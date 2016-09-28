Ролан Гусев: С Мусой ЦСКА мог бы обыграть «Тоттенхэм»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев проанализировал поражение армейцев от «Тоттенхэма» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1).



– Конечно, хотелось бы большего, – начал Гусев. – Сейчас дела у столичного клуба в атакующей линии выглядят жутковато. Как я уже говорил, Ласина Траоре на данный момент еще не может найти взаимодействия с партнерами. С уходом Ахмеда Мусы в «Лестер» все изменилось. Нигириец выполнял больше объема, правильно открывался, игрокам было легче с ним. Все-таки, Траоре – тяжеленький форвард. Все дело в том, что они игроки разного плана, поэтому нам остается только ждать, когда Ласина полностью адаптируется. К тому же, вчера мы не видели никакого напряжения, я имею ввиду атаку ЦСКА. Оборона «Тоттенхэма» не испытала определенных проблем.

– Что пошло не так с тактической точки зрения?

– Сказать, чтобы «Тоттенхэм» создал много моментов, я не могу. Да, пару раз Игорь Акинфеев выручал. Команда Леонида Слуцого играла от обороны, пыталась добиться успеха через контратаки, но не получилось. Думаю, лондонский клуб был просто быстрее.



– Игорь Семшов считает, что игроки ЦСКА не виноваты в поражении от «Тоттенхэма». По его словам, все дело в уровне чемпионата России. Согласны?

– Честно говоря, не знаю. Почему мы постоянно себя принижаем, говоря об уровне РФПЛ? Зачем себя унижать? Раньше, когда бронзовый призер национального первенства выигрывал Кубок УЕФА, уровень РФПЛ был сильным, а сейчас, получается, когда нет результата, сразу стал слабым. Не знаю, сложно сказать, почему так.



«Тоттенхэм» действительно хорош, посмотрите как он выступает в чемпионате Англии. ЦСКА ведь играл на одном уровне с «Манчестер Сити» и что? Теперь уровень РФПЛ слабый? А играли ведь те же игроки. Да, ушел Муса, но я считаю, что если бы вчера в составе ЦСКА играл нападающий уровня Вагнера Лава, Думбия или того же Мусы, то нашей команде было бы по силам выиграть. Остальные линии в стане армейцев прилично укомплектованы. Нужен был именно форвард!



Остаюсь при своем мнении, что Траоре пока не может дать нужный объем. Что Роман Еременко, что Алан Дзагоев привыкли играть вперед, обострять. Был момент, когда Траоре в матче с «Краснодаром» сумел оторваться от защитников и забить. Вот такой Ласина нужен команде, поскольку ЦСКА привык играть в контратаки, но сейчас, как мы видим, это получается не всегда.

– Как думаете, если бы Алан Дзагоев принял участие в игре, у ЦСКА были бы шансы на ничейный результат?

– Да, полностью согласен. От него постоянно исходит креатив, и что самое главное, Алан умеет завершать атаки, да и пробить с дальней дистанции. Дзагоев регулирует игровой темп. Что тут говорить, его не хватало вчера...

– 2 октября ЦСКА предстоит провести встречу с «Ростовом». Поражение от «Тоттенхэма» сыграет свою роль?

– Вообще, после Лиги чемпионов эмоции притупляются, да и к тому же донской команде сегодня тоже предстоит сыграть свой матч с ПСВ. Думаю, с точки зрения физического состояния, обе команды выйдут на игру в чемпионате России в одинаковом состоянии. Единственное в чем разница – у столичного клуба будет на один выходной больше. Конечно, эмоциональный фон сыграет свою роль, но опять же, посмотрим, как сыграет «Ростов»...



Вопрос не в тему

– Как думаете Марио Фернандес усилит сборную России? Или у нас в стране хватает своих?

– Безусловно, он усилит нашу команду. Марио – лучший защитник атакующего плана в чемпионате России. Мне кажется, многие европейские клубы хотели бы иметь в своем составе такого футболиста.

– Будь вы тренером сборной, кого поставили бы в основу: Игоря Смольникова или Марио Фернандеса?

– Сложно сказать, ведь мне нравятся оба этих игрока. Лично мне кажется, что Фернандес, все-таки, грамотнее Игоря именно с точки зрения атаки.