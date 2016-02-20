Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболЛуч-Энергия0 : 0Спартак-2
ФутболАмкар0 : 0Крылья Советов
ХоккейАк Барс3 : 5Динамо Минск
ФутболДинамо1 : 0Сибирь
ФутболАлавес3 : 1Гранада
ХоккейАвангард1 : 3Металлург
ФутболЗенит-21 : 1СКА-Хабаровск
ФутболРубин2 : 1Томь
ХоккейДинамо Москва4 : 3 ОТЛокомотив
ФутболБёрнли2 : 0Уотфорд
ХоккейЦСКА3 : 0Куньлунь
ФутболКопенгаген0 : 0Брюгге
ФутболСпортинг2 : 0Легия
ФутболСевилья0 : 0Лион
ФутболМонако0 : 0Байер
ХоккейСКА3 : 2 БАдмирал
ФутболЛестер Сити1 : 0Порту
ФутболБоруссия1 : 1Реал
ФутболДинамо Загреб0 : 2Ювентус
ФутболЦСКА0 : 0Тоттенхэм
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ХоккейЛада- : -Динамо Минск
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона

Юлия Липницкая выступила на театральной сцене (видео)

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Юлия Липницкая
Юлия ЛипницкаяИсточник: Instagram

Олимпийская чемпионка исполнила номер под прославившую ее музыку из фильма «Список Шиндлера».

Одним из самых ярких событий прошедшего в Москве гала-вечера , посвященного 20-летию Российского еврейского конгресса, стало выступление на сцене олимпийской чемпионки Сочи Юлии Липницкой.

Фигуристка исполнила свою самую известную программу, с которой стала чемпионкой командного турнира Олимпийских игр в Сочи - «Список Шиндлера». Но только без коньков и не на льду. Липницкая выступила на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, где проходило мероприятие.

Несмотря на непривычную обстановку, театральный дебют фигуристки удался - она продемонстрировала присущую ей пластичность и чувство музыки. А костюм, в котором выступала Юлия, наверняка напомнил зрителям о ее олимпийском триумфе двухлетней давности.



Для Липницкой, в настоящее время тренирующейся в Сочи, появление в Москве было мимолетным - уже на этой неделе она начнет соревновательный сезон на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Липницкая и Боброва/Соловьев выступят на турнире в БратиславеСтал известен состав участников на международный турнир «Ондрей Непела Трофи», который пройдет в Братиславе.Юлия Липницкая: Если знать, как нереально я волновалась перед прокатами, могло быть даже хужеОлимпийская чемпионка Юлия Липницкая после контрольных прокатов в Сочи рассказала о программах нового сезона.Алексей Урманов: Липницкая готова к сезону на 75%Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов поделился ожиданиями от сезона. Он рассказал об уровне готовности своей подопечной.Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиВсе по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиSovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.Липницкая в рамках Гран-при выступит в США и Москве, Сотникова не заявлена ни на один из этаповМеждународный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников этапов Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании.Александр Лакерник: Липницкая хорошо выглядит, исполняет все прыжкиВице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Лакерник рассказал о впечатлениях от тренировки олимпийской чемпионки Юлии Липницкой в Сочи.Алексей Урманов: У Липницкой будет лирическая короткая программа и очень узнаваемая произвольнаяТренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о новых программах фигуристки и ее подготовке к сезону.Исполком ФФККР утвердил Плющенко в качестве кандидата в сборную страныИсполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, олимпийских чемпионок Сочи Юлию Липницкую и Аделину Сотникова в качестве кандидатов в сборную России на сезон-2016/17, несмотря на невыполнение ими отборочных нормативов.Алексей Урманов: Ламбьель поставил Липницкой короткую программуТренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о поездке в Швейцарию.Максим Траньков: Липницкая может бороться с Погорилой и Радионовой, но не с МедведевойДвукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что Юлия Липницкая может на равных бороться с Еленой Радионовой и Анной Погорилой, но конкурировать с Евгенией Медведевой ей будет сложновато.Они наготове. Как поддерживают форму Сотникова, Липницкая и Туктамышева (видео)Они наготове. Как поддерживают форму Сотникова, Липницкая и Туктамышева (видео)Sovsport.ru рассказывает о том, чем сейчас занимаются не прошедшие отбор на чемпионате России две олимпийские чемпионки и чемпионка мира.Липницкая выиграла международный турнир в АвстрииРоссийская фигуристка Юлия Липницкая выиграла международный турнир «Кубок Тироля» в австрийском Инсбруке.Юлия Липницкая лидирует после короткой программы на турнире в АвстрииРоссийская фигуристка Юлия Липницкая лидирует после короткой программы на турнире в австрийском Инсбруке.Алена Леонова: Какой тортик?! На день рождения только можно тортик!Алена Леонова: Какой тортик?! На день рождения только можно тортик!Вице-чемпионка мира 2012 года – о победе над Липницкой, о том, как бороться с детьми, и когда можно позволить себе съесть шоколадку.Тренер Юлии Липницкой: Девушка выходит из кризисаТренер Юлии Липницкой: Девушка выходит из кризисаЮлия Липницкая проиграла финал Кубка России вице-чемпионке мира-2012 Алене Леоновой, но продемонстрировала позитивную динамику в катании.«Скейт-парад» Sovsport.ru: Магия Чана и Липницкая в новом цвете«Скейт-парад» Sovsport.ru: Магия Чана и Липницкая в новом цветеПатрик Чан и Алена Леонова не сдаются, Юлия Липницкая меняет платье, китайцы делают крутой выброс: традиционный обзор жизни фигуристов.Преодоление себя. Как Леонова выиграла у Липницкой финал Кубка РоссииПреодоление себя. Как Леонова выиграла у Липницкой финал Кубка РоссииОбозреватель Sovsport.ru о том, как Алена Леонова, Юлия Липницкая и Серафима Саханович доказали в Саранске простую, но самую важную истину.Алексей Урманов: У Липницкой запланированы соревнования в ТиролеКубок России в Саранске не станет заключительным турниром для олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Об этом заявил ее тренер Алексей Урманов.Алексей Урманов: Липницкая сделала шаг впередТренер Алексей Урманов, работающий с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой, заявил, что спортсменка сделала еще один шаг вперед в финале Кубка России.

Юлия Липницкая
Юлия Липницкаявсе новости

Cпецпредложение