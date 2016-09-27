«Ловушка не сработала – и «Тоттенхэм» сразу забил». Комментарий Евгения Ловчева

Обозреватель Sovsport.ru – о матче ЦСКА и «Тоттенхэма» (0:1).

- Приходится повторяться, но это так: с атакой у ЦСКА нелады. Поначалу «Тоттенхэм» отнесся к ЦСКА настороженно. Но они вообще команда второго тайма. Увидели, что бояться соперника нечего – и пошли вперед активнее. И моменты стали один за одним возникать. Да, часто во вне игры попадали, но однажды ловушка ЦСКА не сработала – и «Тоттенхэм» забил. И одним голом дело могло не ограничиться.

Играли чемпион России и один из лидеров Англии. Но по стати, по уверенности англичане, конечно, смотрелись предпочтительнее . Вроде ЦСКА сыгран, состав известен, но Тошич и Миланов выпадают. Атаку поддерживали в основном Еременко и Фернандес. Только этого мало, отсутствие Дзагоева чувствуется. И потом стал обращать внимание, что у Фернандеса после его проходов проблема с пасом. Редко он отдает точные передачи.

Результаты в этой группе говорят, что здесь все могут обыграть друг друга, причем вне зависимости от того, дома или в гостях проходит матч. Потому что соперники в целом равные.

Возвращаясь же к проблемам ЦСКА в атаке, можно говорить, что они у команды не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате продолжатся. Траоре не эффективен, ростом своим совсем не пользуется. Вот «Тоттенхэм» играл без нескольких игроков, в том числе, Кейна. Но у них на игре это не сильно отражается. Там все футболисты – обученные. ЦСКА же играл вторым составом в Красноярске – и сразу командная игра распалась. А здесь у англичан был полуторный состав, но они не выглядели командой дублеров. Все игроки знали, что сделать.

Что касается очередного гола, пропущенного Акинфеевым в Лиге чемпионов, не думаю, что появился какой-то психологический барьер. Он же не трясется, когда выходит на поле. И в этой игре спасал. Даже в эпизоде с голом был близок к тому, чтобы отбить мяч, но он буквально прополз в ворота.