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Майк Бэбкок: Я прошу игроков выйти на лед, а они говорят «Мы не готовы!» (видео)

Вадим Сапожников
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Майк Бэбкок: Я прошу игроков выйти на лед, а они говорят «Мы не готовы!» (видео)
Источник: Reuters

Корреспондент Sovsport.ru после первого матча финала Канада – Европа (3:1) послушал главного тренера хозяев Майка Бэбкока.

Во время первой игры финала болельщиков сборной Европы в твиттере больше всего волновал вопрос, где будет проходить парад победы в случае удачного исхода с Канадой.

Вот такая шутка.

Однако в первом матче выиграли хозяева. Канадский тренер европейцев Ральф Крюгер спокойно заявил после встречи, что для его команды не имеет значения, как брать две победы в финале. Просто их надо взять, и теперь нет права на ошибку.

Затем на вопросы журналистов ответил Майк Бэбкок.

- Я уверен, что вы довольны победой. Но на протяжении матча были длительные отрезки, во время которых сборная Канады не была похожа на себя. Вы тоже так считаете, и беспокоит ли это вас?

- Главное, что мы набрали два очка (будто играл «Торонто»), хорошо провели третий период. Голы забивали своевременно, после потерь шайбы соперником.

Мне показалось, что в первом периоде европейцы играли лучше. Они исполняли все на больших скоростях, шайба у них ходила быстро. А мы порой не могли толково выйти из своей зоны. Ребята на скамейке были молчаливы, часто делали потери.

Думаю, соперник смотрелся быстрее, чем он есть на самом деле. А мы выглядели медленнее, чем есть на самом деле. Мы сюда приехали, чтобы взять одну игру. Завтра соберемся снова, перегруппируемся и подумаем, как стать лучше, чтобы сделать следующий шаг.

- Чем вы объясните роскошное взаимопонимание игроков первого звена: Маршан – Кросби - Бержерон?

- Все они - элитные игроки, каждый хорош по-своему. Они прекрасно выступают на турнире. При этом думаю, сегодня они могли быть еще лучше. Но мы довольны ими, и думаем, тройка Кросби значительно прибавит в следующем матче.

- Что должна сделать сборная Канады, чтобы лучше провести дебют?

- Для начала не надо хватать удаление на первой минуте. Соперники просто прокатились мимо наших игроков во время первой смены и могли забить. Мы обсуждали, как сборная Европы играет на старте. Заметьте, что мы забросили две шайбы после перехватов при переходе соперника из защиты в атаку, и это хорошо. По какой-то причине мы выступили ниже своих возможностей, которые мы прекрасно знаем. Это мы исправим и станем лучше.

- Сегодня был матч, в котором Прайс пригодился вам больше всего?

- Я бы сказал, что против России, при счете 5:2 в нашу пользу, мы перестали играть. И тогда Кэри нам очень пригодился. Также, как и в начале сегодняшней встречи. Мы дали сопернику нанести слишком много бросков. Хочется быть безупречным, но это не всегда возможно. Однако мы это исправим.

- Возможны ли изменения в составе на второй матч?

- Прекрасно, что завтра утром будет возможность изучить повтор по видео. На основании увиденного мы примем решения.

- Почему на турнире такая маленькая реализация большинства?

- Прекрасный вопрос. Мы очень много обсуждаем эту тему. Игры проходят на огромных скоростях. Интересный момент: 17 минут времени на льду тут равносильны 22 в обычной игре. Парни просто умирают на скамейке. Просишь их выйти на лед, а они говорят: «Мы не готовы».

При игре в большинстве очень сложно. Мы не видим голов при бросках в одно касание, когда возникает впечатление, что вратарь даже не пытался сделать сэйв. Бригады в меньшинстве просто великолепны. Сегодня нам казалось, что мы имели возможности, но реализовать ничего не смогли. В чем причины? Я не знаю. Может быть в скоростях, при которых у игроков остается меньше времени на привычные действия.

- О Кросби. Вы говорили, что в Сочи он играл хорошо. Но здесь он в каждой игре набирает по 2-3 очка. В чем причина? Вы поменяли его роль, он поменялся сам, или просто везет с шайбой?

- Скажем честно: в Сочи мы вообще не отпускали шайбу. Мы были максимально хороши в наступательном плане, но по той или иной причине не всегда могли забить.

На этом турнире Кросби с самого начала почувствовал шайбу, и она идет в ворота. Иногда бывает наоборот – начинаешь зажиматься, и этот период длится определенное время. Обычно при голевом моменте у игрока есть больше времени, чем он думает. Если у него пошла результативная серия, парень расслабляется и спокойно принимает решения. А если он не может забить какое-то время, то еще больше торопится.

Матч

Канада - Европа - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Маршанд (Бержерон, Кросби), 2:33 (1:0). Стэмкос (Гецлаф), 13:20 (2:0). Татар (Зайденберг, A. Kopitar), 27:00 (2:1). Бержерон (Кросби, Маршанд), 49:24 (3:1).

Место и дата

28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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