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Разная тяга. Евгений Дзичковский о поражении ЦСКА

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Разная тяга. Евгений Дзичковский о поражении ЦСКА
Источник: Reuters

Обозреватель Sovsport.ru - о закономерности поражения ЦСКА от «Тоттенхэма».

Благодарствуем за веселье, за живость. Не мертвый был футбол, чего уж там. Остальное — в меру отпущенного свыше. И недовезенного англичанами в Москву.

Да, «Тоттенхэм» спижонил, как считали многие, обойдясь во вторник без пяти… Ну ладно, без четырех игроков стартового состава. И с Дзагоевым такую конструкцию можно было расковырять. Ведь и без Дзагоева расковыривали в первом тайме! Тяжелый Траоре не смог убежать, не смог обыграть, но показал при этом: есть куда бежать и кого обыгрывать. Пустые зоны есть во внутренностях «Тоттенхэма». Не все там бетонно.

Ему вторили Еременко и Тошич. Один взболтал миксером фланг англичан, второй не попал, стреляя без помех, из очень крутой позиции, сыграв как-то уж слишком по-нашему, по-российски. А лучше бы по-европейски.  

И шаталось все туда-сюда вполне живописно. Вкусно так шаталось, бегало, кололо друг друга. До тех пор, пока не начался второй тайм. В котором «Тоттенхэм», повинуясь жесткому внутреннему сценарию, добавил. ЦСКА добавить не смог. Хотя желал, конечно.

«Ловушка не сработала – и «Тоттенхэм» сразу забил». Комментарий Евгения Ловчева

Посмотреть в лоб — всего-то и разницы, что одни забили, другие нет. Ведь наши имели шансы не хуже, чем у людей. Творили, скорости показывали. Ткни мяч куда надо один разок, и вторая ничья в кармане.

А на деле картина грустней. То качество, что продемонстрировал «Тоттенхэм», называется эластичность. Примерно этим различаются автомобильные двигатели разного объема, даже если мощность выдают схожую. Диапазон тяги у «Тоттенхэма» шире. И приемистость выше.

Англичане вовлекли в процесс скамейку запасных. Разложили силы по дистанции как турнира, так и матча. Ничего особенного не показали, видали мы и круче англичан. Просто сработали количеством и качеством.

Армейцы пытались демонстрировать то же, да вдобавок приправили все горячим желанием. Но к ним и по качеству есть вопросы, а уж по количеству… Не тоттенхэмовская у ЦСКА скамья. Все лучшее — на поле. И ничего с этим не поделаешь даже в отдаленной перспективе. Потому что извлекать качество состава из денег возможности у нынешнего ЦСКА нет. Да и финансовый «фейр плей» не велит. А извлекать из интереса к футболу, как англичане, Россия так и не научилась.

«Нефутбольная страна», - эти слова принадлежат как раз тренеру армейцев. Для такой страны ЦСКА — очень приличная команда. А «Тоттенхэм» - приличная команда футбольной страны. Такая, понимаешь, разница. 

Мина Сон Хын Мина. ЦСКА проиграл «Тоттенхэму»

Убиваться по этому поводу вряд ли стоит. (По поводу поражения, конечно, — по поводу нефутбольности страны как раз стоит). Пусть не обидятся армейцы на сравнение, но у загребского «Динамо» или «Лудогорца» в Лиге чемпионов тоже шансов нет. Что ж им теперь, вовсе не играть?

При Валерии Газзаеве, помнится, был озвучен адский армейский план: наращивать обороты то ли ежегодно, то ли ежемесячно и в через пару сезонов выступать в финале Лиги чемпионов. Кажется, так. Обозначенные сроки давно прошли, и аналогичных планов, слава богу, больше не озвучивается. Потому что не бывает сочных плодов на бедных почвах. А если бывают, это аномалия.

Играть - надо. Надеяться тоже. Убиваться после проигрышей — нет. Именно так ЦСКА и поступает, хотя глаза у команды после вчерашнего матча были расстроенные. Но больше от неравнодушия, что хорошо, а не от избыточных иллюзий.

Зацепить штук шесть очков в этой группе еще реально. И веселье с живостью показать, как вчера. Мнить же себя всерьез кем-то круче «Тоттенхэма» вряд ли перспективно. Потому что резервисты англичан не портят им обедни в Лиге чемпионов, а резервисты ЦСКА проигрывают в Кубке России «Енисею». Вот и все отличие.

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