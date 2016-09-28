Тренируйся как пожарный. «Пожарный кроссфит» и другие кошмары

Микко Сало

Издание New York Times опубликовало сюжет о тренировках городских пожарных. Что такое «пожарный кроссфит», чем различается тренинг пожарных частей Америки и России, и как адаптировать его под себя, чтобы стать функциональным, быстрым и сильным – разбирался Sovsport.ru

Лицом к лицу

«Когда твоя работа – ежедневно сталкиваться с огнем лицом к лицу, ты должен быть готов», - говорит лейтенант Роберт Пипаро из пожарной части района Нью-Брансуик , Нью-Джерси.

Стеллажи с гантелями стоят прямо в здании пожарной части – вдоль стен, бок о бок с машинами, которые ездят на вызовы. Для тренировок пожарные используют также специальное снаряжение, «рукава» трубопровода, сумки с альпинистским экипом, баки, канистры и ящики.





Пожарные из Нью-Брансуика занимаются по методу функционального «кругового» тренинга. «Кроссфит сейчас в моде, и мы берем его на вооружение», - говорит лейтенант Пипаро. Он сам и его подопечные в свободное от вызовов время совершают бесчисленные подъемы и спуски по лестнице пожарной части, неся мешки со снаряжением на плече. Они используют подставку для ног пожарной машины в качестве ящиков для прыжков, а пожарные рукава – вместо канатов. Все это дополняют упражнения с гантелями, рывки, становые тяги, отжимания – весь арсенал кроссфита.

Подтягивания в противогазе

«Пожарный кроссфит» стремительно распространяется среди мужчин, чья профессия спасать людей из огня. Победитель Crossfit Games 2009 финн Микко Сало – действующий пожарный. Свои тренировки по кроссфиту он совмещает с тренировках по спасательному делу и профессиональным дисциплинам. Главный кроссфитер планеты Рич Фронинг консультирует пожарные части на предмет физподготовки в родном штате Теннесси.

Суровая работа предъявляет повышенные требования к пожарным. В калифорнийской сети Norcal Crossfit пожарные усложняют стандартные воркауты кроссфита, выполняя их в полном снаряжении, включая противогаз.

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Один из самых популярных кроссфит-комплексов называется Фрэн (Fran) – названный так в честь урагана «Фрэнсис», ударившего в 2004 году по Флориде. Смысл этого комплекса в том, чтобы без перерыва выполнить три раунда двух упражнений: трастеры (выбросы штанги над головой из приседа) и подтягивания. В первом раунде нужно сделать по 21 повтору каждого, во втором – 15, в третьем – 9.

Лучшие атлеты делают «Фрэн» меньше, чем за две минуты, но даже они признаются, что комплекс буквально убивает их. После его выполнения люди лежат на полу, пытаясь прийти в себя и восстановить дыхание. Калифорнийские пожарные делают «Фрэн» в полной экипировке, вес которой иногда превышает 20 кг: это означает, помимо прочего, что подтягивания приходится выполнять с этим дополнительным отягощением.





ЗАБЕГ НА КРЫШУ

Пожарный кроссфит проникает и в российские пожарные части, но пока – только как неформальное течение внутри пожарной охраны, рассказывает Sovsport.ru Дмитрий Большаков, действующий пожарный, чемпион России по пятиборью спасателей. «Энтузиасты занимаются, проводят соревнования», - говорит он.

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Главное место в физподготовке российских пожарных и спасателей пока продолжают занимать традиционные для их профессии виды спорта. Это – пожарно-прикладной спорт и пятиборье спасателей (сюда входит силовой комплекс на перекладине, поисково-спасательные работы на воде, на природе и в условиях города или предприятия – т.н. «техногенка»). Кроме того, спасательные подазделения сдают нормативы по боевому развертыванию, работе с пожарными лестницами, сбору и выезду и другие.





В последнее время у пожарных популярны соревнования по скоростному подъему на высотные здания. «Соревнуются так: одевают снаряжение, противогаз, в руки берут «рукава» - и побежали по лестнице вверх», - говорит Большаков. По его словам, на летних соревовнованиях в Иркутске лучшие атлеты оказывались на крыше 22 этажного здания менее чем за две минуты.

АДАПТИРУЙ ТРЕНИНГ ПОЖАРНОГО

Введите в свой тренировочный план одну-две тренировки в неделю с элементами «пожарного кроссфита».

Возьмите в каждую руку гантель или гирю (16,24 или 32 кг – в зависимости от вашей подготовки). Попробуйте с гантелями в руках как можно быстрее спуститься со своего этажа вниз. Внизу сделайте 20 берпи. С гантелями как можно быстрее поднимитесь обратно. Сделайте по 10 жимов каждой рукой. Повторите весь маршрут 4-5 раз. Старайтесь тратить меньше времени на спуски и подъемы.

Если лестница подъезда кажется экстремальным вариантом, замените ее «прогулкой фермера». Взяв в руки по гантели, пройдите с ними 50 метров. Сделайте 20 берпи. Вернитесь, держа гантели в руках, в исходную точку. Сделайте жимы гантелей, серию отжиманий или прыжков.