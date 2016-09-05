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«Харламов Трофи» в Торонто. «Суперсерию-1972 изучают в школах Канады» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Харламов Трофи» в Торонто. «Суперсерию-1972 изучают в школах Канады» (видео)

На вопросы Sovsport.ru о «Харламов Трофи» отвечают боссы Лиги легенд – Павел Буре, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов и Дмитрий Тугарин.

1. Мы сейчас находимся в Торонто. Как в Канаде уважают легенду нашего хоккея - Валерия Харламова?

Касатонов: - Харламов – член Зала славы, и это говорит за себя. В 1981 году произошла большая трагедия. Мы приехали на Кубок Канады и видели, как об автокатастрофе Валерия Борисовича рассказывали по национальному телевидению. Все были в шоке. Его тут очень уважают.

Буре: - Харламов – не только легенда советского хоккея. Его знают во всем мире. Он никогда не играл в НХЛ, но был принят в самый престижный хоккейный музей в Торонто. Валерий Харламов всегда был, есть и будет величайшим представителем нашей страны.

Ларионов: - Харламова в Канаде очень чтут. Вообще вся Суперсерия-1972 здесь – национальное достояние. А вы знаете, что история тех матчей введена в учебники в канадских школах? Для того, чтобы дети, которые делают первые шаги в хоккее, знали о людях, сделавших много хорошего для своей страны. Это потрясающая идея!

Тугарин: - Мы видим, как в Канаде относятся к настоящим звездам. Тут прекрасно понимают, кто оставил след в мировой истории. Приятно было слышать, что на слуху Валерий Харламов, а также другие наши звезды. Я видел, с каким уважением относятся к делегации Лиги легенд – к Игорю Ларионову, Алексею Касатонову, Александру Якушеву, Павлу Буре. Это вселяет оптимизм в то, что у нас будет хорошее сотрудничество. Между нашими странами очень много общего.

2. Насколько важна акция «Харламов Трофи», которая определяет самого ценного хоккеиста России? Ведь аналоги есть в НХЛ, в Чехии, Швеции и других странах.

Касатонов: - Это великолепная и очень важная идея. Нужно помнить о великом игроке. Многие представители Лиги легенд с удовольствием участвовали в голосовании по «Харламов Трофи». И думаю, нужно расширять список – привлекать больше прессы, людей из Ночной лиги. Там ведь играют бизнесмены, политики… Надо популяризировать наш хоккей. Проходит время, что-то стирается в памяти. Поэтому ваша акция важна для молодых спортсменов. Давайте расширять рамки, все делать более торжественно и проводить церемонию в нашем Зале славы в Парке легенд.

Буре: - «Харламов Трофи» - это лучший хоккеист нашей страны. Немного с иностранным акцентом – трофи, чтобы понимали во всем мире. А для нас, русских, это приз имени Харламова. Очень правильная акция. Всегда нужен лидер, на которого будут равняться ребята разных поколений. И правильно выбирать такого лидера раз в году. Показывать, что у нас есть, чем гордиться. На этот раз «Харламов Трофи» получил Артемий Панарин, который провел очень хороший сезон. Выиграл титул лучшего новичка НХЛ, что удавалось немногим русским. Пользуясь случаем, хотел бы Тему еще раз поздравить.

Ларионов: - Это правильное решение. Мы не можем забывать о людях, которые прославляли наш хоккей. Получить «Харламов Трофи» - это большая честь. Многие мальчишки даже из сборной России сегодня не знают, кто такой Якушев, Старшинов, Харламов, Петров, Михайлов. Они что-то слышали, но у нас пока нет традиций, которые вы начинаете развивать в «Советском спорте».

Валерий Харламов – очень неординарный игрок моего поколения. Я успел с ним поиграть перед его гибелью… «Харламов Трофи» - это колоссальный трофей. Каждый игрок, который его получает, должен быть счастлив, что прикоснулся к легенде.

Тугарин: - Посмотрим, кто выиграет «Харламов Трофи» в следующем году. Слово за экспертами! Если бы выбор проходил сейчас, то лауреатом однозначно стал бы наш великолепный вратарь Сергей Бобровский. Он был больше на Кубке мира, чем половина команды.

Конечно, такие призы как «Харламов Трофи», должны быть. Ведь ради этого бьются хоккеисты. Это воплощенное в образе признание зрителей и специалистов.

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