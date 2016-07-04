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Евгений Пашутин: УНИКСу по силам пробиться в восьмерку лучших Евролиги

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Пашутин
Евгений ПашутинИсточник: Sovsport.ru

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

– Каждая игра будет на вес золота. Будет очень много игр, перелетов. Мы должны будем использовать широкую ротацию. Евгений Богачев поставил задачу выйти в финал Единой лиги и бороться за чемпионствo. Мы понимаем всю ответственность, понимаем, что будет тяжело, но все игроки и тренеры готовы к этому и хотят, чтобы Казань была достойно представлена на баскетбольной арене.

– Команде придется играть на два фронта. С тем составом, который сейчас есть у УНИКСа, возможно ли равноценно выступать и в Единой лиге, и в Евролиге?
– Да, абсолютно. У нас сбалансированный состав. Мы сохранили тех, кто давал результат в прошлом сезоне, и сделали точечные приобретения. Усилили позицию 3-го номера – это Коти Кларк, 4-го номера – Павел Антипов. А Александр Карпухин и Евгений Воронов – россияне, которые могут дать нам возможность для ротации.

– Что можете сказать по Коти Кларку? Его карьеру за океаном нельзя назвать успешной.
– Он физически сильный и универсальный игрок, может играть на 3-й, на 4-й позиции, с хорошим броском, умеет защищаться. Коти прошел школу университетской команды, которая доминирует в своей лиге. Практически всегда он набирает двузначные показатели, делает дабл-дабл: 10 подборов, 10-15 очков. Я думаю, он добавит нам мощи и движения. При этом он понимает свою роль в команде, где есть такие игроки, как Лэнгфорд, Каймакоглу, Колом.   

– Каковы перспективы Азата Тукмакова, разыгрывающего молодежной сборной России?
– У Азата, безусловно, есть шанс. Все будет зависеть от того, как он будет проявлять себя на тренировках. Конкуренция у него высокая – сейчас в команде он третий разыгрывающий после Колома и Понкрашова. Но иногда, когда Понкрашов сдвигается на другую позицию, у Тукмакова будет возможность себя показать. Думаю, что во многих играх Единой лиги мы будем его использовать.

– Впереди насыщенный календарь – минимум 54 игры. Сил хватит?
– Да, я про это и говорю – мы будем использовать широкую ротацию. Мы начали сбор 15 августа в Казани, провели здесь две недели. Здесь у нас был упор на физподготовку, после чего вылетели на сбор в Турцию. Там эта подготовка продолжилась, плюс мы провели несколько контрольных матчей с серьезными соперниками. Они специально подбирались с учетом нашего предстоящего сезона – это команды Евролиги, чтобы уже сейчас в боевых условиях понимать свои слабые и сильные стороны.

– Вы верите, что УНИКС попадет в восьмерку Евролиги?
– Да. Очевидно, что будет сложно. Все команды имеют серьезные составы, но мы будем показывать свою фирменную защиту, контроль темпа и при умной игре мы сможем достичь поставленной цели. Для этого все должны в это верить и даже если будут осечки, не падать духом, а наоборот, быть психологически готовыми к тому, чтобы бороться со следующими соперниками. Не хочется давать голословных обещаний, но мы сделаем все, что в наших силах.

– Что скажете о новом формате Евролиги?
– Такое будет впервые в истории. Все клубы согласились с этим форматом. Раньше бывало так, что лучшие команды не могли встретиться друг с другом вплоть до финала. Сейчас у всех, в первую очередь у болельщиков, есть возможность увидеть лучшие команды Европы. Это поднимает популяризацию баскетбола. По сути, каждая игра – это мини-финал. Уровень соревнования, зрелищность повысятся, будет много непредсказуемых игр. Для тренеров и игроков, конечно, становится сложнее – не будет проходных матчей, где можно дать кому-то отдохнуть, но всем нам нужно быть к этому готовым – как в физическом, так и в психологическом плане. Тут может быть так, что у тебя сначала игра с «Маккаби», потом ЦСКА в чемпионате, а завтра уже «Барселона».

– На предсезонном сборе УНИКС провел четыре матча с командами Евролиги и потерпел четыре поражения. Будет ли это иметь значение уже в официальных встречах?
– В этих матчах у нас не было трех основных игроков: Уильямса, Каймакоглу и Лэнгфорда. У Уильямса до сих пор проблемы с коленом, которое он подвернул. Мы давали возможность сыграть всем ребятам. Думаю, что когда состав будет оптимальным, мы увидим другую картину. Естественно, уровень команд Евролиги очень высокий, мы играли с «Дарушафакой» и «Панатинаикосом», и когда у нас выходили новички, то было сложно противостоять таким грандам. Но мы должны рассчитывать на всех игроков, поэтому в этих играх мы постарались дать практику тем ребятам, которые в сезоне будут, в основном, выходить на замену. Сейчас мы наигрываем связи, чтобы в официальных матчах каждый уже знал свою роль.

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