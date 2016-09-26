«Выпил литр кофе! Игра как в тумане...» Знарок и сборники вернулись в СКА
Тренерский штаб и Вадим Шипачев с Евгением Дадоновым на следующий день после возвращения из Канады вышли на матч с «Адмиралом».
Спецбригада из Торонто
Петр Ильич Воробьев моментально передал главную команду СКА Олегу
Знарку. Главный тренер сборной России прилетел в Петербург из Канады в
понедельник, а уже с утра вторника снова стал клубным тренером.
Воробьев вернется на свою основную должность – главного тренера
фарм-команды ВХЛ «СКА-Нева». Сезон в Высшей лиге начался позже, чем в КХЛ,
поэтому еще ни одного матча Петр Ильич там не провел. Возвращение легенды в
четверг в Воскресенске – против «Химика», в котором главный сейчас – Алексей
Ярушкин, он был в штабе СКА в прошлом сезоне.
Тренерский штаб быстро переключился со сборной России на СКА: а на
скамейку, естественно, вернулись и Харийс Витолиньш, и специалист по вратарям Рашит
Давыдов, и доктор Егор Козлов, и даже массажист Александр Астапенко – ни у кого
после возвращения из Канады не было выходного, никто не взял отгул.
Игроков с Кубка мира на КХЛ переключили в том же режиме. Вадим Шипачев и
Евгений Дадонов в своем привычном втором звене вместе с Никитой Гусевым.
Поначалу казалось, что именно Гусев будет главным пострадавшим в СКА от отъезда
партнеров по тройке. Но и без сборников у Никиты многое получалось: три гола и
семь очков в четырех последних матчах.
Павла Дацюка нет – очевидно, в дороге из Торонто до Петербурга он не
вылечил повреждение, помешавшее ему сыграть с финнами и Канадой на Кубке мира. А
ни разу не сыгравший за сборную Микко Коскинен в запасе – причем его-то команда
в полуфинал как раз из-за России не прошла. Он уже был зрителем на предыдущем
матче СКА – однако, видимо, после трех недель без игровой практики в старт
действительно рановато.
СКА упускает с 0:2, Шестеркин не пропускает буллиты
Олег Знарок гладко выбрит – может быть, признак новой жизни, после Кубка
мира. Усы, конечно, на месте, это святое. А вот бороды нет. Главный тренер СКА
точно на скамейке не спит, никаких шуток по этому поводу. Ведь даже в Канаде на
момент начала матча почти полдень. Знарок после первого периода остается на
скамейке последним – чтобы спокойно, но настойчиво рассказать что-то судье. Очевидных
поводов вроде бы немного. Да, у СКА пара удалений, но бесспорных.
Шипачев и Дадонов тоже бодры – правда, получается у них не все. Евгений,
например, когда ему никто не мешает, вдруг не попадает по шайбе. Вадим
старается на вбрасываниях – получается выигрывать больше, чем в Торонто. Во
втором периоде Дадонов бросается на лед рыбкой, чтобы отдать пас – не гол в
итоге, но стремление бороться в таких сложных условиях очень достойное.
Радует Знарка первое звено, в котором Дацюка подменяет Ярно Коскиранта –
финн забивает вторым, а открывает счет Илья Ковальчук выстрелом со скоростью
больше сотни километров в час! Такую статистику графика в телетрансляции
показывает.
У главного героя «Адмирала» получается гораздо меньше, хотя для
Владимира Ткачева поездка в Петербург – особая. Он вернулся в прошлом сезоне из
Северной Америки в СКА, но год почти потерял: шатался между молодежной командой
«СКА-1946» и фармом «СКА-Невой». Летом армейцы его не держали, Ткачев рванул на
Дальний Восток – и принялся там забивать. К бывшей команде в гости он приехал
за седьмым голом в сезоне, но забить его не смог.
А СКА не смог победу удержать: за пять минут до конца третьего периода
все вроде бы под контролем – а в красивые 57:57 на табло счет уже равный, 2:2! Особенно
хорош первый гол «Адмирала», Джеймс Райт очень изящно подкидывает шайбу над
плечом Шестеркина.
Хорошо получаются у Шестеркина буллиты: «Адмирал» не забивает ничего и проигрывает – потому что Никита Гусев пробивает Игоря Бобкова.
Знарок: В четыре утра был очень бодр!
Сразу после матча Харийс Витолиньш в экспресс-комментарии для телевидения признается, что свежести игрокам-сборникам не хватало. Потерю очков этим объяснить сложно, а вот несколько неиспользованных моментов, в которых бодрые Шипачев с Дадоновым вполне могли бы увеличить преимущество СКА, вполне можно. А ведь это скорее всего еще далеко не финал их акклиматизации, дальше может быть еще сложнее.
– Если честно, я сегодня
выпил литр кофе, – признается Олег Знарок. – Вчера прилетели, я постарался со
снотворным уснуть. В четыре утра был очень бодр! А дальше не смог уснуть, и
игра была как в тумане. Представляю, как игрокам было тяжело.
– В каком состоянии нашли команду?
– В хорошем. Вы же видели – почти все выиграли, все в порядке.
– Замена была адекватной?
– Конечно, это же мой наставник, – с глубоким уважением и благодарностью к Петру Воробьеву отвечает Знарок.
Евгений Дадонов переодевается после матча неспешно – не спит на ходу, конечно. Но выглядит немного похожим на зомби.
– Как вам игралось после Кубка мира, Евгений?
– Физически чувствую себя нормально, но головой, наверное, еще не перестроился, – Дадонов пытается строить предложения, получается неплохо для такого состояния. – Чуть-чуть было сложно. Возможно, дело в разнице между часовыми поясами.
– Какое у вас настроение после поездки в Канаду?
– Все нормально, только хотелось три очка взять у «Адмирала», а не два.
– Кубок мира, может, даст толчок вашей карьеры?
– Посмотрим, надеюсь.
– Были сложности в том, чтобы перестроиться с игры на маленькой площадке к большой?
– Разница, конечно, есть. Но я же играл здесь, на большой, не так давно.
Матч
СКА - Адмирал - 3:2 Б. (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Зубарев, Плотников), 23:55 (1:0). Коскиранта (Зубарев, Плотников), 28:27 (2:0). Райт (Блум, Горшков), 55:15 (2:1). Саболич (Гавриленко, Земчёнок), 57:57 (2:2).
Победный буллит:
Гусев - 3:2.
Место и дата
27 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция