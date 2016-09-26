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Рэпер ST: Рэп в «Спартаке» слушают, в основном, молодые

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Рэпер ST: Рэп в «Спартаке» слушают, в основном, молодые
Источник: ВКонтакте

Корреспондент Sovsport.ru сходил на презентацию компьютерной игры «FIFA 17» и встретил там популярного рэпераST. С ним и говорили. Про «Спартак», конечно.

Дело было на одной из столичных спортплощадок, где ведущий призывал побить рекорд Папена – так себя называет известный своими финтами и пышной прической Денис Попков.

Да, на презентации можно было поиграть не только на джойстике, но и в настоящий футбол. Либо в формате два на два на очень маленькой площадке, либо пройти полосу футбольных препятствий – обойти с мячом стойки, пробить через стенку по воротам. Попадания в цель на каждой из станций оценивались в некоторое количество баллов.

На полосу препятствий кроме обычных участников вышли и игроки женской сборной России Эльвира Тодуа и Ксения Коваленко, а еще полузащитники «Локо» Алексей Миранчук и Владислав Игнатьев.

Интересно было сравнить любителей с профи. Вот, например, среднестатистический забег любителей. Этот парень набрал 16 баллов.

А вот полузащитник женской сборной России Ксения Коваленко. И ее показатель – 13 баллов:

Алексей Миранчук на второй станции так изогнул стопу при ударе, что ведущий справедливо заметил: «Сразу видно – игрок сборной». У полузащитника «Локо» 20 баллов:

А вот Игнатьеву задание далось проще – 23 балла:

– Для первого раза неплохо, – оценил себя Миранчук. – Еще несколько попыток – и все будет гораздо лучше. А Игнатьев чуть техничнее.

Были тут не только футбольные звезды, но и музыкальные..

– Играю в футбол на приставке. Болею за «Спартак», – говорит рэпер ST.

 Как стали болельщиком?
– Это относительно недавно произошло – когда прочитал несколько книг Дмитрия Лекуха на околофутбольную тематику – «Ангел за правым плечом», «Мы к вам приедем», «Хардкор белого меньшинства», «Я – русский». Сначала попал на игру сборной России, потом – на «Спартак», на трибуну С. А как стал ходить на трибуну за воротами, то все – окончательно захватило.

 Сами в футбольных драках не участвовали?
– Нет. У нас в молодости другая «приколюха» была: рэперы против скинхедов.

 Как вам нынешний «Спартак»?
– Рассчитываю, что в этом сезоне станем чемпионами. И категорически против того, чтобы после глупых поражений говорить: «Ну вот, опять началось». Легко болеть, когда твоя команда все время наверху. Но нужно поддерживать и после поражений.

 Что думаете про увольнение Аленичева?
– Отвечу так: игра, «Спартака» после его ухода, мне нравится.

 Вы – творческий человек. На таких российский футбол иногда нагоняет тоску. Бывает такое?
– Ни в коем случае. Он иногда меня расстраивает. Но придерживаюсь той мысли, что сам я лучше играть не умею.

 Чья игра вам нравится?
– В «Спартаке» импонируют Дмитрий Комбаров и Артем Ребров. Они могут стать лидерами команды. Нравится, как играет Роман Зобнин. Ну и, конечно, Квинси Промес.

 Рэп в «Спартаке» слушают?
– Молодые в основном – некоторые ребята из «Спартака-2». На их матчи раньше часто ходил. Сейчас – реже. А так – каждый год выступаю в академии «Спартака». В общем, я – с молодыми.

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