Шипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессе

Антон Шипулин Источник: Instagram

Не секрет, что летом биатлонисты пашут больше, чем зимой. В редкие дни им удается забыть о тренировках и насладиться отдыхом. Мы задали нашим стреляющим лыжникам единственный вопрос: каким был самый лучший день минувшего лета? Вот что они рассказали.

Алексей Слепов:

– Расскажу про день, когда встал на водные лыжи. Поехал я в Муром к двоюродному брату на день рождения. Праздник мы устроили на берегу Волги. Сначала переплыли на другой берег, – ну, то есть переправились на катере. И там уже праздновали.

В отличие от зимних лыж, на водных я не стоял никогда. Но, как оказалось, ничего сложного. Лыжи были деревянные и довольно тяжелые – по ощущениям их скорее можно приравнять к горным, нежели к нашим, беговым. Даже в самый первый заезд я ни разу не упал. А уж во второй попытке начал даже подпрыгивать на волнах. Когда нет какого-то особенного течения или волн, стоять на них совсем не сложно. Чуть-чуть группировочки, держишься за веревку и все: едешь, петляешь. Отличный был день: и шашлычок удался, и лыжки.

Ну а вообще летом я активно осваивал мотоцикл и ходил за грибами. Поездил по другим городам. Я живу во Владимире, для меня доехать до Суздаля или Ярославля – не проблема.

Евгений Гараничев:

Евгений Гараничев Источник: Instagram

– Никогда не забуду тот день, когда Тюмень выиграла право проведения чемпионата мира 2021 года. Как вы знаете, это все случилось в Кишиневе в начале сентября на конгрессе Международного союза биатлонистов, на котором я присутствовал. Я принимал участие в презентации своего города. И был очень горд, когда нам удалось победить уже в первом туре. Когда объявили результаты, наши эмоции были непередаваемы. Считаю, Тюмень это заслужила. У нас шикарный биатлонный комплекс – в нем очень компактно все расположено. Думаю, все гости будут довольны.

Дмитрий Малышко:

Дмитрий Малышко Источник: Instagram

– Мой самый яркий день случился еще весной – в начале мая у меня была свадьба. Пригласил не только родственников – друзья по биатлону тоже были у меня в гостях. Антон Шипулин приезжал, Илья Трифанов (журналист «Матч ТВ», постоянно работающий на биатлоне. – Прим. ред.). Жаль, многие – Саша Легков, Женька Устюгов, Ваня Черезов не смогли приехать. Мы же живем по разным городам, ребята разъехались по отпускам. Перемен после свадьбы больших не произошло – стрелять кольцо не мешает.

Антон Шипулин:

Антон Шипулин (в центре) Источник: Instagram

– Этим летом у нас в Сочи был сбор. Мы с командой жили в горах, а моя жена с ребенком – внизу. В конце сбора, когда мы выполнили все задуманное, тренеры выкроили время и позволили нам спуститься отдохнуть. Для меня этот день стал самым красивым днем лета – погуляли, покупались, покушали. Я не могу придумать лучшего отдыха, чем то время, которое я провожу с близкими в спокойной обстановке.

Эдуард Латыпов:

– Мой самый счастливый день лета тот, когда Международный союз биатлонистов снял с меня все обвинения по употреблению мельдония. Понимал, что невиновен, так как прекратил прием этого препарата задолго до запрета. Я верил, что это все должно разрешиться. Все время, конечно, тренировался в ожидании решения. Но, слава богу, этот день настал. Вы не представляете моего счастья – тот кошмар счастливо закончился.

Ольга Подчуфарова:

Ольга Подчуфарова Источник: Instagram

– Это было в начале июля, когда я поехала на Канарские острова. Конкретно – на остров Фуертэвентура. Вообще это был не совсем отдых – в восстановительно м режиме я проводила там тренировочную работу. Я узнала, что высшая точка на этом острове находится на высоте 807 метров над уровнем моря, и решила, что нужно обязательно сходить туда. Восхождение продолжалось три часа. На вершине передо мной открылась совершенно неописуемая картина. Я просто открыла рот, потому что до этого ничего подобного не видела: я была под облаками, а там внизу – океан, волны разбиваются.

Мы, конечно, соревнуемся и тренируемся в красивых местах, но это совсем другие горы.

Светлана Слепцова:

– Самым лучшим для меня стал тот летний день, когда я наконец закончила писать картину и подарила ее своей подруге Марии Байдиной (бывшая пресс-атташе сборной России. – Прим. ред.). Рисовала ее целых три месяца во время сборов. Каждый вечер усаживалась за работу. Техника исполнения называется рисование по номерам. На номера мне поделили фотографию, которую мы с Машей сделали на Камчатке. Вообще-то эта картина предназначалась ей на день рождения, который давно прошел, а рисовала очень долго, поэтому подарить к дате не получилось.

Ну и мой собственный день рождения этим летом получился замечательным, но про него я вам не расскажу.

Татьяна Акимова:

– Был такой денек. Вроде не произошло ничего сверхъестественн ого, но он запал мне в душу, и я вспоминаю его с большой теплотой. Просто потому, что я отдыхала с близкими – мне большей радости не надо. Мы с семьей тренера, его женой и их детьми поехали на реку Суру, купались, катались на надувной лодке, потом готовили шашлыки. Их, как всегда, очень вкусно приготовила мама моего мужа Славика (Вячеслав Акимов – известный биатлонист. – Прим. ред.). И, конечно, лучшими днями лета были те, когда можно было полакомиться домашними ягодами.

Ульяна Кайшева:

– Как-то в июне всей семьей поехали на удмуртский праздник. Он был масштабный и веселый, туда приехала куча народу. Но самое интересное, что случилось со мной в тот день, – большая велосипедная тренировка. Мы с папой проехали по дорогам Удмуртии более 60 километров. Если б вы знали, какие там шикарные виды!

Дарья Виролайнен:

– Мой лучший день лета – поездка в Петергоф во время сбора в Санкт-Петербурге . С погодой нам не повезло – а что еще ждать от Питера? Но у меня была теплая компания – мой муж и Галина Нечкасова. Великолепно провели время. Эта поездка в Питер для меня была не первой, но наконец-то выдалось время насладиться красотой этого места. Архитектурный ансамбль – поразительный! Погуляли по набережной Финского залива – очень красиво.