Игорь Ларионов: Делать турнир без прибыли может только КХЛ (видео)

Обозреватель Sovsport.ru поговорил со знаменитым форвардом Игорем Ларионовым, который представляет Лигу легенд в Северной Америке.

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- Игорь Николаевич, поделитесь впечатлениями о Кубке мира.

- Я предупредил всех, что не буду анализировать игры. Это не в моих правилах. Есть эксперты, которые занимаются именно этим.

Но хоккей мне очень нравится. Канадцы-то не удивляют – вижу их с тех пор, когда играл сам. В целом уровень очень хороший. Это показывает, куда глобально движется наша игра. Какой мы имеем резерв и потенциал.

А вот командой Северной Америки я был приятно удивлен. Когда ты собираешь вместе первых номеров драфта, то зрителям это очень нравится. Ребята заставляли ветеранов выжимать из себя максимум. Играли спонтанно, создавали шедевры. Это лишнее доказательство, что молодежи надо доверять.

Игра нужна не для результата, а для зрителей. Они должны приходить и получать удовольствие от хоккея. Если этого нет, то все теряет смысл. 0:1, 1:0, пять человек в средней зоне – это никому неинтересно.

- Вот почему многие болельщики огорчились, когда Северная Америка не вышла из группы.

- Я тоже огорчился. Ты хочешь видеть продолжение сказки. Когда ты смотришь на талантливого игрока, то будто читаешь хорошую книжку. Ты не кладешь ее на полку, а хочешь дочитать до конца. Или как игра классного актера. Или футбол, когда ты смотришь на «Барселону» и Месси, Неймара, Суареса. Купил билет – и перед тобой разыгрывается спектакль.

Так что проект НХЛ с мальчишками сработал потрясающе.

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- Вы общались с Гари Бэттманом и Биллом Дэйли. Они не расстроены, что сборная Европы вышла в финал? Вот у них как раз игра не очень…

- Я хорошо знаю Ральфа Крюгера – у него в этой сборной очень сильные игроки. И каждая система имеет право на жизнь. Правильно сказал Ральф, что у этой команды нет будущего и прошлого. Но когда ты приезжаешь на турнир, то надо ставить перед собой цель. А иначе зачем приезжать? Познакомиться, поулыбаться и уехать обратно?

Крюгер выбрал тактику, которая работает успешно. Как она сработает против канадцев – скоро увидим. Я думаю, сборная Канады это преодолеет без вопросов. Но интересно увидеть столкновение двух стилей.

Хотя Майк Бэбкок – не сторонник хоккея, в который играет сборная Северной Америки. Это тренер не атакующего плана. Ему больше нравится система, когда все разложено по полочкам. И он очень любит искать ходы, как взломать систему соперника.

- Вы сильно удивитесь, если через четыре года снова не будет Кубка мира?

- Здесь дело не в удивлении. Когда что-то делается, то нужна цель. Как сказал Дэйли, мы не зарабатываем на Кубке мира, а делаем так, чтобы об НХЛ говорили, ее смотрели. Это пропаганда хоккея.

Но все равно ты смотришь в чековую книжку, насколько турнир вышел прибыльным. Делать турнир без прибыли может только КХЛ. Вот закончится Кубок мира, все распишут, сделают выводы и примут решение, продолжать его или нет. Хотя я считаю, это для хоккея очень интересно.

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- Олимпиада под угрозой?

- Не думаю. Просто нет аргументов, чтобы не отправлять лучших игроков в Пхенчхан. Это событие мирового масштаба. Это не 15-20 стран, которые играют в хоккей. Олимпиаду смотрит весь мир.

Пока идет торговля. У каждого есть своя позиция, требования. Все решится в ближайшее время. Компромисс будет найден без проблем. Такие же разговоры шли перед Ванкувером и Сочи. Да, Корея далеко, да есть финансовый вопрос. Но мы говорим об олимпийском движении, которое притягивает весь мир к телевизорам. А хоккей там – один из главных видов спорта.

- Но честно ли со стороны МОК отказаться от оплаты страховок и перелетов?

