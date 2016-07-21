Грязный Сэм. Как главный тренер сборной Англии влип в историю

Сэм Эллардайс Источник: Reuters

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, назначенный на эту должность в июле, оказался в центре громкого скандала. Футбольная ассоциация уже начала расследование. Sovsport.ru рассказывает, что случилось.

Третья сторона

Эллардайс оказался одним из фигурантов расследования о коррупции и незаконных махинациях в английском футболе, которое почти год проводило издание The Telegraph.

Два журналиста, выдававшие себя за представителей футбольного агентства из Восточной Азии, договорились о встрече с Эллардайсом. На ней они сказали, что хотели бы зайти на английский трансферный рынок, дабы извлекать прибыль из переходов, и попросили тренера помочь им в этом.

Кроме того, они попросили несколько советов, как обойти несколько правил Футбольной ассоциации касательно трансферов. В частности, их интересовал запрет на владение правами на игрока какой-либо третьей стороной. Также они договорились с Эллардайсом, что тот съездит в Сингапур и Гонконг и подробно объяснит сотрудникам «фирмы», как это сделать. В качестве гонорара «бизнесмены» готовы были заплатить тренеру 400 тысяч фунтов.

Всего репортеры провели с Эллардайсом две встречи общей продолжительностью почти четыре часа. Первая состоялась в августе в одном из лондонских отелей. Тренер пришел на нее в сопровождении своего агента Майкла Кертиса и своего финансового советника Шэйна Молони. На встрече также присутствовал известный английский футбольный агент Скотт Макгэрви, являющийся давним другом Эллардайса.

Речь шла о случаях, когда правами на игрока, помимо клуба, владеет еще третья сторона. «Бизнесменов» это сильно интересовало. Тут стоит сказать, что английская футбольная ассоциация запретила эту практику еще в 2008 году (после громкого случая с Карлосом Тевесом и Хавьером Маскерано, при переходе которых в 2006-м в «Вест Хэм» выяснилось, что их трансферами владеют две оффшорные компании). ФИФА последовала примеру ФА в 2015 году. Согласно правилам, инвесторам, агентам и кому бы то ни было еще запрещено владеть какой-либо частью прав на футболиста – они должны быть только у клуба, и все деньги при переходе игрока из одной команды в другую должны переходить только из клуба в клуб.

На встрече Кертис спросил у Эллардайса, насколько большой проблемой является этот запрет. «Это не проблема. Я знаю кучу агентов, которые продолжают заниматься этим. Это смехотворное правило. В Южной Америке, Португалии, Испании, Бельгии, в Африке все это продолжается. Да это вообще не проблема. Когда я покупал в Мексике Валенсию (имеется ввиду трансфер форварда Эннера Валенсии из «Пачуки» в «Вест Хэм» в 2014 году – прим. ред.), правами на него владела третья сторона», - ответил Эллардайс.

А на прошлой неделе в одном из ресторанов Манчестера состоялась вторая встреча, на которой уже обсуждались подробности поездки тренера в Сингапур.

Гадкий Гарри

Однако советы, как обойти правила за комиссионные в 400 тысяч фунтов (к слову, 61-летний Эллардайс зарабатывает по контракту с ФА три миллиона фунтов в год) – это еще полбеды. Во время двух этих встреч тренер много чего наговорил об известных людях и своем работодателе. Так, Эллардайс жестко прошелся по своему предшественнику на посту главного тренера сборной Англии Рою Ходжсону, которого насмешливо называл «Вой», пародируя проблемы того с дикцией. Вот некоторые высказывания:

«Он вгоняет всех в сон, Рой. Вой. Он просто не создан для этой работы».

«В конце игроки уже просто не уважали его. Он слишком нерешительный».

«Его помощник, Гари Невилл, плохо влиял на него со своими советами. Черт возьми, скажи ему, чтобы он сел и заткнулся. Ты – тренер, ты можешь делать все, что захочешь, а не то, что тебе говорят другие».

Досталось от Эллардайса и ФА. В частности, тренер назвал глупым решение о строительстве нового стадиона «Уэмбли».

«Они взяли и тупо спустили 870 миллионов фунтов, и теперь по уши в долгах. Решили полностью перестроить его. Если бы они просто построили его в другом месте, это обошлось бы в 400 миллионов. Но они снесли старый «Уэмбли», а на его месте построили новый. Это, конечно, круто, но залезать ради этого в кредиты – не то, чего всем хочется. Теперь почти вся прибыль идет на погашение займов. Вы думаете, ФА – самая богатая федерация в мире? Я бы так не сказал. Что у них есть, так это самые большие в мире убытки в 325 миллионов фунтов».

Прошелся Эллардайс и по членам британской королевской семьи. Он нелестно отозвался о принце Гарри. «Гарри – плохой мальчик. Он очень плохой мальчик, очень плохой. Он уже не раз показывал свою низменную суть».

Понятно, что точно так же думать и говорить об Ходжсоне или принце Гарри может каждый британский обыватель. Но публичное лицо позволить себе таких высказываний не может.

ФА уже объявила о начале расследования этой истории и запросила у The Telegraph все соответствующие бумаги и видеозаписи. Однако глава организации Грег Кларк пока воздерживается от каких-либо выводов. «Нам нужно изучить все факты и только потом можно будет выносить решение. Поспешные выводы тут неприемлемы».

Остается добавить, что 8 октября сборной Англии предстоит отборочный матч ЧМ-2018 с Мальтой, который пройдет на том самом «Уэмбли». Посмотрим, кто будет стоять на тренерской скамейке англичан.