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Покер «Енисея», рекорд «Динамо» и «Кубань» в зоне вылета

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Покер «Енисея», рекорд «Динамо» и «Кубань» в зоне вылета
Источник: ФК «Енисей»

Sovsport.ru рассказывает о главных событиях очередного тура второго по значимости футбольного дивизиона России.

Покер Козлова

За первые 13 туров нападающий «Енисея» Андрей Козлов не забил в первенстве ФНЛ ни одного мяча. Зато во втором тайме матча с «Мордовией» он отличился сразу четыре раза, принеся своей команде крупную победу со счетом 4:0. Два мяча Козлов провел после фланговых подач, еще два – с пенальти, которые сам и заработал. И эти голы в духе Андрея - в своих предыдущих командах (в «Енисей» Козлов перешел минувшем летом, до этого два сезона отыграл за нижегородскую «Волгу») он выделялся умением оторваться от соперников, а также количеством выигранных единоборств.

«Енисей» - «Мордовия»: обзор матча (видео)

Оказалось, что открыть счет своим голам в этой игре, входило в планы нападающего. «Я говорил ребятам перед игрой, что забью два гола, получилось четыре. Самое главное выиграли, порадовали болельщиков!», - сказал Козлов в интервью пресс-службе «Енисея» после встречи.

Кстати, это всего лишь второй покер в истории ФНЛ. Первый сделал Александр Кутьин еще в 2013 году в матче «Арсенал» - «СКА-Энергия» (5:1). Но если Козлов все свои мячи забил в одном тайме (во втором), то Кутьин отличился по два раза в каждом.

Дубль Алумоны

«Тамбов» под руководством Андрея Талалаева в середине прошлой недели был разгромлен «Зенитом» со счетом 0:5. Можно было предположить, что на первую игру после такого поражения команде будет нелегко собраться. Но «Тамбов», как оказалось, умеет держать удар: на выезде был обыгран «Волгарь» - 2:1.

Оба гола у»Тамбова» забил нападающий Александр Алумона. На поле он появился на 54-й минуте. Уже на 56-й он забил первый мяч, а на 74-й – второй. Как и для Козлова, голы для Алумоны стали первыми в этом сезоне ФНЛ.

«Волгарь» - «Тамбов»: обзор матча (видео).

Талалаев выходом на поле нападающего остался доволен: «Отметил бы нападающего: мы пока еще ищем, меняются игроки в линии нападения, предоставляем всем шанс. Саша Алумона выходил до этого в двух играх, с «Зенитом» даже не попал в заявку, а в игре с «Волгарем» вышел на замену и сыграл как нужно. Встряски психологические полезны футболистам».

Антирекорд «Динамо»

2 655 зрителей – такова посещаемость матча «Динамо» - «Сибирь». Ни на одной игре этого сезона домашний матч бело-голубых не собирал столь низкую аудиторию – неизменно на играх было больше трех тысяч зрителей. Видимо, повлиялибудний день и не самый сильный соперник (после 13 туров «Сибирь» обосновалась во второй половине таблицы). Правда, и до этого аншлагов не случалось: самая большая зрительская явка была зафиксирована на матче со «Спартаком-2» - 7 162 зрителя.

Несмотря на малое количество зрителей на трибунах, «Динамо» выиграло – 1:0. Единственный гол в матче забил защитник Дмитрий Белоруков. Головой, после подачи с углового. Этот гол стал дебютным для защитника за московскую команду. Случился он на 53-й минуте.

В оставшиеся 40 минут «Динамо» почти не угрожало чужим воротам. Но тренер Юрий Калитвинцев игрой удовлетворен: «Во втором тайме, когда мы забили свой мяч, постарались затянуть соперника не свою половину поля, однако они на это не пошли. Счет 1:0 нас устраивает. Игру мы не доигрывали, а довели до логического конца».

Усталость «Шинника»

До предыдущей недели «Шинник» не проигрывал на протяжении 11 официальных матчей, но в кубке России серия прервалась – ярославцы проиграли «Крыльям Советов» со счетом 0:2. А за этим поражением последовала и неудача в чемпионате – волжане уступили «Факелу», и снова 0:2.

По мнению наставника «Шинника» Александра Побегалова, на его команду повлияла усталость: «Мы проиграли хорошей команде. Играющей команде. Не прочувствовал я ситуации, что нужно вносить изменения в линию обороны. Ребята выглядели усталыми после «Крыльев Советов», не успели восстановиться. В наших действиях было много брака и в скорости своим соперникам мы уступили».

«Шинник» - «Факел»: обзор матча (видео)

Засуха «Кубани»

«Кубань» на своем поле проиграла «Тюмени» - 0:2, и это уже четвертый матч, в котором краснодарцы не могут забить: ранее были игры с «Шинником» (0:1), «Соколом» (0:0) и «Факелом» (0:0).

Эмоциональный Дан Петреску отбывает трехматчевую дисквалификацию за оскорбления судейской бригады в игре с «Соколом», и вместо него причины поражения объяснял старший тренер «Кубани» Михаил Семенов: «Считаю, в первом тайме у нас были неплохие подходы к воротам, полумоменты, в том числе у Гая. В то же время в ходе собственных атак мы очень часто теряли мяч в простых ситуациях, что, в свою очередь, приводило к активным контрдействиям «Тюмени». К сожалению, в ходе собственных позиционных атак мы не могли зацепиться за мяч». Тем временем «Кубань» опустилась уже на 17-е место и находится в зоне вылета рядом с «Химками», «Мордовией» и «Балтикой». Если так пойдет и дальше, то новые стадионы в Краснодаре, Саранске и Калининграде станут украшением ПФЛ.



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