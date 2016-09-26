«Выпил литр кофе! Игра как в тумане...» Знарок и сборники вернулись в СКА

Вадим Шипачев сыграл с "Адмиралом" на следующий день после возвращения из Канады Источник: Spb.Sovsport.ru

Тренерский штаб и Вадим Шипачев с Евгением Дадоновым на следующий день после возвращения из Канады вышли на матч с «Адмиралом».

Спецбригада из Торонто

Петр Ильич Воробьев моментально передал главную команду СКА Олегу Знарку. Главный тренер сборной России прилетел в Петербург из Канады в понедельник, а уже с утра вторника снова стал клубным тренером.

Воробьев вернется на свою основную должность – главного тренера фарм-команды ВХЛ «СКА-Нева». Сезон в Высшей лиге начался позже, чем в КХЛ, поэтому еще ни одного матча Петр Ильич там не провел. Возвращение легенды в четверг в Воскресенске – против «Химика», в котором главный сейчас – Алексей Ярушкин, он был в штабе СКА в прошлом сезоне.

Тренерский штаб быстро переключился со сборной России на СКА: а на скамейку, естественно, вернулись и Харийс Витолиньш, и специалист по вратарям Рашит Давыдов, и доктор Егор Козлов, и даже массажист Александр Астапенко – ни у кого после возвращения из Канады не было выходного, никто не взял отгул.

Игроков с Кубка мира на КХЛ переключили в том же режиме. Вадим Шипачев и Евгений Дадонов в своем привычном втором звене вместе с Никитой Гусевым. Поначалу казалось, что именно Гусев будет главным пострадавшим в СКА от отъезда партнеров по тройке. Но и без сборников у Никиты многое получалось: три гола и семь очков в четырех последних матчах.

Павла Дацюка нет – очевидно, в дороге из Торонто до Петербурга он не вылечил повреждение, помешавшее ему сыграть с финнами и Канадой на Кубке мира. А ни разу не сыгравший за сборную Микко Коскинен в запасе – причем его-то команда в полуфинал как раз из-за России не прошла. Он уже был зрителем на предыдущем матче СКА – однако, видимо, после трех недель без игровой практики в старт действительно рановато.

СКА упускает с 0:2, Шестеркин не пропускает буллиты

Олег Знарок гладко выбрит – может быть, признак новой жизни, после Кубка мира. Усы, конечно, на месте, это святое. А вот бороды нет. Главный тренер СКА точно на скамейке не спит, никаких шуток по этому поводу. Ведь даже в Канаде на момент начала матча почти полдень. Знарок после первого периода остается на скамейке последним – чтобы спокойно, но настойчиво рассказать что-то судье. Очевидных поводов вроде бы немного. Да, у СКА пара удалений, но бесспорных.

Шипачев и Дадонов тоже бодры – правда, получается у них не все. Евгений, например, когда ему никто не мешает, вдруг не попадает по шайбе. Вадим старается на вбрасываниях – получается выигрывать больше, чем в Торонто. Во втором периоде Дадонов бросается на лед рыбкой, чтобы отдать пас – не гол в итоге, но стремление бороться в таких сложных условиях очень достойное.

Радует Знарка первое звено, в котором Дацюка подменяет Ярно Коскиранта – финн забивает вторым, а открывает счет Илья Ковальчук выстрелом со скоростью больше сотни километров в час! Такую статистику графика в телетрансляции показывает.

У главного героя «Адмирала» получается гораздо меньше, хотя для Владимира Ткачева поездка в Петербург – особая. Он вернулся в прошлом сезоне из Северной Америки в СКА, но год почти потерял: шатался между молодежной командой «СКА-1946» и фармом «СКА-Невой». Летом армейцы его не держали, Ткачев рванул на Дальний Восток – и принялся там забивать. К бывшей команде в гости он приехал за седьмым голом в сезоне, но забить его не смог.

А СКА не смог победу удержать: за пять минут до конца третьего периода все вроде бы под контролем – а в красивые 57:57 на табло счет уже равный, 2:2! Особенно хорош первый гол «Адмирала», Джеймс Райт очень изящно подкидывает шайбу над плечом Шестеркина.

Хорошо получаются у Шестеркина буллиты: «Адмирал» не забивает ничего и проигрывает – потому что Никита Гусев пробивает Игоря Бобкова.

Знарок: В четыре утра был очень бодр!

Сразу после матча Харийс Витолиньш в экспресс-комментарии для телевидения признается, что свежести игрокам-сборникам не хватало. Потерю очков этим объяснить сложно, а вот несколько неиспользованных моментов, в которых бодрые Шипачев с Дадоновым вполне могли бы увеличить преимущество СКА, вполне можно. А ведь это скорее всего еще далеко не финал их акклиматизации, дальше может быть еще сложнее.

– Если честно, я сегодня выпил литр кофе, – признается Олег Знарок. – Вчера прилетели, я постарался со снотворным уснуть. В четыре утра был очень бодр! А дальше не смог уснуть, и игра была как в тумане. Представляю, как игрокам было тяжело.

– В каком состоянии нашли команду?

– В хорошем. Вы же видели – почти все выиграли, все в порядке.

– Замена была адекватной?

– Конечно, это же мой наставник, – с глубоким уважением и благодарностью к Петру Воробьеву отвечает Знарок.

Евгений Дадонов переодевается после матча неспешно – не спит на ходу, конечно. Но выглядит немного похожим на зомби.

– Как вам игралось после Кубка мира, Евгений?

– Физически чувствую себя нормально, но головой, наверное, еще не перестроился, – Дадонов пытается строить предложения, получается неплохо для такого состояния. – Чуть-чуть было сложно. Возможно, дело в разнице между часовыми поясами.

– Какое у вас настроение после поездки в Канаду?

– Все нормально, только хотелось три очка взять у «Адмирала», а не два.

– Кубок мира, может, даст толчок вашей карьеры?

– Посмотрим, надеюсь.



– Были сложности в том, чтобы перестроиться с игры на маленькой площадке к большой?

– Разница, конечно, есть. Но я же играл здесь, на большой, не так давно.