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Мина Сон Хын Мина. ЦСКА проиграл «Тоттенхэму»

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Мина Сон Хын Мина. ЦСКА проиграл «Тоттенхэму»
Источник: Sovsport.ru

Армейцы в интересном и почти равном матче уступили «Тоттенхэму» (0:1). Автором единственного мяча стал атакующий хавбек англичан Сон Хын Мин.

ИСТЕРИКА В ПРЕССЕ

Накануне матча английская пресса усиленно нагнетала. Отправившихся в Москву болельщиков «Тоттенхэма» провожали как на войну против террористов - тщательно инструктируя и предупреждая: парни, не все из вас вернутся домой! Мол, русские фанаты известны своей кровожадностью - они начнут избивать вас уже в «Шереметьево» и «Домодедово». И конечно же, с особой жестокостью московские футбольные хулиганы станут лупить английских детей, стариков и беременных женщин - тяжелыми армейскими ботинками прямо по животам. 

Если я сейчас и преувеличил тот бред, что несли английские издания, то совсем чуть-чуть. Журналисты охотно опрашивали тех фанатов «Тоттенхэма», которые остались дома, почему они не решились на поездку в эту страшную Москву. «По безопасности этот город нельзя сопоставить ни с одним европейским», - уверял бритиш. - «Только выжив из ума, можно их сравнивать!» Как видим, этот парень уже тронулся. У другого умника была такая идея - хорошо бы отправить в Россию самых отпетых хулиганов и он искренне пожалел, что практически все таковые в Англии давно уже невыездные. Ну, получили бы еще один марсельский порт, оно вам надо? И нам не надо.

Словом, бреда несли много! Читая все это, понимал - ни одно российское издание, даже самое желтое и насквозь бульварное, никогда не переплюнет британскую The Sun по уровню истерии и ловкости в искажении фактов. Ну и кто после этого настоящие хулиганы - наши бойцы из футбольных фирм или английские журналисты?

Лондонская полиция была куда сдержаннее и сработала более профессионально - тихо-спокойно контролировала ситуацию, командировав в Москву несколько своих сотрудников, которые работали на матче ЦСКА - «Тоттенхэм».    

На момент окончания встречи в СМИ не было ни единого сообщения о том, что пострадал кто-либо из английских болельщиков и они все более походили на неуловимого Джо из бородатого анекдота.

«Ловушка не сработала – и «Тоттенхэм» сразу забил». Комментарий Евгения Ловчева

ЗАДЕРЖИМСЯ НА ЦИФРЕ 39!

Мелькали вокруг вчерашнего матча и другие хулиганы. Те самые, которые заранее заготовили мемы и демотиваторы с цифрой 39. Потирая руки, они ждали, когда Игорь Акинфеев пропустит очередной гол в Лиге чемпионов. Странные это существа, называющие себя футбольными болельщиками. Когда-нибудь они будут рассказывать внукам, что вживую видели, как играл Акинфеев. Прочитают о нем все книги, посмотрят все фильмы и на полном серьезе станут рассуждать, кто более велик - Лев Яшин, Ринат Дасаев или Акинфеев.

Но - нет пророка в своем отечестве и, восхищаясь игрой Мануэля Нойера или Джанлуиджи Буффон, эти люди издеваются над Акинфеевым. Уподобляясь тем отвратительным типам, которые после чемпионата мира в Чили 1962 года с трибун поносили Яшина и били окна в его квартире.

Как говорит один мой знакомый, бывший фанат, «мы так просто угораем». Не понимаю, в чем здесь прикол, как никогда не пойму, что красивого в задымленных секторах, на которых полыхают файера. А для некоторых это тоже «угар», представляете? Акинфеев пропустил. Поздравляю, Шариковы, вы - балбесы!     

НЕВЕЗУЧИЙ ДЗАГОЕВ

Жалко талантливого полузащитника ЦСКА - летом он из-за травмы пропустил чемпионат Европы, сейчас вновь повреждение и Дзагоева нет даже в заявке на матч с «Тоттенхэмом». Слишком много интересных и важных матчей проходит без Дзагоева, как-то это несправедливо по отношению к нему. 

Коллега Евгений Дзичковский на сайте sovsport.ru  дал такой прогноз на матч - обе команды забьют. Выйдя на поле, ЦСКА  и «Тоттенхэм» не слишком-то торопились это делать. Только через полчаса Зоран Тошич нанес более-менее опасный удар по воротам. До этого те и другие держали у своих штрафных многочисленные оборонительные отряды, не давая атакующим игрокам ни пространства, ни времени на прием-обработку мяча. А после удара Тошича - боевые шеренги понемногу рушились, мешались, приходили в беспорядок и матч становился все интересней. Самым ярким моментом был удар в перекладину Деле Алли.

В первом тайме «Тоттенхэм» прибрал мяч и практически не отдавал его, по владению - 65 на 35 процентов  в пользу английского клуба. Больше всех передач у гостей сделал Тоби Алдервейрелд - 48, у ЦСКА лучший по этому показателю - Александр Головин, 14. Почувствовали разницу?

Во втором тайме опасных моментов и веселья на поле становилось куда больше. Матч раскручивался, набирал ход, игра цепляла зрителей и щекотала им нервы - гости атаковали все чаще, острее, для ЦСКА это могло кончиться очень плохо.

Так и получилось. Кореец Сон Хын Мин пробил Акинфеева. Один на один Сон убежал по центру, и в предыдущем матче ЦСКА ошибались тоже центральные защитники, тогда они не уследили за нападающим «Краснодара» Федором Смоловым, который сравнял счет. Совпадение? Не думаю. Рано или поздно Слуцкому придется обновить оборону. Мне кажется, лучше все же рано.  

Матч так и закончился со счетом 0:1 в пользу «Тоттенхэма» - на радость оставшимся дома английским хулиганам и тем, кто так мечтал о цифре 39. ЦСКА терпит первое поражение в групповом этапе Лиги чемпионов.        

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм - 0:1 (0:0)

Голы

Сон Хын Мин 71 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ерёменко, 37 - Ваньяма, 12

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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