Пинки для Анюкова и одно слово Луческу. «Зенит» перед матчем с АЗ в цифрах

Александра Анюкова поздравили с 34-летием традиционным тоннелем Источник: ФК «Зенит»

Spb.Sovsport.ru – о неожиданно закрытой открытой тренировке «Зенита» перед первым домашним матчем Луческу в Лиге Европы.

15

Именно столько минут положено журналистам для посещения открытой тренировки. С приходом Луческу чаще всего это время растягивается на 20 минут, а то и на полчаса. В этот раз регламент полностью соблюден. Мало того, больше половины открытого времени футболисты наматывают круги на соседнем поле: ничего лишнего не увидишь, ни о каких секретах не расскажешь.

«Зенит» продолжает подготовку к матчу против АЗ Видео опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Сен 28 2016 в 2:15 PDT

1

Всего одно слово сказал Мирча Луческу журналистам, и это было приветствие на русском – «Здравствуйте!». Журналисты большего и не ждали, ведь предматчевая пресс-конференция пройдет вечером.

34

Года исполнилось Александру Анюкову: его сначала лично поздравляет Мирча Луческу, а потом защитника пропускают через традиционный коридор. Почти все бьют Анюкова не очень сильно, берегут ветерана. Только Артем Дзюба выделяется, кричит «да бейте вы сильнее!» и демонстрирует сам, какие пинки нужно отвешивать Анюкову.

6

Игроков «Зенита» из заявки команды на Лигу Европы не принимают участия в тренировке. Данни, Иван Новосельцев, Юрий Жирков и Александр Рязанцев травмированы, а Егор Бабурин и Вукашин Йованович занимаются на нижнем поле с «Зенитом-2». Третьим вратарем с основной командой работает Игорь Обухов. В это время два других голкипера – Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков –выполняют все упражнения наравне с полевыми игроками. Еще один признак секретности Луческу накануне европейского матча: по тренировке даже не предположить, кто будет первым номером в игре против АЗ. Периодически на открытых тренировках перед внутренними встречами можно понаблюдать хотя бы за частью двухсторонки. Но не сейчас.

2930

Билетов осталось не реализовано на матч «Зенит» – АЗ к моменту начала открытой тренировки. Почти наверняка аншлага не будет, в том числе и из-за позднего начала матча. Стартовый свисток будет дан в 22:05, а если ко второму тайму добавят побольше – можно и на метро не успеть.

7

Дней был в отъезде тренер «Зенита» Сергей Семак. Они вместе с главным по молодежной команде Игорем Симутенковым, ассистентом Владислава Радимова в «Зените-2» Анвером Конеевым и тренером вратарей молодежки Андреем Михайловым провели это время в Риме в гостях у Лучано Спаллетти – на стажировке в «Роме». Семак и Симутенков скоро получат лицензии категории Pro и смогут самостоятельно работать в любом профессиональном клубе или сборной.