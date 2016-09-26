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А спартаковцы-то круче всех! В статистике. Итоги тура

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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А спартаковцы-то круче всех! В статистике. Итоги тура
Источник: Sovsport.ru

Sovsport.ru подводит статистические итоги 8-го тура премьер-лиги и называет футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.

ТТД (эффективность)

1. Сальваторе Боккетти («Спартак») – 157 (89%)

2. Дмитрий Комбаров («Спартак») – 138 (88%)

3. Илья Кутепов («Спартак») – 124 (88%)

О как! Впрочем, нет ничего удивительного в том, что игроки команды, проигравшей в этом туре, заняли лидирующие позиции. «Спартак», владея мячом 71% времени, набирал очки во всевозможных компонентах. Тот случай, когда количество не конвертировалось в качество. В топ-10 вошел еще один спартаковец – Фернандо – 136 (74%).

Удары (в створ)

1. Артем Дзюба («Зенит») – 5 (60%)

2. Жонатас («Рубин») – 4 (50%)

3. Роман Павлюченко («Урал») – 3 (67%)

Залечивший травму Дзюба вновь готов покорять бомбардирские высоты. В матче с «Анжи» российский форвард забил два гола и вошел в топ-5 лучших снайперов сезона. К слову, планка в 5 ударов покорилась не только Артему. Столько же выстрелов на счету спартаковцев Зе Луиша и Дениса Глушакова. Только вот в створ они попали всего один раз.

Острые передачи (точность)

1. Эрик Бикфалви («Томь») – 5 (100%)

2. Александр Кокорин («Зенит») – 5 (80%)

3. Олег Шатов («Зенит») – 5 (80%)

В передачах не было равных спартаковцам – Комбарову, Боккетти, Кутепову и Фернандо – по понятной причине. Куда интереснее то, кто обострял игру. И если присутствие в рейтинге Шатова, лидера сезона по этому показателю, нисколько не удивляет, то цифры Кокорина наводят на мысль о прогрессе игрока. Больше того – по оценкам InStat, Александр стал вторым игроком этого тура после Дзюбы. А до этого Кокорин, которого Станислав Черчесов вновь не вызвал в сборную, забивал в трех матчах кряду. Что это – вспышка или тенденция?

Единоборства (выигранные)

1. Сальваторе Боккетти («Спартак») – 32 (84%)

2. Неманья Пейчинович («Локомотив») – 26 (85%)

3. Сесар Навас («Ростов») – 28 (75%)

Казалось бы, «Спартак» играл с аутсайдером, владел мячом 71% времени, прописался на чужой половине поля… А у Боккетти откуда-то набралось 32 единоборства! В верховых дуэлях Сальваторе также стал лучшим – 20 (90%). А в атакующих единоборствах на этот раз Зе Луиша – 27 (48%) с первого места потеснил Дзюба – 30 (50%).

Обводки (удачные)

1. Георгий Чантурия («Урал») – 14 (79%)

2. Квинси Промес («Спартак») – 14 (64%)

3. Дмитрий Ефремов («Оренбург») – 14 (43%)

Не Бернард Бериша («Анжи») и не Федор Смолов («Краснодар»). А вообще любопытный рейтинг, заставляющий, помимо прочего, присмотреться к правому полузащитнику «Урала». Средний показатель Чантурии в этом сезоне – 16 обводок за матч.

Отборы (удачные)

1. Александр Данцев («Урал») – 8 (88%)

2. Огнен Враньеш («Томь») – 8 (88%)

3. Руслан Камболов («Рубин») – 8 (75%)

Камболов не только забил, пожалуй, самый красивый гол тура, но и блестяще проявил себя в черновой работе. Обращает на себя внимание то, что представителей топ-клубов в этом рейтинге нет. Ближайший – Хави Гарсия («Зенит») – только на восьмом месте.

Другие интересные цифры тура:

26 – Джерри Мбакогу («Крылья Советов») чаще всех терял мяч.

18 – Олег Иванов («Терек») сделал наибольшее количество передач в штрафную площадь соперника.

7 – Роман Зобнин («Спартак») больше всех получил по ногам.

6 – Александр Беленов («Анжи») отразил наибольшее количество ударов.

5 – Заурбек Плиев («Терек»), Бериша («Анжи») и Ласина Траоре (ЦСКА) чаще всех нарушали правила.

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