«Я восхищаюсь Симеоне!» Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов

Долгожданная встреча «Атлетико» и «Баварии», «Барселона» без Месси и очередная охота сменщика Игуаина - Sovsport.ru представляет матчи среды в Лиге чемпионов.

«Атлетико» - «Бавария»

Мадрид. Стадион «Висенте Кальдерон». 21.45 (мск).

Судья: Ш. Марчиняк (Польша).

Травмы/дисквалификации: Хименес, Черчи, Мойя, Фернандес – Бадштубер.

ТВ: «Матч Футбол 2», 21.30 (мск).

Обе команды в первом туре одержали победы. Испанцы обыграли ПСВ - 1:0, «Бавария» разгромила «Ростов» - 5:0. Теперь они должны выяснить, кому быть лидером группы.

Эти команды прекрасно друг друга знают – весной они сражались в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда дальше прошел «Атлетико». По сумме двух матчей был зафиксирован счет 2:2, но мадридцы забили гол в гостях. Запомнились же те игры в первую очередь надежной игрой «матрасников» в обороне. Игроки «Баварии» до сих пор забыть не могут, как сложно им пришлось. Поэтому соперником накануне игры они только восторгались.

«В прошлом сезоне «Атлетико» добрался до финала. Благодаря тем играм в полуфинале мы знаем их сильные и слабые стороны. У мадридцев отличная команда. А защищаются они лучше всех в мире», - сказал полузащитник мюнхенцев Тиаго Алькантара.

«Удивительно, чего добился Симеоне – «Атлетико» стал элитой мирового футбола. Побеждать ему помогают харизма, отношения с руководством и игроками, связь с болельщиками. Я восхищаюсь Симеоне. Хотел бы подробнее узнать о том, как же он работает», - поделился своим мнением хавбек «Баварии» Хаби Алонсо. При этом испанец заметил, что менять клуб ему уже поздно.

«Арсенал» - «Базель»

Лондон. Стадион «Эмирейтс». 21.45 (мск).

Судья: Д. Миккели (Голландия).

Травмы/дисквалификации: Уэлбек, Коклен, Мертесакер, Рэмси, Дженкинсон, Габриэл, Жиру – Янко.

ТВ: «Матч Футбол 2», 00.45 (мск).

«Лудогорец» - «ПСЖ»

София. Стадион «Васил Левски». 21.45 (мск).

Судья: П. Краловец (Чехия).

Травмы/дисквалификации: Сисинью – нет.

ТВ: «Матч Футбол 1», 00.45 (мск).

«Арсенал» подходит к игре в отличном состоянии – «канониры» одержали четыре победы подряд в чемпионате Англии, забив в этих встречах 12 мячей. Три из них было отправлены в ворота лондонского «Челси». Уже несколько раз после побед главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отмечал, что доволен не только результатом, но и тем, как команда забивала – после быстрых и умных комбинаций, что француз всегда ценил. Здорово проявляет себя атакующий полузащитник Месут Озил. Он играет так умно, что его коллега Санти Касорла даже включил немца в свой вариант символической сборной «Арсенала» всех времен. Когда «канониры» играют так, как с «Челси», то форма «Базеля» представляется делом второстепенным.

У «ПСЖ» дела плохи – любой соперник, грамотно действующий в обороне, может стать серьезным испытанием для команды Унаи Эмери. В чемпионате Франции это показали «Монако» и «Тулуза». Первым парижане проиграли со счетом - 1:3, вторым - 0:2. О проблемах в позиционной атаке говорят следующие цифры: в игре с «Монако» «ПСЖ» владел мячом 66% времени, сделал 654 передачи, во встрече с «Тулузой» показатели еще более впечатляющие - 71% времени владения мячом, 691 передача. Но что толку, если за 180 минут парижане нанесли всего 18 ударов по воротам? «Лудогорцу» остается изучить опыт предшественников и попытаться повторить увиденное.

«Наполи» - «Бенфика»

Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 21.45 (мск).

Судья: Ф. Брых (Германия).

Травмы/дисквалификации: нет – Жардел, Жонас, Самарис, Р. Силва, Хименес.

ТВ: «Матч Наш Спорт», 21.30 (мск).

«Бешикташ» - «Динамо» К

Стамбул. Стадион «Бешикташ Арена». 21.45 (мск).

Судья: Ф. Цвайер (Германия).

Травмы/дисквалификации: Родолфо, Озъякуп – Сидорчук, Данило Силва.

ТВ: «Матч Игра», 21.30 (мск).

Центральным матчем видится встреча «Наполи» и «Бенфики». Она обещает зрителям яркое представление, ведь обе команды играют в атакующий футбол. Причем делают это успешно: после шести туров «Наполи» является самой результативной командой чемпионата Италии (14 голов), а «Бенфика» - чемпионата Португалии (13).

Особое внимание в этом противостоянии стоит обратить на форварда неаполитанцев Аркадиуша Милика. Поляк только летом перебрался в Италию, но уже забил четыре гола в серии А и два – в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Фундамент его успехов – блестящая организация игры команды, которой добился главный тренер Маурицио Сарри. Казалось, с уходом Гонсало Игуаина у «Наполи» могут возникнуть проблемы, но не тут-то было. Как тут не вспомнить, что до прихода в «Наполи» Сарри лучшим результатом Игуаина в серии А были 18 забитых мячей, а стоило прийти этому тренеру, как он тут же наколотил 36 голов.

«Динамо» попробует набрать первые очки в выездном матче против «Бешикташа». Одна из главных задач киевлян – не наделать глупостей, как в матче с «Наполи». В той встрече полузащитник Андрей Сидорчук получил вторую желтую карточку за симуляцию! «Не надо симулировать, когда у тебя есть желтая карточка», - дал оценку ситуации наставник «Динамо» Сергей Ребров.

«Боруссия» М - «Барселона»

Менхенгладбах. Стадион «Боруссия Парк». 21.45 (мск).

Судья: Д. Скомина (Словения).

Травмы/дисквалификации: Домингес, Дрмич, Штробль - Месси, Умтити.

ТВ: «Матч Арена», 21.30 (мск).

«Селтик» - «Манчестер Сити»

Глазго. Стадион «Селтик Парк». 21.45 (мск).

Судья: Н. Риццоли (Италия).

Травмы/дисквалификации: нет - Компани, Де Брюйне.

ТВ: «Матч Футбол 1», 21.30 (мск).

В этом квартете есть два очевидных фаворита. В первый игровой день они подтвердили свой статус: «Барселона» разгромила «Селтик» - 7:0, а «Манчестер Сити» - «Боруссию» из Менхенгладбаха – 4:0.

Теперь «Барселона» сыграет с «Боруссией». В матче не примет участие Лионель Месси. У него травма паха. Это расстроило главного тренера немецкой команды Андре Шуберта: «Мы бы хотели проверить себя в противостоянии с лучшим игроком мира. К сожалению, Месси не сыграет». Вместо него в стартовом составе должен появиться Арда Туран. К роли игрока основы он уже успел привыкнуть, ведь регулярно играл в начале сезона, когда Неймар был на Олимпиаде. Значит, есть вероятность, что потерю Месси ни «Барса», ни ее болельщики не заметят. Зато третью форму команды все точно должны оценить – это будет ее премьера.

