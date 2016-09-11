Шипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессе
Не секрет, что летом биатлонисты пашут больше, чем зимой. В редкие дни им удается забыть о тренировках и насладиться отдыхом. Мы задали нашим стреляющим лыжникам единственный вопрос: каким был самый лучший день минувшего лета? Вот что они рассказали.
Алексей Слепов:
– Расскажу про день, когда встал на водные лыжи. Поехал я в Муром к двоюродному брату на день рождения. Праздник мы устроили на берегу Волги. Сначала переплыли на другой берег, – ну, то есть переправились на катере. И там уже праздновали.
В отличие от зимних лыж, на водных я не стоял никогда. Но, как оказалось, ничего сложного. Лыжи были деревянные и довольно тяжелые – по ощущениям их скорее можно приравнять к горным, нежели к нашим, беговым. Даже в самый первый заезд я ни разу не упал. А уж во второй попытке начал даже подпрыгивать на волнах. Когда нет какого-то особенного течения или волн, стоять на них совсем не сложно. Чуть-чуть группировочки, держишься за веревку и все: едешь, петляешь. Отличный был день: и шашлычок удался, и лыжки.
Ну а вообще летом я активно осваивал мотоцикл и ходил за грибами. Поездил по другим городам. Я живу во Владимире, для меня доехать до Суздаля или Ярославля – не проблема.
Евгений Гараничев:
– Никогда не забуду тот день, когда Тюмень выиграла право проведения чемпионата мира 2021 года. Как вы знаете, это все случилось в Кишиневе в начале сентября на конгрессе Международного союза биатлонистов, на котором я присутствовал. Я принимал участие в презентации своего города. И был очень горд, когда нам удалось победить уже в первом туре. Когда объявили результаты, наши эмоции были непередаваемы. Считаю, Тюмень это заслужила. У нас шикарный биатлонный комплекс – в нем очень компактно все расположено. Думаю, все гости будут довольны.
Дмитрий Малышко:
– Мой самый яркий день случился еще весной – в начале мая у меня была свадьба. Пригласил не только родственников – друзья по биатлону тоже были у меня в гостях. Антон Шипулин приезжал, Илья Трифанов (журналист «Матч ТВ», постоянно работающий на биатлоне. – Прим. ред.). Жаль, многие – Саша Легков, Женька Устюгов, Ваня Черезов не смогли приехать. Мы же живем по разным городам, ребята разъехались по отпускам. Перемен после свадьбы больших не произошло – стрелять кольцо не мешает.
Антон Шипулин:
– Этим летом у нас в Сочи был сбор. Мы с командой жили в горах, а моя жена с ребенком – внизу. В конце сбора, когда мы выполнили все задуманное, тренеры выкроили время и позволили нам спуститься отдохнуть. Для меня этот день стал самым красивым днем лета – погуляли, покупались, покушали. Я не могу придумать лучшего отдыха, чем то время, которое я провожу с близкими в спокойной обстановке.
Эдуард Латыпов:
– Мой самый счастливый день лета тот, когда Международный союз биатлонистов снял с меня все обвинения по употреблению мельдония. Понимал, что невиновен, так как прекратил прием этого препарата задолго до запрета. Я верил, что это все должно разрешиться. Все время, конечно, тренировался в ожидании решения. Но, слава богу, этот день настал. Вы не представляете моего счастья – тот кошмар счастливо закончился.
Ольга Подчуфарова:
– Это было в начале июля, когда я поехала на Канарские острова. Конкретно – на остров Фуертэвентура. Вообще это был не совсем отдых – в восстановительно
Мы, конечно, соревнуемся и тренируемся в красивых местах, но это совсем другие горы.
Светлана Слепцова:
– Самым лучшим для меня стал тот летний день, когда я наконец закончила писать картину и подарила ее своей подруге Марии Байдиной (бывшая пресс-атташе сборной России. – Прим. ред.). Рисовала ее целых три месяца во время сборов. Каждый вечер усаживалась за работу. Техника исполнения называется рисование по номерам. На номера мне поделили фотографию, которую мы с Машей сделали на Камчатке. Вообще-то эта картина предназначалась ей на день рождения, который давно прошел, а рисовала очень долго, поэтому подарить к дате не получилось.
Ну и мой собственный день рождения этим летом получился замечательным, но про него я вам не расскажу.
Татьяна Акимова:
– Был такой денек. Вроде не произошло ничего сверхъестественн
Ульяна Кайшева:
– Как-то в июне всей семьей поехали на удмуртский праздник. Он был масштабный и веселый, туда приехала куча народу. Но самое интересное, что случилось со мной в тот день, – большая велосипедная тренировка. Мы с папой проехали по дорогам Удмуртии более 60 километров. Если б вы знали, какие там шикарные виды!
Дарья Виролайнен:
– Мой лучший день лета – поездка в Петергоф во время сбора в Санкт-Петербурге