форме».

Куда хуже не это, а то, что травмирован один из ключевых игроков «Реала» – Карлос Каземиро. Любимчик Зидана, человек, который стал футболистом основы при французском тренере, мадридский Н'Голо Канте. Бразилец в матче с «Эспаньолом» получил перелом малой берцевой кости. Видимо, ему предстоит пройти долгий путь восстановления. Каземиро – один из лучших опорников в чемпионате Испании, который прекрасно «выжигает» центр поля. Жесткий, не уступчивый, иногда даже «грязный», но Карлос достойно выполняет свои функции и при нем «Реал» очень уверенно действует, играя с любым соперником. Как, например, в матче с «Барселоной», который состоялся во второй половине прошлого сезона.

Как бы это смешно не звучало, в «Реале» игрока такого типа больше нет. Никто не в состоянии в мадридском клубе отбирать мяч у соперника так, как этот бразильский футболист. Возможно, Зидан выпустит на его позицию Тони Крооса, но все прекрасно понимают, на каком участке поля немец по-настоящему будет полезен.

Ко всему прочему, не стоит забывать, что в нынешнем сезоне «Боруссия» – уже не та «сырая» команда, которой управлял Тухель. Да, клуб покинули Илкай Гюндоган, Матс Хуммельс и Генрих Мхитарян, однако «шмели» не сидели сложа руки и вернули обратно Марио Гетце, приобрели Андре Шюррле и подписали контракт с защитником «Барселоны» Марком Бартрой. Помимо всех этих известных ребят, в команду пришли талантливые молодые футболисты, такие как Усман Дембеле и, между прочим, чемпион Европы в составе сборной Португалии Рафаэль Геррейро.

В пяти стартовых турах чемпионата Германии «Боруссия» лишь однажды проиграла – в матче с «Лейпцигом» , а на старте Лиги чемпионов разгромила «Легию» (6:0), которую тренировал Станислав Черчесов. Более того, давайте обратимся к статистике нападающего Пьера-Эмерика Обаменга, который в нынешнем сезоне уже успел провести 7 матчей и забить 6 голов. В прошлом, кстати, форвард наколотил 41 гол в 49 встречах. Фантастика! Очевидно, сегодня он будет заряжен на голы!

Для «Реала» матчи с «Боруссией» никогда не складывались просто, а однажды это была самая настоящая катастрофа... В 2013 году мадридский клуб под руководством Жозе Моуринью проиграл на выезде со счетом 4:1. Это был вечер Роберта Левандовски, которого уже нет в команде, а что случилось в следующем сезоне? «Реал» вновь приехал на «Сигнал Идуна Парк» вместе с Карло Анчелотти и проиграл «шмелям» со счетом 0:2. Правда, «сливочные» вышли в следующую стадию Лиги чемпионов, поскольку в первой игре одержали победу (3:0).

Те, кто болеют за «Боруссию», прекрасно помнят, сколько раз Генрих Мхитарян мог забивать в той встрече. Сколько раз Икер Касильяс спасал «Реал», и, наконец, сколько раз «шмелям» просто не везло! Всем игрокам было обидно вылетать из Лиги чемпионов, особенно, обыграв такого грозного соперника, как «Реал».

Вот, например, голкипер «Боруссии» Роман Бюрки воспринимает «Реал», как команду уровня «Фрайбурга».

«Мы полны решимости после последних матчей. Наша команда много забивает и мало пропускает. Сыграть против «Реала» в Лиге чемпионов и сделать это в составе «Боруссии» – моя мечта детства. Правда, игра с «Реалом» для меня ничем не отличается от матча, скажем, с «Фрайбургом». Моя задача в любом случае – не дать соперникам забить», – рассказал голкипер.

Очень интересный случай произошел сегодня ночью. Официальный Twitter дортмундского клуба выложил запись со следующим текстом:

«У вас проблемы с командами, которые играют в желтом, не так ли?».

Läuft derzeit nicht so gegen gelbe Teams, oder? 😉// You're having a hard time playing teams that wear yellow, do you @realmadriden? 😉 https://t.co/aESGz1Os9n