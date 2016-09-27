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Прав был Гретцки: Кросби – лучший хоккеист мира. Всё о финале Кубка мира (отчет)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Прав был Гретцки: Кросби – лучший хоккеист мира. Всё о финале Кубка мира (отчет)
Источник: Reuters

Сборная Канады легко победила Европу в первом матче финала. Лучшим полевым игроком был признан Сидни Кросби, сделавший две передачи.

ТИХОНОВ НЕ СДАЕТСЯ

Перед игрой знакомый журналист из ИИХФ спросил у меня, с каким счетом закончится первый матч финала.

Я сказал, что 6:0.

- Как в теннисе?

- Ну да, шансов у Европы никаких.

Ладно-ладно, я погорячился. Сборная Европы – это не чехи, которые именно так влетели канадцам в первом матче Кубка мира. Европейцев тренирует Ральф Крюгер – большой друг Майка Бэбкока. Вспоминаю историю: Крюгера уволили из «Эдмонтона» (какие же там глупцы работают!), он приехал домой, сидел с ребенком, грустил. И тут – звонок от Бэбкока с предложением войти в олимпийский штаб сборной Канады перед Сочи. Даже 12 часов не прошло…

Друзей унижать не надо. Да и сборная Европы – вполне достойная команда. Хотя канадцы обыграли ее на одном коньке, в вполнакала. Такой страсти, как в полуфинале с Россией, в помине не было.

А с другим журналистом у меня случился спор. Он объяснял, что сборной Канады выгодно затянуть финал до трех матчей. То есть один надо слить.

- Но как это сделаешь? Не могут ведь канадцы забивать в свои ворота. Их сразу раскусят, - сомневался он.

Я парировал, что все билеты в Торонто давно уже продали. На первый матч финала собралось где-то 80 процентов «Эйр Канада Центр». Остальные все купили, но просто не пошли на хоккей – Европа их не заводит.

Это не вопрос денег. Тем более Кросби уже ждут в «Питтсбурге», Маршана и Бержерона – в «Бостоне». Везде открылись тренировочные лагеря, вон Радулов уже забивает за «Монреаль». Ну что тянуть волынку? Нужно решать в двух матчах, и всё. Низы не могут, верхи захотят.

Была такая тема в 1984 году, когда сборная СССР уже обеспечила себе первое место в группе на Кубке Канады. В последнем матче нужно было проиграть хозяевам, чтобы играть с канадцами не в полуфинале, а в финале до двух побед.

Но советская команда ту Канаду грохнула – 6:3. Потом еще Виктор Тихонов ругался: «Финал с Канадой – этим коммерсантам всё деньги нужны! А как я своим ребятам скажу на поражение играть? Зачем нам это нужно?»

Та сборная СССР никому не проигрывала. Но в овертайме полуфинала забил Майк Босси, и канадцы нас высадили. Говорят, судья еще накосячил. Вспоминать не будем.

Но скажите – как Майк Бэбкок объяснит Сидни Кросби, при котором канадцы не проигрывают с 2010 года, что сейчас нужно слить? Это ведь бред сивой кобылы. Такого не может быть никогда.

ЕВРОПОМОЙКА

На финал подъехали европейские журналисты – например, можно было встретить словацкую прессу. В первые дни Кубка мира их видно не было. Но когда шесть их парней из сборной Крюгера победили шведов в плей-офф, то разом проснулся интерес.

Первый гол канадцы забили уже на третьей минуте. Молниеносная атака, и Маршан забивает с передачи своего друга Бержерона. Накануне Брэд Маршан подписал новый контракт с «Бостоном» - $49 млн за 8 лет. Многие расстроились – думали, что парнишка перейдет в «Питтсбург», где будет играть в звене с Кросби. Очень уж здорово у них это получается.

Второй гол сделал Райан Гетцлаф, который увел шайбу у здоровенного Здено Хары. Обчистил его как карманник в трамвае – как Кросби украл шайбу у Дмитрия Куликова в полуфинале. Пас на Стэмкоса, и тот не промахнулся.

Да, сборная Европы совсем не впечатляла. А в перерыве канадский аналитик Дон Черри тряс местной газетой с заголовком «EUROTRASH» - то есть «европомойка».

Я сначала подумал, это сам Черри и написал. Но прислушался – Дон ругался на журналистов: «Это самое последнее, что вы могли сделать! Во-первых, это очень оскорбительно. Так нельзя! Во-вторых, Ральф Крюгер может принести эту заметку в раздевалку, чтобы мотивировать своих ребят».

ПАХАРЬ СИДНИ

Наверное, Крюгер все-таки принес. Потому что на восьмой минуте второго периода отлично на добивании сыграл Томаш Татар – тот, кто своим дублем сокрушил шведов.

Неужели возникнет какая-то интрига?

Но канадцы и не думали отпускать игру. Никто у них не отбирал инициативу. Третья шайба была вопросом времени, и ее на 50-й минуте забросил Патрис Бержерон. Перед этим Сидни Кросби подловил соперника на силовой прием. А в голевом моменте выполнил черновую работу за воротами, чтобы партнеру оставалось подставить клюшку.

С ума сойти – тройка Кросби, с Маршаном и Бержероном, за пять матчей Кубка мира забила 10 голов и набрала 22 очка!

И всем понятно, что это звено держится на Сиде. Недаром ведь перед прессой дважды за сутки появился Уэйн Гретцки. И вот Великий два раза подчеркнул, что Сидни Кросби – лучший хоккеист мира.

Кто после такого матча будет с ним спорить?

БАЙКА ОТ ГРЕТЦКИ

Уэйн Гретцки был избран послом НХЛ, которая в 2017 году отмечает столетие. И рассказал замечательную байку, выступая перед журналистами: «Не так давно вместе с сыном я заглянул в Зал славы в Торонто. Мы бродили пару часов по музею. Я натянул кепку на глаза, меня никто не узнавал. Подошел к стенду, где можно потренировать броски. Покидал немного шайбу, раза три промахнулся. И тут ко мне обратился служащий: «Слушай, мужик, давай я тебе дам пару советов…» Я снял кепку, и тут он обалдел!»

Матч

Канада - Европа - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Маршанд (Бержерон, Кросби), 2:33 (1:0). Стэмкос (Гецлаф), 13:20 (2:0). Татар (Зайденберг, A. Kopitar), 27:00 (2:1). Бержерон (Кросби, Маршанд), 49:24 (3:1).

Место и дата

28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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