- Всегда можно договориться о том, как делить расходы между федерациями, НХЛ и МОК. Денежный вопрос всегда реально решить. Главное – сама игра на азиатском континенте, сначала в Корее, потом в Китае. Это даст сумасшедший толчок в плане популяризации игры. Там есть колоссальные спонсоры, которые захотят поучаствовать в процессе.

- То есть НХЛ не встает в позу, заявляя, что теперь Кубок мира главнее Олимпиады?

- Я не могу говорить за лигу. И сравнивать эти два турнира нельзя. Мировая аудитория у Олимпиады гораздо выше – начиная с Австралии и заканчивая Японией, от Африки до Аргентины. И всегда помните, что хоккей принадлежит людям. Главное – это болельщики.

А у игроков есть огромное желание выступать на Олимпиаде. Так что вопрос денег решат за столом. И мы получим большое удовольствие от Игр в Корее. Это быстрый турнир, который ни с чем не сравнить. И тебе раз в четыре года выпадает шанс надеть на грудь золотую медаль.

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- Как вы относитесь к проекту перенести часть Кубка мира в Европу?

- Это было бы здорово. Но пока так вопрос не ставят. Это турнир НХЛ и профсоюза – все зависит от того, кто владеет правами. Впрочем, Европа играет большую роль в энхаэловском хоккее. Лига глобальная, открыта для всех. Так что Гари Бэттман и его команда готовы к диалогу.

- Не будет проблемы с логистикой?

- Это самое легкое. Сегодня до Европы можно долететь за 6 часов. Да и проблем с акклиматизацией можно избежать. Хоккей – это большой бизнес, и все ребята понимают, это дает возможность развивать хоккей. Приезд Кросби, Гетцлафа, Кейна в Европу вызовет большущий интерес. НХЛ это понимает.

- Открылись тренировочные лагеря клубов НХЛ. Как дела у вашего клиента Наиля Якупова?

- Он накануне неплохо отыграл в Калгари, победили 2:1. Наилем довольны. Все идет по плану.

Обмен? Об этом речь не идет. Пока мы все довольны. И решение принимает клуб. Сегодня очень трудно сделать обмены. Многие игроки подписаны на долгие годы, все хотят получить какую-то выгоду, и нужны серьезные переговоры. Время для трейда еще не пришло. А после ухода Тейлора Холла в «Нью-Джерси» у Наиля будет возможность играть больше. И он к этому готов, находится в шикарной форме.

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- Повесть сборной Северной Америки не дописана. А книга о России начала писаться?

- Потенциал-то есть. Но я не хочу быть в роли эксперта и рассказывать мало интересные вещи. Есть материал, люди. И как этот паззл правильно соединить – вот вопрос. А выводы пусть делают другие.

- Илья Брызгалов и Дарюс Каспарайтис в интервью «Советскому спорту» хором сказали, что сборная России играет в старомодный хоккей. Вы согласны?

- Я понимаю, о чем речь. На Кубке мира выступали игроки НХЛ. Стоит ли говорить о старомодности? Им дают определенную тактику, которую нужно выполнять. Ставят систему. Насколько она правильная – мы можем спорить. Если выступили неудачно – значит, что-то было неправильно. Вот здесь нужен глубокий анализ, как использовать новомодный хоккей.

И повторю, что Майк Бэбкок играет в несовременный хоккей. Посмотрите на «Детройт» и «Торонто». Это его стиль, система. Она ему нравится, это приносит успех. Это можно только приветствовать.

- Вы согласны с тем, что это лучшая сборная Канады в истории?

- Каждое поколение разное, и тут трудно спорить. Вот в сборной Северной Америки было собрано 12 канадцев и 11 граждан США. Это тоже сильная команда, и я ее видел в финале. Сборная Канады уже сильна, а дальше будет еще сильнее. Она подпитывается хорошими ребятами, которые в Торонто получили громадный опыт. При этом пацаны проходят сумасшедшую школу в НХЛ. Об этом можно долго рассуждать, но читайте между строк.