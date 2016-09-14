Олег Денисов: Золото надо брать!

Радость сборной России после победы над Ираном Источник: РФС

Сборная России по мини-футболу, победив команду Ирана, впервые вышла в финал чемпионата мира. Прежде россияне лишь однажды завоевывали медали мировых первенств - бронзовые в 1996-м. С вратарем той команды Олегом Денисовым побеседовал корреспондент Sovsport.ru.

- Не устали ждать, когда достижение вашего поколения будет перекрыто?

- Заждались - это верно. Двадцать лет все-таки... Но когда наши прошли в четвертьфинале Испанию, я понял, что медали близки - Иран для нас в любом случае - соперник попроще, пусть он даже в первом круге плей-офф и выбил саму Бразилию.

- Февральский финал чемпионата Европы, Испания - Россия: 7:3. И вот теперь - 6:2 в нашу пользу. В чем секрет такого быстрого перевоплощения?

- Получается, руководители нашего мини-футбола приняли мудрое решение - начать чемпионат России в августе, а потом сделать перерыв до октября. Испанцы же, напротив, вынесли старт своего первенства на середину осени. И наша команда в Колумбии находится в лучшем игровом тонусе. Плюс у испанцев путь к матчу с Россией выдался сложным - об этом говорит хотя бы тот факт, что три игрока основы были вынуждены его пропустить из-за накопившихся карточек. Наши же играли в сильнейшем составе.

- По сравнению с европейским первенством у россиян, как показалось, даже стиль игры изменился…

- За это недолгое время произошло одно важное событие: «Газпром-Югра» выиграл Кубок УЕФА (аналог Лиги чемпионов в большом футболе - Прим. ред.) И сегодня семь полевых игроков представляют этот клуб в сборной. Тренер югорчан, бразилец Кака, привил своим футболистам скоростной, агрессивный стиль. Именно такой стиль приводит к успеху на международной арене. Ну, а тренер сборной Сергей Скорович решил сделать этот клуб базовым для сборной. Как показывает практика, для нашей страны очень важно иметь такую команду.



- Командно россияне тоже стали сильнее?

- Посмотрите, например, на Эдера Лиму. Можно вспомнить немало турниров, на которых он прежде всего стремился стать лучшим бомбардиром. Сейчас же «русский бразилец» работает на общий результат. При том отмечу и индивидуальный прогресс молодых ребят. К примеру, один из героев матчей с Испанией и Ираном, Иван Чишкала, еще зимой был игроком обоймы у Скоровича - но не более того. А сейчас он - один из бесспорных солистов.



- «Золото» чемпионата мира взять реально?

- Его однозначно нужно брать. Когда еще так удачно для нашей сборной сойдутся звезды?! Дисквалификация испанских лидеров, вылет бразильцев с итальянцами! Ребята, осталось сделать один шаг - и вы в истории!



P.S. Чем дальше уходят в историю победы поколения Денисова, тем большим количеством легенд обрастает та эпоха. В одном их репортажей из Колумбии комментатор увлеченно рассказывал, как за Денисовым «бегали бразильские скауты». Олег Дмитриевич сказал мне, что, несмотря на неотвратимо надвигающееся пятидесятилетие, на память он пока не жалуется - и не может вспомнить, когда убегал от бразильцев, «наперебой предлагавших ему контракты».