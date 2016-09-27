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Бесславные звездульки. Или каким должен быть настоящий Кубок мира

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сборная Канады - сборная Европы
Сборная Канады - сборная ЕвропыИсточник: Reuters

Обозреватель Sovsport.ru считает, что турнир с участием самых сильных игроков планеты можно и нужно проводить ежегодно. Но – по-другому.

Надеюсь, что понаблюдав за потугами соперников в финале нынешнего Кубка мира, если не все, то многие уже поняли – вот такой турнир нам точно не нужен.

Нет, ну чего стоят только откровенные слова главного тренера канадцев Майка Бэбкока, когда он говорит игрокам, что пора выходить на лед, на очередную смену, а они в ответ стонут: «Мы не готовы!»

А кто мешал готовиться-то? Разве не НХЛ ограничила сроки подготовки сборных к турниру 10 днями? Включая перелеты и обязательные выходные во время этого срока? Где тут уважение к болельщикам? К зрителям?

А как вам факт, что перед матчем финала игрался гимн только одной страны – Канады? Нет, конечно, так получилось, что команда Европы есть, а гимна у нее нет. Но каков подспудный намек! На то, что на Кубка мира только этот гимн и должен звучать…

Да и сам матч. Если это и есть апофеоз «турнира лучших игроков планеты», то… Такой хоккей нам не нужен.

А что нужно?

Нужно, чтобы лучшие игроки планеты собирались в национальные сборные (команды звезд Европы и СА оставим все же ветеранскому хоккею, где они будут выглядеть гораздо логичнее) не в августе, а в середине или конце сезона. Когда все игроки будут, что называется, на ходу. И когда «турнир самых сильнейших игроков планеты» не обернется дешевой подделкой. Грубым и наглым подлогом, который нам впарили сейчас вместо обещанного праздника.

В принципе и выдумывать ничего не надо.

Есть два варианта.

Простой и очень простой.

Разберем оба.

Вариант простой. Олимпийский

НХЛ с 1998 года доказала, что делать паузу в феврале в регулярном чемпионате – решаемая задача. Так что мешает раз в четыре года проводить и Кубок мира примерно по той же схеме? Допустим, на Олимпиаду сильнейшие соберутся в 2018 и 2022. А на КМ – в 2020 и 2024.

Почему не сделать так? Не придется сокращать игрокам отпуск, а зрителей пичкать летним хоккеем, выдавая его за супершоу. А на льду мы увидим звезды во всей их красе, а не распиаренных звездунов, не оправдывающих авансов.

Вариант очень простой. Весенний.

Но самое то главное, что Кубок мира можно легко проводить весной, в мае. И по сути, он каждый год уже и проводится. Только называется – чемпионат мира.

Я прямо слышу, как мне в ответ орут: «Да ты че? Туда сильнейшие игроки не едут!!! Забыл?!!!».

А почему? Что мешает им приехать?

В народе (особенно в нашем российском) существует поверье, что приехать на чемпионат мира игрокам НХЛ мешает Кубок Стэнли. Потому что проходит в те же самые сроки.

И ведь многие верят в это всерьез.

Но это же бред! Ну посчитайте сами на калькуляторе, загляните в календарь. Все же на поверхности.

В НХЛ 30 клубов.

К примеру в этом году самые поздние матчи ¼ финала в Конференциях закончились 28 апреля.

То есть подавляющее большинство – игроки 22 клубов к началу чемпионата мира свободны! Неужели этого мало?! Ведь сами канадцы, к примеру, утверждают, что могли бы запросто выставить на Кубок мира три-четыре равноценных сборных.

Но если этого мало – ОК. Пока на чемпионате мира идут групповые турниры, освободятся игроки еще из четырех клубов – усиливайтесь! Или 26 клубов НХЛ – это тоже мало?

Еще чаще приходится слышать – игроки НХЛ устали после длинного сезона.

И это тоже не выдерживает критики.

Как устали?

Ведь они все всерьез собирались биться за Кубок Стэнли. Все мечтали об этом. А тут не попали в плей-офф и сразу устали? Казалось бы наоборот – не получилось в лиге, докажи чего стоишь на турнире сильнейших?

Формат Чемпионата мира не нравится? Слишком много проходных матчей на групповом этапе? Я бы поспорил. Потому что проходных соперников там уже нет. Но не буду. ОК. Давайте менять формат через год.

Один год – 16 команд участвует в турнире. Другой только восемь сильнейших.

Пусть так. В чем проблема?

Но проблема есть и очень большая.

Она в деньгах.

В том, что на чемпионатах мира зарабатывает ИИХФ. А на Кубках мира – НХЛ.

Поэтому НХЛ никогда не будет поддерживать идею сильного чемпионата мира. Он ей не нужен. Она с него ничего не имеет. Поэтому она будет при любой возможности опускать его статус в ваших головах.

И одновременно будет двигать идею Кубка мира, как турнира «сильнейших игроков планеты». Не потому что он действительно сильнее или логичнее. Мы только что убедились по турниру в Торонто, что это не так.

А просто, чтоб заработать на нем денег.

Но хозяева клубов НХЛ – это всего три десятка человек. Пусть и очень богатых.

Как так получилось, что они из своих сугубо меркантильных интересов диктуют свою волю всему мировому хоккейному сообществу?

По какому праву?

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