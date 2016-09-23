Михаил Южный: Стал ощущать, что имел в виду Фетисов

Михаил Южный прошел на SpbOpen-2016 дальше других россиян – до четвертьфинала и устроил по пути главную сенсацию турнира: при четырех матчболах соперника спас игру с шестой ракеткой мира МилошемРаоничем. Уже после поражения в борьбе за полуфинал Южный рассказал Spb.Sovsport.ru – и о свежей громкой победе, и о своем первом SpbOpen, а еще обрисовал ситуацию с возвращением в сборную России.

«Прекрасно помню свой первый SpbOpen«

– Вы обыграли в Петербурге шестую ракетку мира Милоша Раонича. Как вам спалось после такой победы?

– Очень тяжело. Все-таки закончили поздно, эмоции зашкаливали – заснуть было непросто. Так сложилось, что после дороги в отель, восстановительных процедур и ужина я лег только в 2 часа ночи, в 5 проснулся, в 7 заснул, в 10 встал. Такие матчи забирают много сил.

– Побед у вас в карьере было много. Какое место займет эта?

– Пока не готов анализировать, сравнивать свои матчи. Всегда бывает так, что последний матч – самый запоминающийся. Пройдет время и многое забудется.

– Но два раза вылезти с подачи Милоша Раонича, отыграть четыре матчбола…

– Удача была на моей стороне (улыбается).

– Помните свой первый SpbOpen?

–Прекрасно. Это был 2000-й год, квалификация. До этого я хорошо сыграл на турнире в Москве: обыграл Фабрис Санторо, потом Томаса Юханссона, а уступил лишь Марку Россе, причем в трех сетах и на тай-брейке. Затем я сыграл челленджер в Бельгии, а потом вернулся в Россию и проиграл во втором круге квалификации SpbOpen Дмитрию Ситаку. Я очень хорошо играл, вел 6:0, 4:1, но у меня кончился бензин и выключился свет. Я проиграл 4:6 и во втором сете, и в третьем.

Моя первая основная сетка была через год, когда я в первом круге обыграл Алекса Калатрава, а во втором уступил Евгению Кафельникову, имея матчбол. Это был очень запоминающийся матч.

– Поразительная память, Михаил.

– … (улыбается).

– В плане организации тот турнир и нынешний – небо и земля?

– Конечно, в последние два года организация стала лучше. Но тяжело сравнивать. Все-таки раньше мы играли в СКК – зале, который сложно назватьчисто спортивным сооружением. На «Сибур Арене» все намного комфортнее, профессиональный тренажерный зал. Удобства и организация на самом высоком уровне.

«Место сборной России в Мировой группе!»

– Сейчас вам 34 года. Сколько еще даете себе на игровую карьеру?

– Не знаю, даже не загадываю. Буду играть, пока есть силы и желание. Понимаю, что так не будет вечно. Вячеслав Фетисов, которого я очень уважаю, говорил, что надо ловить момент. Карьера профессионального спортсмена – лучшее время, которое у тебя есть, когда ты можешь просто заниматься любимым делом. Надо держаться и продлевать это время. В этом сезоне я стал ощущать то, что имел в виду Фетисов. Да, я не гонюсь за результатом. Если чувствую, что что-то болит –снимаюсь, потому что риск получить травму велик, права на ошибку у меня нет, мне не 17 лет. Поэтому стараюсь аккуратно подходить к тренировочному и игровому процессу.

– Многие критиковали вас за решение не играть квалификации турниров АТР, а заявляться на челленджеры.

– Если ты падаешь в рейтинге – у тебя появляется выбор. Я считаю, всегда лучше играть основную сетку, а не квалификации. Хотя, есть турниры, где нужно играть и отборочные матчи. Сейчас на турнирах АТР квалификация упростилась до двух матчей, стало легче. Но практика показала, что мое решение ехать на челленджеры себя оправдало. Я сыграл много встреч и понял, что еще что-то могу.

– Вы сказали, что место сборной России в мировой группе Кубка Дэвиса. А Шамиль Тарпищев считает, что мы туда попали рано.

– Я так не думаю. Понятно, что выиграть Кубок Дэвиса мы сейчас не можем. Но я могу назвать несколько сборных в Мировой группе, которые нас не превосходят. У нас хорошая сборная: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Андрей Кузнецов, Евгений Донской…

– Михаил Южный…

– Это отдельная тема. Так вот, наши ребята не первый год в туре. Я еще многих не назвал, есть же еще Теймураз Габашвили, Константин Кравчук. Они показывают хорошие результаты в АТР, никто не тушуется перед топ-игроками. В их послужном списке есть победы над элитой. Могу лишь повторить – место сборной России в Мировой группе!

– Исключаете свое появление в сборной?

– Как бы вам мягче ответить…

– Можно, как есть.

– Тренерский штаб решает, кто должен играть за сборную. Вот и все. Если игрока не приглашают в сборную – значит, он по каким-то критериям не вписывается в эту модель. Все зависит от руководства.