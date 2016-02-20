Юлия Липницкая выступила на театральной сцене (видео)

Юлия Липницкая Источник: Instagram

Олимпийская чемпионка исполнила номер под прославившую ее музыку из фильма «Список Шиндлера».

Одним из самых ярких событий прошедшего в Москве гала-вечера , посвященного 20-летию Российского еврейского конгресса, стало выступление на сцене олимпийской чемпионки Сочи Юлии Липницкой.

Фигуристка исполнила свою самую известную программу, с которой стала чемпионкой командного турнира Олимпийских игр в Сочи - «Список Шиндлера». Но только без коньков и не на льду. Липницкая выступила на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, где проходило мероприятие.

Несмотря на непривычную обстановку, театральный дебют фигуристки удался - она продемонстрировала присущую ей пластичность и чувство музыки. А костюм, в котором выступала Юлия, наверняка напомнил зрителям о ее олимпийском триумфе двухлетней давности.







Для Липницкой, в настоящее время тренирующейся в Сочи, появление в Москве было мимолетным - уже на этой неделе она начнет соревновательный сезон на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.