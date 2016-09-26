Овечкин – суперпрофи! Поэтому много забивать в сборной он не будет никогда

Александр Овечкин Источник: Reuters

Почему лидер сборной России Александр Овечкин никогда не сможет реализовать в ней свои лучшие бомбардирские качества.

После выступления сборной России на Кубке мира наши болельщики вновь недовольны игрой нашей сборной. Хотя и остальные, за исключением канадцев, выступили в Торонто не лучше. А многие – гораздо хуже.

И львиную долю этой критики принял на семя капитан россиян Александр Овечкин. Главным образом, не за счет отсутствия лидерских качеств. Все же на площадке наш капитан был заметен в каждом матче.

Но за то, что в «Вашингтоне» он забивает гораздо больше. А в сборной, увы, буксует. Год из года. И продолжается это чуть ли не с ЧМ-2007 в Москве.

Наверное, настало время поговорить об этом феномене серьезно. Тем более, что я то точно знаю – почему это происходит. Вопрос – удовлетворят ли вас мои объяснения? Готовы ли вы будете расстаться с некоторыми навязанными иллюзиями? Сломать привычную картину мира нелегко. Жить в привычной матрице комфортней.

Ну а если готовы – поехали.

Начну с того, что Саша всегда, с самого детства был суперпрофессиона лом. Он к своему хоккейному делу относился как никто из его сверстников. И именно поэтому прослыл вундеркиндом, намного опередив их в мастерстве.

Я прекрасно помню Овечкина, который играл в сборной совсем по-другому. Не буду касаться молодежных чемпионатов.

Возьмем сразу взрослый. ЧМ-2005. Сборной тогда руководил Владимир Крикунов, который воспитывал молодого Овечкина по ходу турнира. Бывало, сажал на лавку в запас. Но после того, как россияне уступили канадцам в полуфинале, дал парню волю. И я помню, с каким наслаждением наблюдал, как молодежное тогда еще трио Овечкин – Малкин – Афиногенов рвало в клочья «Тре-Крунур» - 6:3 – в матче за «бронзу». Это звено забило шведам три гола. И на счету Овечкина было 3 (1+2) очка.

Кстати, в полуфинале с канадцами, где на 22-й минуте на табло горело 0:4 не в нашу пользу, Овечкин тоже был неплох. Именно он на 47-й минуте забил канадцам третью шайбу и сократил счет до минимума – 3:4. До конца встречи судьба матча качалась на очень зыбких весах…

А потом Овечкин улетел играть в НХЛ. И больше я такой яркой игры за сборную в его исполнении никогда не видел.

Но что же там с ним случилось? Ведь вроде бы в НХЛ Саша должен был стать еще сильнее…

А он и стал.

Но вот тут давайте вспомним, что Александр не просто очень талантливый форвард. Он еще и суперпрофи. По своему характеру. По отношению к жизни, по своему главному делу в ней.

НХЛ – не любительская лига, существующая за счет государственных дотаций. Это коммерческий проект с очень жесткой бухгалтерией. И его главная цель – не развитие спорта в стране. А привлечение болельщиков на трибуны. В массовом количестве. Цель НХЛ – сделать из хоккея шоу, где зрители тратят много денег только за вход на арену. И еще больше – на самой арене.

А шоу обязательно нужны Звезды. Без них – никак. Это закон шоу-бизнеса. И наш талантливый работяга Овечкин, попав в новые для себя условия, не остался прежним. Он же суперпрофессиона л! Он проанализировал новые условия игры, понял, что нужно лиге. И сделал из себя Звезду. Не просто звезду, а Звезду первой величины на небосклоне НХЛ.

Что нужно делать, чтобы стать звездой НХЛ? На что больше всего реагируют зрители? Что заставляет их вскакивать с мест и приходить на хоккей снова и снова, расставаясь с заработанными деньгами?

Две главные вещи.

1) Голы.

2) Эффектные силовые приемы.

И в этих двух компонентах Овечкин, безусловно, самый яркий форвард НХЛ на протяжении последних сезонов. Он делает именно то, что нужно делать. И американская публика его боготворит. Это высочайший профессионализм.

Ну а что ему в сборной мешает играть также?!!! – Восклицают наши наивные болельщики.

Простая вещь.

Эффектные силовые приемы можно проводить в одиночку. И Александр их охотно демонстрирует в сборной. Вы же не будете с этим спорить?

А вот с голами – все сложнее.

В хоккее в одиночку шайбу в ворота соперника не организуешь. За редким исключением. Тут на эффектного лидера должна пахать вся пятерка. Как пахала в свое время на ударника Стаханова вся бригада, ради очередного рекорда в шахте.

Причем, не просто пахать! А пахать с риском провалиться в обороне и пропустить контратаку. Потому что зрители в НХЛ хотят шоу. И они его получают.

А в сборной так играть просто нельзя. У нас же там хоккей любительский. Не ради красивого шоу. А тупо – на победу. А это совсем другое дело. И поэтому у Овечкина не получается.

Самое интересное, что подсказку нашим тренерам о том, что не сможет Овечкин зажигать в сборной, год из года дает и сама НХЛ.

Когда и где?

В Кубке Стэнли.

В плей-офф там начинается несколько другой хоккей. И вот Александру пока ни разу не удалось не проявить себя там, как следует, ни привести «Вашингтон» к победе в Кубке.

Почему?

Да потому что там играют по-другому.

В любительский хоккей. Это значит, что звездам уже не помогают. А наоборот берут под колпак.

Вы не забыли за что в НХЛ игрокам платят?

Это у нас в любительско-дота ционной лиге в плей-офф бывают у игроков такие призовые за выход в каждый следующий раунд, что их суммы сравнимы с годовыми контрактами. Потому что спонсоры меряются между собой апломбом.

А в НХЛ платят только за регулярный чемпионат. Потому что это – работа! А в Кубке Стэнли – просто погоняйте шайбу, ребята! В свое удовольствие и… За свой счет. За свою честь – да. Но… вовсе не за свои будущие контракты.

Шикарные контракты все равно получат те, кто красиво звездил в регулярке. А вовсе не в плей-офф. И уж тем более – не в сборной.