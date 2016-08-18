«Харламов Трофи» в Торонто. «Лига легенд тоже создаст сборную Европы!» (видео)

Лига легенд провела успешную встречу с руководством НХЛ, а в Торонто прошла презентация «Харламов Трофи».

- Мы советуем коллегам из «Советского спорта» - не волнуйтесь, когда запускаете обновленный проект «Харламов Трофи», - сказал исполнительный директор Лиги легенд Дмитрий Тугарин. – Смело идите в Северную Америку, в Европу. Ищите варианты сотрудничества. Люди открыты для диалога и новых форматов взаимодействия.

- Мы готовы провести следующую церемонию «Харламов Трофи» в Зале славы отечественного хоккея, - добавил президент «Парка легенд» Алексей Касатонов.

Да, об акции «Советского спорта» говорили в Канаде во время Кубка мира. А мы аплодируем руководителям Лиги легенд, которые перед стартом второго сезона провели успешные переговоры с боссами НХЛ и профсоюза игроков.

- Мы шли к этой встрече, потому что всегда понимали – нам нужно расширяться в сторону родины хоккея, - рассказывает Тугарин. – Скажем честно, мы волновались. Не были уверены, что руководство НХЛ открыто воспримет наши предложения. Но опасения были напрасными. Встреча получилась на редкость продуктивной. Мы общались больше часа. Обсудили самые разные вопросы, нас расспросили обо всем. И все согласились, что надо сотрудничать. У нас есть много общего.

- Мы беседовали с Гари Бэттманом и Биллом Дэйли, также на встрече присутствовал президент ИИХФ Рене Фазель, - заметил президент Лиги легенд Павел Буре. – Очень хорошо поговорили. Мы уже провели первый сезон, готовимся ко второму. Расширяемся в Европу, раньше было шесть команд – теперь семь.

(Надо напомнить, что в прошлом сезоне в Лиге легенд играли Россия, Чехия, Словакия, Швеция, Финляндия, Германия, а кубок завоевала наша сборная. С нового сезона добавляется Франция).

- У нас есть огромная заинтересованность по расширению в сторону Канады и США, - добавил Буре. – Там очень любят хоккей.

- Хоккей – это одна игра, одна семья, участие канадцев и американцев привлечет большое внимание болельщиков, - сказал Игорь Ларионов, специальный представитель Лиги легенд в Северной Америке. – А вообще у нас грандиозные планы. Мы хотим популяризировать хоккей даже в Корее и Китае, где пройдут зимние Олимпиады.

- А в Россию приедет Уэйн Гретцки? – спросил я. – И где пройдет Финал четырех? В прошлом году он был в Москве.

- Гретцки, Лемье – я могу еще человек 20 назвать, - начал перечислять Буре. – Мессье, Коффи, Андерсон, Челиос… Огромное количество звезд, которых мы рады видеть.

- Мы пока обсуждаем, есть несколько вариантов, - объяснил Тугарин. – Франция и Германия в 2017 году примут чемпионат мира. Они ведут активную борьбу за то, чтобы принять матчи. Переговоры идут, и скорее всего, это интересное событие состоится не в Москве.

- Что больше всего интересовало боссов НХЛ?

- Как мы зарабатываем деньги, откуда они приходят. А еще важно, сколько представителей НХЛ играют в Лиге легенд. Узнавали о телетрансляциях, на каких каналах, какая аудитория. Я был удивлен, что они так глубоко погрузились в тему.

- Гари Бэттман предложил заявить в лигу североамериканскую команду НХЛ, - рассказал Ларионов. – Неплохая идея. Но мы знаем, что бывших игроков этой лиги очень много, и мы наверняка соберем энхаэловские сборные США и Канады. Хочется, чтобы они вступили уже в ближайшем сезоне. Пока же можно провести два выставочных матча за океаном и два – в России. Главное, что интерес большой. Я разговаривал с Крисом Челиосом, Уэнделом Кларком – все хотят играть.

- Мы обсуждали удачный опыт организаторов Кубка мира по созданию сборной Европы, - рассказал Тугарин. – И подумали, что могли предложить то же самое коллегам из стран, где нет больших хоккейных традиций. Почему бы не создать команду звезд Европы для Лиги легенд?

Я моментально посоветовал Павлу Буре создать еще и сборную молодых звезд Северной Америки. Пусть там играют хоккеисты, кому в районе 35 лет.

- Сделать можно, но с ними будет неинтересно играть, - засмеялся Буре. - Хорошие мастера, кому за 30, должны еще выступать в НХЛ. А у Лиги легенд чуть другое направление. Кстати, Бэттман спрашивал, какой у нас возрастной ценз. Я ответил, что с 45 до 60 лет. Или даже 55. У нас высокий уровень, а ребята много лет в хоккее, не все здоровы. Да, это соревнование. Но акцент больше идет на популяризацию хоккея.

...Ну а «Советский спорт» с акцией «Харламов Трофи» будет активно сотрудничать с Лигой легенд. Ведь мы делаем общее дело.