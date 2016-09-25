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Кто такой Kefir и зачем он нужен «Спартаку»

Виталий Фомин
Виталий Фомин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кто такой Kefir и зачем он нужен «Спартаку»
Источник: ФК «Спартак»

Сегодня было объявлено о подписании контракта между популярным российским игроком в футбольный симулятор FIFA Сергеем Никифоровым и «Спартаком». В этом материале мы объясняем, зачем это было нужно обеим сторонам.

Для Сергея «Kefir'а» Никифорова сделка, помимо банального заработка, должна стать новым стимулом в карьере виртуального футболиста и просто воплощением детской мечты. Именно об этом Сергей говорил нам в недавнем интервью. А вот со «Спартаком» все не так неоднозначно.

Дань моде

Мода подписывать виртуальных футболистов захватила Европу около полугода назад. Поэтому многие топ-клубы на сегодняшний день уже имеют «фиферов» на контракте. Речь идет о Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсии», «Бешикташе», «Шальке-04» и «Вест Хэме». А буквально на днях о приходе в киберспорт заявили и другие команды Бундеслиги. В России же «Спартак» не стал первым на этом поприще: до красно-белых виртуальных футболистов подписали «Уфа» и «Волга», но зато «Спартаку» удалось перехватить самого популярного. А все потому что сам Сергей является давним болельщиком девятикратных чемпионов России.

Участие в киберспортивных турнирах по FIFA

Помимо соответствия моде, подписание успешного игрока в FIFA дает надежды на титулы в виртуальном футболе. Особую актуальность это приобретет после выхода FIFA 17, которую, в отличие от прошлых частей сериала, «электроники» специально затачивают под киберспорт. EA Sports уже заявили о проведении международного турнира с призовыми в $1,3 млн и это только начало. То есть виртуальная Лига Чемпионов, где представители «Барсы», «Манчестер сити» и других европейских грандов в клубной экипировке сражаются за большие деньги уже практически сегодняшние реалии. Таким образом, подписание Kefir'а при удачном стечении обстоятельств может даже пополнить казну клуба.


Рост в youtube

Стоит заметить, что 23-летний Сергей «Kefir» Никифоров не просто какой-то там «фифер». Это самый популярный видеоблогер России, играющий в виртуальный футбол. Чтобы оценить масштабы, стоит сравнить каналы Спартака и Kefir'а в youtube по аудиторным показателям. Итак, на момент написания статьи у официального канала «Спартака» имеется 123 тысячи подписчиков и 33 700 тысяч просмотров. В то время как у Kefir'а: 598 тысяч подписчиков и 74 793 тысяч просмотров. То есть разница ощутимая, а ведь мы сравнили народную команду и творчество всего-лишь одного человека.

При правильном подходе к сотрудничеству с Kefir'ом, «Спартаку» вполне по силам догнать лидирующий по количеству подписчиков в youtube «Зенит», у которого 188 тысяч подписчиков. А может «Спартак»и вовсе задумался о приходе на популярнейшую стриминговую платформу Twitch, почему бы и нет? Ведь Kefir идеальная точка входя для этого.

Маркетинговый ход

Подписание популярного у молодежи виртуального футболиста это, помимо всего прочего, грамотный маркетинговый ход. Ведь несмотря на то, что «Спартак» и без того является самой посещаемой командой РФПЛ прямо сейчас, красно-белым есть к чему стремиться. Больших побед у клуба не было давно, поэтому любые маркетинговые находки важны для популяризации клуба. Подписание Сергея «Kefir'а» Никифорова вполне такой находкой можно признать.

Все объясняется бешеной популярностью киберспорта в стране. По данным SuperData, только играют в киберспортивные игры около 2 миллионов россиян. Из них мужского пола (79% мужчин против 21% женщин). Наиболее распространенные возрастные группы — от 18 до 24 лет (30%) и от 25 до 34 лет (30%). То есть аудитория киберспорта во многом напоминает футбольную, но с той лишь разницей, что она несколько моложе.

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