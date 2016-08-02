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Чего боится Тайсон Фьюри? Почему сорвался бой с Владимиром Кличко

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Тайсон Фьюри
Тайсон ФьюриИсточник: Reuters

Команда британского чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO Тайсона Фьюри в конце прошлой недели объявила о том, что бой с Владимиром Кличко отложен. Опять. Sovsport.ru пытается понять, почему это произошло, и какие события могут последовать в дальнейшем.

23 сентября журналисты Дэн Рафаэль (ESPN) и Крис МакКенн (Daily Star) со ссылками на свои источники сообщили, что долгожданный бой-реванш между двумя сильнейшими тяжеловесами мира перенесен второй раз. Причем по инициативе команды Фьюри. Их информация подтвердилась на следующий день.

Сразу закроем тему Владимира Кличко в этом вопросе. Украинец тактично выразил сожаление о «травме» соперника и заявил, что намерен провести бой, если не с Фьюри, то с кем-то еще. Команда украинца зарезервировала арену в Гамбурге (Германия) на 10 декабря. И сейчас в самом разгаре переговоры между его представителями и представителями еще одного британца Энтони Джошуа, который владеет поясом IBF. Стороны ждут решения организаций по поводу поясов Фьюри.

Изначально бой был запланирован на 9 июля, но за две недели до этой даты Фьюри получил травму лодыжки и бой был перенесен на осень. Кстати, травму британец документально подтвердил фотографий в социальной сети.

Сейчас случай иной. Причиной отмены боя стал приступ депрессии британца. От нее Фьюри страдал ранее по разным причинам, включая личные проблемы и отсутствие мотивации.

«Тайсон готовился к поединку, но было видно, что мыслями он совершенно в другом месте. Он сказал мне, что собирается продолжать боксировать, но его интерес к спорту стремительно угасает. Сейчас он ищет помощи», - сказал дядя и тренер боксера Питер Фьюри, добавив, что в этом году его племянник на ринг точно не выйдет.

Практически одновременно картину дополнило издание Mirror, которое сообщило, что Фьюри отказался принять инспекторов Британского антидопингового агентства (UKAD) и сдать обязательный допинг-тест. Действующий чемпион мира оскорбил их самым грубым образом и выставил за дверь.

Теперь о титулах, которые пока еще принадлежат британцу. Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хесус Мендоса не исключил возможность, что боксер будет лишен знания чемпиона мира. При этом решение будет принято после того, как Фьюри предоставит документы о своем здоровье.

Практически аналогичным образом повела себя Всемирная боксерская организация (WBO), которая предоставила чемпиону десять дней на то, чтобы прислал все справки от врачей, которые подтверждают неспособность боксера провести бой в ближайший месяц. В случае, если врач соответствующей квалификации подтвердит правдивость слов команды Фьюри, боксеру предоставят 180 дней на защиту титула.

Если же слова британской команды не будут подтверждены медицинским заключением, он будет лишен чемпионских званий.

«Я не думаю, что он когда-либо будет драться. Я считаю, что Фьюри будет лишен всех своих титулов. Возможно, он подумал: «У меня была самая большая ночь в жизни, я никогда не смогу повторить это снова». Очевидно, у него есть проблемы, иначе он бы вышел на ринг и получил за бой с Кличко порядка 5 миллионов фунтов стерлингов», - заявил известный британский промоутер Эдди Хирн.

Говоря о Тайсоне Фьюри, нельзя быть ни в чем уверенным. Перепады в настроении у него происходят каждый сезон года. Одно время он говорил, что завершит карьеру после боя с Кличко, затем рассказал о планах победить «качка» Джошуа и «трусишку» Уайлдера, а затем признался, что является геем. Фьюри – очень специфический персонаж, а чтобы понять, есть ли у него душевные проблемы, нужно знать, какой он в нормальном состоянии. Но такого Тайсона Фьюри пока еще никто не видел.

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