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Билл Дэйли: НХЛ может пропустить Олимпиаду в Корее, но поехать в Пекин (видео)

Вадим Сапожников
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Билл Дэйли
Билл ДэйлиИсточник: NHL

Корреспондент Sovsport.ru послушал вице-президента НХЛ Билла Дэйли, который поделился мыслями об Олимпиаде.

- Коннор Макдэвид сказал, что предпочитает играть за первую сборную Канады. И как вы оцените выступление сборной молодых звезд Северной Америки?

- Возможно в будущем мы позволим каждой сборной добирать любых игроков на последние две позиции. Популярность североамериканцев превысила любые ожидания. Подбор кадров, работа тренеров, сказочная игра, и хоккеисты проявили себя великолепно. Они завоевали сердца болельщиков, превратились в любимчиков турнира. Я не думаю, что это можно было предвидеть.

- Президент ИИХФ Рене Фазель оценил перспективу участия игроков НХЛ на предстоящей Олимпиаде в Корее как 50 на 50.

- Я не готов давать оценку. Могу сказать, что времени для принятия решения остается мало. За последние полгода особого прогресса не было. И я не уверен, хватит ли нам времени вообще. На основании этого я бы сказал, что сейчас настроен более негативно, чем две недели назад.

- Комиссар НХЛ Гари Бэттман говорил, что Кубок мира нужен для популяризации и продвижения хоккея. В этом смысле как вы можете убедить владельцев команд НХЛ в целесообразности участия в Олимпиаде? Как поднять уровень их энтузиазма в финансовом плане?

- Хотя Кубок мира представляет собой более выгодную возможность в финансовом плане, чем Олимпиада, этот турнир не является таким важным. Главная цель Кубка мира – долгосрочная перспектива, возможность широко смотреть на вещи. Это не просто турнир, который провели в Торонто и уместили в двухнедельное окно. Это закладка фундамента с точки зрения роста на международном рынке, зрительской популярности.

- Как убедить владельцев команд НХЛ, что такая краткосрочная финансовая выгода сопоставима с возможной травмой такого игрока, как скажем Сидни Кросби?

- Конечно, это надо принимать во внимание. Опять же, от клуба к клубу, финансовая выгода здесь пока не велика. Но это необходимо сопоставить с возможностью роста на международном уровне в будущем. По окончании Кубка мира будет оценен и этот нюанс.

Если оценивать реально измеряемые в финансовом плане компоненты участия в Олимпиаде, то мы видим что для НХЛ, и для отдельных клубов данное участие мало что принесло. Очевидно, что Олимпиада представляет собой, скорее всего, самую важную международную сцену. Но это пока не трансформировалось в успех нашего бизнеса.

Что касается последних переговоров ИИХФ с МОК, то нам рассказали, что на данный момент нет особого прогресса по моментам, которые особенно важны для нас, а этом в том числе страховки.

- Решение можно ожидать в декабре?

- Надеюсь на ноябрь-декабрь. Знаете, я отношусь к этому вопросу более маниакально, чем другие. Ведь нам необходимо верстать календарь лиги на сезон-2017/18. Клубы хотят знать, как планировать предсезонку и регулярный чемпионат. Поэтому для меня это неотложный вопрос.

- Но ведь азиатский регион может быть весьма привлекательным для развития бизнеса.

- Вполне возможно. И мы всегда открыто говорили, что после того как МОК дал Пекину право на проведение зимней Олимпиады, это создало потенциально более крупную возможность для бизнеса, чем раньше. Так что возможен вариант пропустить зимние Игры в Корее, но участвовать в других. Такой сценарий никто не исключал. Посмотрим, как все сложится.

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