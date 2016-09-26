Ролан Гусев: Кейн – неплохой футболист, но это не Суарес или Бензема

Огорчит ли Харри Кейн голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева? Источник: Associated Press

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящей встречи столичного клуба с «Тоттенхэмом» во 2-м туре группового этапа Лиге чемпионов.



Напомним, матч между командами состоится сегодня в Москве и стартует в 21.45 мск.



– ЦСКА любит играть в атакующий футбол, особенно на своем поле, – говорит Гусев, – да и «Тоттенхэм» придерживается такого же стиля, поэтому сегодня мы увидим голы и в те, и в другие ворота.

– Харри Кейн не примет участия в игре. Серьезная потеря для «шпор»?

– Думаю, тренерский штаб найдет ему достойную замену. Да, Кейн – неплохой футболист, но я бы не сказал что с ним невозможно справиться. Это далеко не Луис Суарес или Карим Бензема! Считаю, что и Василий Березуцкий, и Сергей Игнашевич, да и вся оборона ЦСКА спокойно бы справились с этим нападающим. Если вы помните, они играли друг против друга на чемпионате Европы во Франции, и Харри, если мне не изменяет память, ни разу не принял мяча!

– Получится ли сегодня у Игоря Акинфеева прервать свою серию в Лиге чемпионов. Пропускает уже 38 матчей подряд...

– А сколько раз Игорь спасал ЦСКА? Сколько он мячей «вытащил»? Не знаю, давит ли на него эта статистика. Например, я и, думаю, другие футболисты вообще не обращают на это никакого внимания. Понятно, что это неприятно, однако надо еще смотреть по игре. Вспомните матч с «Байером», сколько раз он спас свою команду? Что было бы если бы он пропустил? Мне кажется, что все эти антирекорды – тема для журналистов. Если спросить у Игоря на что он был бы согласен, например, победа со счетом 2:1 или 0:0, то он выберет первый вариант. Я в этом уверен.

– Леонид Слуцкий сказал, что участие в матче Алана Дзагоева остается под вопросом. Сегодня тренерский штаб должен решить этот вопрос.

– Конечно, когда не играет Дзагоев – это всегда потеря для ЦСКА, ведь это футболист, который разгоняет атаки, играет с головой. От него всегда ждешь нестандартных действий.

– Недавно Понтус Вернблум обвинил Василия Березуцкого в голах от «Байера». Почему? Это шутка такая?

– Может он действительно пошутил? Честно говоря, ЦСКА – не та, команда, где происходят подобные вещи. В этом клубе не привыкли обвинять друг друга в неудачах, особенно это касается игроков. Никогда такого не было!

– То есть о конфликте и речи идти не может?

– Абсолютно! Это просто недопустимо!

– «Тоттенхэм», проиграв в 1-м туре «Монако», выйдет сегодня рвать и метать?

– Думаю, сегодня английский клуб будет играть в своем стиле, и не будет подстраиваться под команду Сулцкого, но то же самое можно сказать и о ЦСКА. Каждый будет гнуть свою линию, а там уже, как получится, – сказал Гусев.