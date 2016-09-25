Бердыев снова у руля. Как «Ростов» готовился к ПСВ

В среду в Ростове-на-Дону состоится матч главного клубного турнира Европы. Российская команда снова сыграет с голландцами: на этот раз соперником «Ростова» станет ПСВ.

И ВНОВЬ БИЛЕТНЫЙ ХАОС

«Ростов» решил максимально использовать Лигу чемпионов для получения финансовой прибыли. Например, к матчу с ПСВ билеты на игры желто-синих выросли в цене в несколько раз. Самый дешевый - 1200 рублей (нижние ряды за воротами), наиболее дорогой – 50000 (практически рядом с губернатором области).

К такому повышению цен болельщики ростовчан оказались не готовы. На форумах и в социальных сетях возникли претензий к клубу. Мол, на матч попадут только мажоры, а преданные болельщики останутся смотреть футбол по телевизору.

Как устанавливали цены – понять невозможно. Видимо, по принципу «куй железо пога горячо», а если учесть, что сервис онлайн-продаж вновь «упал» в первый день реализации, легко догадаться, какой билетный хаос снова царил в южной столице.

За несколько дней до матча на сцену вышли перекупщики. Церемониться они не стали. Заломили цены в десятки раз выше номинала и стали ждать болельщиков, у которых нет абонементов на сезон. Для них билеты поступили в продажу в понедельник утром.

В итоге получилось, что матч «Ростов» - ПСВ может пройти не при аншлаге. И дело не в решении дисциплинарного комитета УЕФА, который дисквалифицировал 1500 мест «Олимпа» за проявление расизма в матче с «Аяксом». Просто-напросто люди оказались не готовы платить за футбол десятки тысяч рублей.

ПРИЯТНАЯ НАКАЧКА

Перед игрой с «Локомотивом» Курбан Бердыев серьезно взялся за «Ростов». Вице-президент желто-синих, видимо, решил вопросы, которые касались его новой должности, и стал присутствовать на каждой тренировке.

По слухам, не обошлось и без повышенного тона на теории. Но футболисты ростовчан от этого только кайфовали и радовались, что Бердыев вновь с ними.

Во вторник утром из клуба пришли новости о болезни главного тренера. Иван Данияльнц из-за простуды не смог присутствовать на последних тренировках «Ростова». По этой же причине футбольный специалист пропустил и пресс-конференцию перед матчем с ПСВ.

Неполадки со здоровьем и у Бухарова. Нападающий никак не может залечить мышечную травму, которую он получил на одной из тренировок перед игрой с «Краснодаром».

Кроме форварда, у «Ростова» не смогут сыграть полузащитники Валерий Ярошенко и Максим Григорьев.

«НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ НАС ХОРОНЯТ»

Специально для группового этапа на ростовском стадионе оборудовали новый пресс-центр. Сделали его в зале для…фехтования. Из-за футбола тренировки спортивной школы прекращены практически на неделю, но оно того стоит. Теперь журналисты не ютятся в тесной каморке, а работают в нормальных условиях.

- Подготовка проходила в штатном режиме. В основном восстанавливались, так как сейчас плотный график игр. Все как обычно. Бердыев? Он тренировал команду всю неделю, - взял слово Дмитрий Кириченко.

- Спекулянты говорят, что на матче не будет аншлага. Расстроитесь, если трибуны будут пустые?

- Хочется, чтобы стадион был полным. К сожалению, или, к счастью, я не занимаюсь продажей билетов.



- Матч с ПСВ – определяющий с точки зрения турнирной ситуации в группе?

- Сейчас каждая игра важная. Не могу понять, почему нас постоянно хоронят и говорят, что мы наберем очки только с ПСВ. Например, я видел игру нашего соперника с «Атлетико» и считаю, что голландский клуб должен был добиваться положительного результата. Да, была сложная игра с «Баварией», но мы не справились с волнением.



- Глубоко ли тренерский штаб «Ростова» изучил ПСВ?

- У нас было мало времени на это, но мы хорошо подготовились к игре. Наш тренер-аналитик был на матчах этой команды в чемпионате Голландии. Похож ли ПСВ на «Аякс»? Наш завтрашний соперник более сбалансирован и опытен. Не забывайте, что в прошлом году ПСВ вышел из своей группы в Лиге чемпионов и проиграл только в плей-офф.



- Что для «Ростова» важнее: чемпионат или матчи Лиги чемпионов?

- Будем в каждом матче играть на победу. Нам важны оба турнира.

«НОВЫЕ ЗАЩИТНИКИ НЕ СЛАБЕЕ ПРЕЖНИХ»

Нашлись вопросы у прессы и к вратарю «Ростова» Сослану Джанаеву.

- Что скажете о новой защитной линии вашей команды?

- Мы притираемся друг к другу. Сыграли в нынешнем составе всего лишь несколько игр. В первых матчах были недочеты, они есть и сейчас, но уверен, что мы будем прибавлять. Считаю, что новые игроки обороны не слабее тех, кто ушел.

- Недавно вас вызвали в сборную России. Это мотивирует?

- Мотивирует выступление в Лиге чемпионов. Сейчас мои мысли только о клубных делах. Сборная ждет меня только через неделю. У «Ростова» важная игра с ПСВ, я думаю только о ней.

ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ

У соперника «Ростова» приключения начались еще в воздухе. Самолет с футболистами ПСВ попал в зону сильного встречного ветра, и у лайнера едва не закончился керосин. Пришлось совершить экстренную посадку в Варшаве.

- Ничего страшного не произошло, - сказал главный тренер голландцев Филлип Коку на пресс-конференции. – Да, неприятно, но мы не жалуемся.

- Опасаетесь ли вы завтрашнего матча?

- До игры с «Аяксом» «Ростов» почти никто не знал в Нидерландах, но теперь об этом клубе слышали все. Результат выездной игры стал неожиданностью для многих. У нашего соперника отличная защита, прессинг и контратаки. Мы хотим выиграть, но меня устроит и ничья.



- Вы уже определились с тактикой на завтра?

- Мы можем сыграть и от защиты, и от нападения. Секретов раскрывать я не буду. Мы просто хотим добиться положительного результата.



- Почему не приехал Рамселар?

- У него травма. Какая? Я еще не знаю.



А вот вратарь гостей Йерун Зут отметил: он не хочет, чтобы повторился сценарий ответного матча между «Ростовом» и «Аяксом».

- Мы бы точно не хотели, чтобы сценарий матча повторился. Моя команда хорошо готова. Постараемся не допустить ошибок, которые сделал «Аякс». Хотим увезти из Ростова три очка. Мы хорошо изучили соперника, сделали необходимые выводы, - сказал Зут.

АНШЛАГУ ВСЕ-ТАКИ БЫТЬ?

На вечер вторника в кассах стадиона «Олимп-2» в свободной продаже осталось всего лишь 1200 билетов разной ценовой категории. Скорее всего, на матче все-таки будет аншлаг. Невзирая на цены.